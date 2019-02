Wann beginnt die NFL-Saison 2019? Termine, Auftaktspiel, Livestream

Die New England Patriots haben den Super Bowl LIII gewonnen. Die Saison 2018 ist beendet. SPOX liefert euch nun die Informationen zum Beginn der NFL-Saison 2019, allen wichtigen Terminen vor Saisonstart, sowie zur nächsten Ausgabe des Super Bowl.

Mit einer nahezu perfekten Defensivleistung sicherten sich die Patriots den Sieg und somit den sechsten Titel der Vereinsgeschichte. Damit stellten sie den Rekord der Pittsburgh Stellers ein.

Nun stellt sich die Frage, wann die NFL-Saison 2019 beginnt. Die NFL-Saison 2019 wird die 100. Saison der NFL. Die Regular Season beginnt am 5. September 2019 und endet am 29. Dezember 2019. Im Anschluss beginnen die Playoffs am 4. Januar 2020 und enden mit dem Super Bowl LIV am 2. Februar 2020. Jener wird im Hard Rock Stadium in Miami ausgetragen. Der offizielle Spielplan steht allerdings noch nicht fest.

Das 100-jährige Bestehen der NFL wird mit der Einführung eines NFL-100-Logos gefeiert. Jenes wird auf allen Bällen und im Nacken der Spielertrikots zu sehen sein. Des Weiteren wird ein All-Time-Team und die zehn größten Trainer von NFL-Experten, Medienvertretern und Spielern gewählt.

Die wichtigsten Termine bis zum Start der NFL-Saison 2019

Bis zum offiziellen Beginn der Saison gibt es noch weitere wichtige Termine für alle Fans der NFL. Hier ein kurzer Überblick:

Datum Veranstaltung 26. Februar - 4. März NFL Scouting Combine in Indianapolis 13. März Offizieller Beginn des NFL-Jahres 2019 und Beginn der Free Agency 25. April - 27. April Draft in Nashville Mitte Juli Beginn der Training Camps 1. August Start der Preseason: Hall-of-Fame-Game in Canton 31. August Finaler Cut der Roster auf 53 Mann 5. September Auftaktspiel der NFL-Saison 2019 8./.9. September 1. Spieltag der Regular Season

Wo könnt ihr die NFL-Saison 2019 sehen?

Die Spiele der NFL-Saison 2019 könnt ihr live auf der Multisport-Streamingplattform DAZN sehen. Als solche zeigt DAZN nicht nur Spiele aus der NFL, sondern bietet mit der NBA, MLB und NHL auch weiteren US-Spitzensport. Zudem überträgt der Streamingdienst auch zahlreiche weitere Sportevents wie zum Beispiel aus den internationalen Topligen im Fußball oder auch Tennis Darts und UFC.

Das volle Programm ist für 9,99 Euro pro Monat erhältlich, wobei der erste Monat kostenlos ist. Außerdem ist es möglich, sein Abo monatlich zu kündigen.