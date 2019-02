Super Bowl LIII: Rams vs. Patriots 3:13 - Defensivschlacht! New England holt sechsten Titel

Die New England Patriots haben Super Bowl LIII gegen die Los Angeles Rams mit 13:3 gewonnen. Die Patriots lieferten dabei eine nahezu perfekte Defensivleistung ab und überforderten ein junges Rams-Team über die gesamte Partie hinweg. Den Schlusspunkt setzten eine Interception von Cornerback Stephon Gilmore sowie ein Field Goal von Kicker Stephen Gostkowski. Für die Patriots ist es der sechste Titel, womit sie den Rekord der Pittsburgh Steelers einstellten.

Die erste Hälfte verlief komplett anders als von nahezu allen erwartet. Die Offensivreihen beider Teams waren nahezu komplett abgemeldet, wobei New England immerhin den Ball bewegte.

Die Rams gewannen den Coin Toss und gaben den Patriots den Ball. Die fingen dann an, mit ihrem Laufspiel zu dominieren. Nach zwei First Downs durfte dann auch Brady ran und warf direkt mal eine abgefälschte Interception zu Cornerback Robey-Coleman. Anschließend jedoch gingen die Rams 3-and-out und mussten punten. Die Patriots marschierten bis in die gegnerische Hälfte und waren in Field-Goal-Reichweite, zu Punkten kamen sie aber auch dieses Mal nicht, denn Gostkowski vergab seinen Field-Goal-Versuch aus 46 Yards. Und so blieb es bei null Punkten im ersten Viertel.

Im zweiten Viertel gelang den Patriots der nächste Drive bis in Field-Goal-Reichweite, dieses Mal mit Erfolg: Gostkowski versenkte aus 42 Yards zur 3:0-Führung. Mehr Punkte sahen die Fans im Mercedes-Benz Stadium jedoch nicht, denn New Englands Defense schaffte einen Coverage-Sack durch Van Noy bei 3rd Down, nachdem Goff den Ball viel zu lange gehalten hatte. Auf der anderen Seite stoppten die Rams in der eigenen Hälfte noch einen vierten Versuch New Englands, sodass es beim 3:0 zur Pause blieb.

Es dauerte dann bis 2:11 im dritten Viertel, bis auch die Rams erstmals einen vorzeigbaren Drive und schließlich den Ausgleich zustande brachten. Ein langer Sack von Hightower bei 3rd Down machte es den Rams etwas schwieriger als zuvor angenommen, doch Zuerlein behielt auch aus 53 Yards die Nerven und es stand 3:3. Zuvor allerdings verhinderte Jason McCourty mit einer grandiosen Einzelaktion einen fast sicheren Touchdown von Cooks in der Endzone. Der Cornerback war genau zur Stelle, als der Deep Ball von Goff bei Cooks in der Endzone ankam und entriss diesem den Ball für eine Incompletion. Mit 3:3 ging es auch ins Schlussviertel.

Patriots sorgen im vierten Viertel für die Entscheidung

Zu Beginn des vierten Viertels sah es kurz so aus, als würden die Rams nun besser ins Spiel finden, doch nachdem New England einen Fumble erzwang, der aber im Aus landete, schenkten die Patriots den Rams doch wieder ein First Down durch eine Holding-Strafe gegen Gilmore. Anschließend aber war es eine Holding-Strafe gegen die Rams, die ihren Drive doch wieder beendete. Der folgende Drive New Englands dann war der insgesamt beste im Spiel. Brady gingen hauptsächlich zu Edelman und Gronkowski und die Patriots bewegten das Leder damit erstmals im Spiel in die Red Zone - Gronkowski fing zunächst einen 18-Yard-Pass, anschließend schaffte er einen sehenswerten 29-Yard-Diving-Catch bis an die 1 in Double Coverage. Rookie Michel drückte den Ball dann in die Endzone zum ersten Touchdown der Partie. 10:3 New England.

Die Antwort der Rams war ein furioser Drive mit zahlreichen Pässen bis in die gegnerische Hälfte. Die Rams wurden zunehmend aggressiver und Goff versuchte ein paar Deep Balls Richtung Endzone. Der erste Richtung Cooks kam zwar an, doch Gilmore und Harmon brachen den Pass ab. Goff versuchte es nochmal, doch dieses Mal überwarf er seinen Receiver unter großem Druck, Gilmore stand richtig und fing den Pick. Da waren noch 4:17 Minuten auf der Uhr.

Die Patriots spielten dann mit effektiven Läufen durch Burkhead und Michel die Uhr herunter, schafften aber kurz nach der Two-Minute Warning nicht das finale First Down. Doch sie waren in Reichweite für ein Field Goal von Gostkowski, der seinen Fehlschuss zu Beginn vergessen machte. Er traf aus 41 Yards zur Entscheidung! 13:3 Patriots.

Die Patriots ließen danach nichts mehr zu - Zuerlein vergab einen Field-Goal-Versuch aus 48 Yards - und Brady kniete ab für seinen sechsten Titel.

NFL: Die besten Bilder von Super Bowl LIII © getty 1/31 Atlanta war bereit. Super Bowl LIII zwischen den Rams und den Patriots in der neusten Halle der Liga. Ein echtes Schmuckstück! © getty 2/31 Auch die Fans zeigten sich in voller Kostüm-Pracht. Hier ein Patriots-Anhänger mit originellem Pat-Patriot-Hut. © getty 3/31 Auch die Rams versuchten sich mit Kopfbedeckung. Dieser Kollege jedoch mit weniger Gesichtsfarbe. © getty 4/31 Auch die Prominenz war selbstverständlich vertreten. Hier ist Kevin Hart, der vor einem Jahr noch das ein oder andere Gläschen zu viel erwischt hatte. © getty 5/31 Conor McGregor brachte seinen Sohn mit. Beide in lilanem Anzug. Man wäre ja sonst nicht aufgefallen. © getty 6/31 Dann wurde es ernst: "America you Beautiful" wurde von Chloe und Halle performt. Dann gings zur Nationalhymne. © getty 7/31 Und die wurde von Glady Knight performt. Die Frage: Wie lange würde sie gehen? Mit 1:58 Minute lag sie knapp unter der 2-Minuten-Marke. © getty 8/31 Und auch das Spiel ging mit einem Paukenschlag los. Bradys erster Wurf? Eine Interception! © getty 9/31 "Should`ve run it...", wird sich dieser Mann gedacht haben. Auch Marshawn Lynch begutachtete das Spiel aus nächster Nähe. © getty 10/31 Die Patriots hatten auch im zweiten Drive Probleme. Brady im ersten Viertel schon mit zwei Timeouts. Dann setzte Gostkowski ein Field Goal daneben. © getty 11/31 0:0 nach dem ersten Viertel. Wer hätte damit gerechnet? Die Patriots haben in ersten Vierteln im Super Bowl unter Brady und Belichick insgesamt 3 Punkte erzielt! © getty 12/31 Doch daran sollte sich auch im Anschluss so schnell nichts ändern. Defenses dominierten das Spiel. Und beide QBs sahen nicht gut aus! © getty 13/31 3:0 zur Halbzeit. Der zweitniedrigste Halbzeit-Score aller Zeiten... Genau wie wir es alle vorhergesagt haben. © getty 14/31 Dann ging es endlich in die Halbzeit-Show, mit Maroon 5... © getty 15/31 ...und Travis Scott. © getty 16/31 Und der gönnte sich ein Bad in der Menge. © getty 17/31 Bis auf wenige Highlights jedoch gab es mit Sicherheit bessere Halftime-Shows. © getty 18/31 Dann ein Schock für New England und Bill Belichick. Safety Patrick Chung musste mit Verdacht auf Oberarmbruch raus und wurde offiziell für OUT erklärt. © getty 19/31 Johnny Hekker war ein viel beschäftigter Mann. Sein 8. Punt flog aus der eigenen Endzone über unglaubliche 65 Yards. Der längste Punt in der Super-Bowl-Geschichte. © getty 20/31 PUNKTE! Greg Zuerleins Field Goal schenkte dem Spiel den Ausgleich. 6 Punkte sind dennoch die wenigsten in der Super-Bowl-Geschichte nach drei Vierteln. © getty 21/31 Doch dann gings endlich ab. Brady mit dem Traum Pass für Gronk. Der mit der Wahnsinns-Reception an der 2-Yard-Linie. © getty 22/31 Von hier läuft Sony Michel easy in die Endzone. 10:3 Patriots. © getty 23/31 Und die Antwort der Rmas? Katastrophal! Goff wirft unter Druck einen Horror-Pass. Gilmore mit dem Pick. Game Over? © getty 24/31 Ein 26-Yard-Run von Michel brachte das Spiel dann sogut wie außer Reichweite. © getty 25/31 Gostkowksi setzte seinen Kick dann knapp ins Ziel. Greg Zuerlein hingegen konnte nicht treffen. © getty 26/31 Das war es für die Patriots. Es gab die obligatorische Gatorade-Dusche für Coach Belichick! © getty 27/31 Es sind 6! Unglaublich! Welch eine Legacy! © getty 28/31 Emotionen pur! Tom Brady und Super Bowl MVP Julian Edelman. © getty 29/31 Gefeiert wurde natürlich auch in Boston. Und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. © getty 30/31 Und dann gabs die Lombardy-Trophy. Zum sechsten Mal stemmte Brady sie in die Höhe. © getty 31/31 Super Bowl MVP! 10 Receptions für 141 Yards und die Lombardy Trophy!

Super Bowl LIII: Rams vs. Patriots - die wichtigsten Statistiken

Los Angeles Rams vs. New England Patriots 3:13 (0:0, 0:3, 3:0, 0:10) BOXSCORE

Die 3 Punkte in der ersten Halbzeit waren die zweitwenigsten insgesamt vor der Pause in einem Super Bowl. Den Rekord hält immer noch Super Bowl IX, als die Steelers gegen die Vikings mit 2:0 führten.

Sony Michel erzielte seinen 6. Touchdown in dieser Postseason. Das ist ein Rookie-Rekord. Zudem sind 6 Touchdowns in der Postseason die meisten in einer Postseason und die meisten seit Hall-of-Famer Terrell Davis im Jahr 1997.

Die Patriots gewannen ihren sechsten Super Bowl und schlossen damit zu den Steelers für die meisten in der Geschichte der NFL auf. Tom Brady und Bill Belichick bauten derweil ihre Rekorde aus.

Die Rams sind erst das zweite Team überhaupt, das in einem Super Bowl keinen Touchdown erzielte. Das erste waren die Dolphins 1971 in Super Bowl VI.

Brady (41) ist der ätleste Quarterback und Belichick (66) ist der älteste Head Coach, der je einen Super Bowl gewann.

Der Star des Spiels: Stephon Gilmore (Cornerback Patriots)

Gilmore steht hier stellvertretend für eine unglaubliche Defensiv-Leistung der Patriots. Sie hielten die zweitbeste Scoring-Offense bei drei Punkten und zwangen sie dazu, in ihren ersten acht Drives des Spiels zu punten. Speziell Gilmore hatte großen Anteil daran: In der ersten Hälfte schaffte er einen Pass Breakup gegen Cooks bei 3rd Down und erzwang einen Punt, im vierten Viertel dann brach er den ersten Deep Ball Richtung Cooks zusammen mit Harmon ab, den zweiten fing er zur Vorentscheidung ab.

Auch herausragend spielte Wide Receiver Julian Edelman (10 REC/141 YDS), der für seine Vorstellung mit dem Titel des Super Bowl MVPs ausgezeichnet wurde.

Der Flop des Spiels: Jared Goff (Quarterback Rams)

Jared Goff steht hier stellvertretend für die gesamte Offense, die offensichtlich zu keiner Zeit ihr Leistungsvermögen abrufen konnte. Goff speziell hatte enorme Probleme mit den Disguises in der Front der Patriots. Zudem wollte er am Ende gegen großen Druck einfach zu viel und warf den Pick, der den Rams letztlich das Genick brach.

