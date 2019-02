NFL: Alliance of Football - Spielplan, Shedule und Termine

Seit dem 9. Februar läuft die neu gegründete Alliance of American Football. Was ihr über die neue Liga wissen müsst, wann die nächsten Spiele stattfinden und wie der allgemeine Zeitplan aussieht, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Idee einer Gründung der AAF stammt von Filmemacher Charlie Ebersol, welcher sich mit J.K. McKay, Bill Polian und Troy Polamalu NFL-Prominenz für seine Beratung, das Netzwek und für die öffentliche Aufmerksamkeit geholt hat. Die AAF will sich von den anderen großen Football-Ligen abheben und als Entwicklungsliga für Talente fungieren.

Die AAF soll also Spielern die Möglichkiet bieten, wieder oder gar erstmals in der NFL zu spielen. Grundsätzlich funktioniert die Liga nach dem NFL-Regelwerk, das jedoch kleine Veränderungen beinhaltet. Bei Erfolg könnten die Veränderungen ihren Weg in die NFL finden.

Ausführliche Informationen und wie die ersten Spiele verlaufen sind, bekommt ihr hier.

AAF: Die zwei Divisions

Eastern Conference:

Team Stadt Head Coach Atlanta Legends Atlanta, Georgia Kevin Coyle Birmingham Iron Birmingham, Alabama Tim Lewis Memphis Express Memphis Tennessee Mike Singletary Orlando Apollos Orlando, Florida Steve Spurrier

Western Conference:

Team Stadt Head Coach Arizona Hotshots Tempe, Arizona Rick Neuheisel Salt Lake Stallions Salt Lake City, Utah Dennis Ericson San Antonio Commanders San Antonio, Texas Mike Riley San Diego Fleet San Diego, Kalifornien Mike Martz

AAF (Alliance of American Football): Spielplan

AAF Spielplan - Week 1:

Heim Auswärts Ergebnis Orlando Apollos Atlanta Legends 40:6 San Antonio Commanders San Diego Fleet 15:6 Birmingham Iron Memphis Express 26:0 Arizona Hotshots Salt Lake Stallions 38:22

AAF Spielplan - Week 2:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Birmingham Iron Salt Lake Stallions 16.2., 20 Uhr Memphis Express Arizona Hotshots 17.2., 2 Uhr San Antonio Commanders Orlando Apollos 17.2., 22 Uhr San Diego Fleet Atlanta Legends 18.2., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 3:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Salt Lake Stallions Arizona Hotshots 23.2., 21 Uhr Orlando Apollos Memphis Express 24.2., 2 Uhr Atlanta Legends Birmingham Iron 24.2., 22 Uhr San Diego Fleet San Antonio Commanders 25.2., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 4:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Salt Lake Stallions Orlando Apollos 2.3., 22 Uhr Memphis Express San Diego Fleet 3.3., 2 Uhr Birmingham Iron San Antonio Commanders 3.3., 22 Uhr Arizona Hotshots Atlanta Legends 4.3., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 5:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Birmingham Iron Orlando Apollos 9.3., 20 Uhr San Diego Fleet Salt Lake Stallions 10.3., 2 Uhr Atlanta Legends Memphis Express 10.3., 22 Uhr Arizona Hotshots San Antonio Commanders 11.3., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 6:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Salt Lake Stallions Memphis Express 16.3., 21 Uhr Orlando Apollos Arizona Hotshots 17.3., 1 Uhr Atlanta Legends San Antonio Commanders 17,3., 21 Uhr San Diego Fleet Birmingham Iron 18..3, 1 Uhr

AAF Spielplan - Week 7:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Atlanta Legends Orlando Apollos 23.3., 20 Uhr San Antonio Commanders Salt Lake Stallions 24.3., 1 Uhr Arizona Hotshots San Diego Fleet 24.3., 21 Uhr Memphis Express Birmingham Iron 25.3., 1 Uhr

AAF Spielplan - Week 8:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Memphis Express Orlando Apollos 30.3., 19 Uhr Salt Lake Stallions San Diego Fleet 31.3., 1 Uhr Birmingham Iron Atlanta Legends 31.3., 22 Uhr San Antonio Commanders Arizona Hotshots 1.4., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 9:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit San Antonio Commanders Memphis Express 6.4., 22 Uhr Orlando Apollos San Diego Fleet 7.4., 2 Uhr Atlanta Legends Salt Lake Stallions 7.4., 22 Uhr Arizona Hotshots Birmingham Iron 8.4., 2 Uhr

AAF Spielplan - Week 10:

Heim Auswärts Datum, Uhrzeit Salt Lake Stallions San Antonio Commanders 13.4., 2 Uhr Memphis Express Atlanta Legends 14.4., 2 Uhr Orlando Apollos Birmingham Iron 14.4., 21 Uhr San Diego Fleet Arizona Hotshots 15.4., 2 Uhr

NFL: Die Alliance of American Football League - diese Stars sind dabei © getty 1/14 Die Alliance of American Football hat ihren Spielbetrieb aufgenommen - seit dem Wochenende läuft die erste Saison! Die Liga hat direkte Verbindungen mit der NFL und soll auch als mögliche Pipeline dienen, SPOX zeigt die bekanntesten Namen in der Liga. © getty 2/14 Christian Hackenberg, Memphis Express. Der "berüchtigste" Name. Als hochkontrovers diskutierter Zweitrunden-Pick absolvierte er für die Jets nie ein Spiel, dann noch in einigen Practice Squads. Kann jetzt seine Karriere wiederbeleben. © getty 3/14 Zach Mettenberger, Memphis Express. Galt einst als vielversprechendes Quarterback-Prospect bei LSU und wurde selbst als Sechstrunden-Pick infolge eines Kreuzbandrisses noch in seiner Rookie-Saison der Titans-Starter. Nach 2 Jahren dort aber entlassen. © getty 4/14 Trent Richardson, Birmingham Iron. Ohne Frage der größte Name. Der einstige Bama-Star und Third-Overall-Pick, der später für einen Erstrunden-Pick zu den Colts getradet wurde, kam aber nicht über 2.032 NFL-Rushing-Yards hinaus, zuletzt in Kanada aktiv. © getty 5/14 Matt Asiata, Salt Lake Stallions. Dürfte durch seine Vikings-Karriere ein Begriff sein, von 2012 bis 2016 spielte er für Minnesota und steht bei 1.259 NFL-Rushing-Yards sowie 18 Touchdowns. Spielte im College für Utah, jetzt in Salt Lake City. © getty 6/14 Bishop Sankey, San Diego Fleet. Blickt auf eine NFL-Karriere mit dem Titans, Patriots, Chiefs und Vikings zurück, als Zweitrunden-Pick in Tennessee mit hohen Erwartungen in die Liga gekommen. Im College einst First-Team All-Pac-12-Spieler. © getty 7/14 Aaron Murray, Atlanta Legends. War zwei Jahre als Fünftrunden-Pick in Kansas City, danach noch einige Offseason- und Practice-Squad-Teilnahmen. Vor allem aber College-Fans als vielversprechender Georgia-Quarterback in Erinnerung. © getty 8/14 Scooby Wright, Arizona Hotshots. Siebtrunden-Pick 2016, dennoch als High-Motor-Spieler bei den Browns und Cardinals aktiv. Im College hochdekoriert mit diversen individuellen Auszeichnungen in der Pac-12. © getty 9/14 Sterling Moore, Arizona Hotshots. Raiders, Patriots, Cowboys, Bucs, Bills, Saints, Lions - zwischen 2011 und 2018 ist Moore als einstiger Undrafted Free Agent rumgekommen. Steht immerhin bei 186 Tackles, 6 Interceptions und einem Touchdown in der NFL. © getty 10/14 Denard Robinson, Atlanta Legends. Einst als College-Quarterback als hochdekorierte "Offensive Weapon" bezeichnet, konnte er in der NFL als Running Back und Receiver für die Jaguars von 2013 bis 2016 nie richtig Fuß fassen. Nächste Chance: AAF. © getty 11/14 Josh Huff, Arizona Hotshots. Speedster, der für Oregon von 2010 bis 2013 24 Touchdowns verzeichnete und Schul-Receiver-Rekorde aufstellte. Drittrunden-Pick von den Eagles 2014, der als Bust nach einer Festnahme 2016 entlassen wurde. © getty 12/14 Zac Stacy, Memphis Express. Fünftrunden-Pick 2013, der bei den Rams eine gute Phase hatte. Nachdem die Rams Gurley gedraftet hatten, wurde Stacy auf seinen Wunsch zu den Jets getradet, wo er nur ein Jahr blieb. Zuletzt in Kanada aktiv. © getty 13/14 David Cobb, San Antonio Commanders. Wurde vom vielversprechenden College-Prospect zum Fünftrunden-Pick und spielte nur für die Titans (2015). Danach noch einige Practice-Squad-Auftritte. © getty 14/14 Gavin Escobar, San Diego Fleet. 4 Jahre bei den Cowboys, dabei aber nur 333 Receiving-Yards - allerdings immerhin acht Touchdowns. Kurzauftritte anschließend noch bei den Ravens (2017/2 Spiele) und Dolphins (2018/kein Spiel).

AAF Playoffs: Termine

Team 1 Team 2 Datum 1. AAF East 2. AAF West 20./21.4 1. AAF West 2. AAF East 20./21.4

AAF Finale: Ansetzung

Team 1 Team 2 Datum 1. AAF East /2. AAF West 1. AAF West / 2. AAF East 27.4.

