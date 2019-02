NFL News: Eagles verzichten auf Franchise Tag - Nick Foles wird Free Agent

Die Philadelphia Eagles verzichten bei Quarterback Nick Foles auf den Franchise Tag. Damit wird der nominelle Backup Foles, der die Eagles vor einem Jahr zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, zum Free Agent.

"Wir haben das eine ganze Weile lang intern und mit ihm diskutiert", erklärte Howie Roseman, Vice President of Football Operations in Philadelphia. "Wir haben uns entschieden, Foles Free Agent werden zu lassen."

Die Entscheidung sei der Franchise nicht leicht gefallen: "Das ist nicht einfach, wenn deiner Organisation ein Spieler auf der wichtigsten Position im Sport zur Verfügung steht. Wir hatten unglaublichen Erfolg mit ihm, wenn er spielen musste. Vier Siege in den Playoffs in den letzten zwei Jahren. Er ist ein großartiger Teamkollege und auch für Carson Wentz und Nate Sudfeld ein wichtiger Mann."

Free Agency: Foles, Bridgewater und Co. - diese Quarterbacks sind zu haben © getty 1/14 Die Free Agency nährt sich mit großen Schritten, und auch mehrere Quarterbacks sind auf dem Markt. Findet eine Franchise hier ihre langfristige Antwort? SPOX zeigt die Top-Kandidaten, die ab dem 13. März zu haben sind. © getty 2/14 Tyrod Taylor, Cleveland Browns, 30 Jahre alt. © getty 3/14 Nick Foles, Philadelphia Eagles, 30 Jahre alt. © getty 4/14 Teddy Bridgewater, New Orleans Saints, 27 Jahre alt. © getty 5/14 Ryan Fitzpatrick, Tampa Bay Buccaneers, 36 Jahre alt. © getty 6/14 Robert Griffin III., Baltimore Ravens, 29 Jahre alt. © getty 7/14 Brock Osweiler, Miami Dolphins, 28 Jahre alt. © getty 8/14 Geno Smith, Los Angeles Chargers, 28 Jahre alt. © getty 9/14 Brett Hundley, Seattle Seahawks, 26 Jahre alt. © getty 10/14 Mark Sanchez, Washington Redskins, 32 Jahre alt. © getty 11/14 Josh McCown, New York Jets, 40 Jahre alt. © getty 12/14 Josh Johnson, Washington Redskins, 33 Jahre alt. © getty 13/14 Trevor Siemian, Minnesota Vikings, 27 Jahre alt. © getty 14/14 Davis Webb, New York Jets, 24 Jahre alt.

Foles hatte Franchise-Quarterback Carson Wentz in den letzten zwei Playoff-Runs der Eagles vertreten, weil dieser sich verletzt hatte. In der Saison 2017 gewann das Team sensationell den Super Bowl gegen die New England Patriots, in den vergangenen Playoffs kam man immerhin bis in die Divisional Round.

"Aber gleichzeitig hat er sich die Möglichkeit verdient, ein Team anzuführen. Das war sein Ziel", erklärte Roseman weiter. "Er gehört in unseren Augen zu den Top 15 Quarterbacks der Liga."

Hätten die Eagles Foles per Franchise Tag gehalten, hätte sie das rund 25 Millionen Dollar an Gehalt gekostet, für eine nominellen Backup. Ob man mit anderen Teams über einen Trade von Foles verhandelt habe, wollte Roseman nicht erörtern.