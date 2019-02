NFL: Kyler Murray entscheidet sich für Football

Quarterback Kyler Murray hat sich für Football und gegen Baseball entschieden. Das gab der Heisman-Trophy-Gewinner via Twitter bekannt.

"Football war schon mein ganzes Leben lang meine Liebe und meine Leidenschaft. Ich wurde aufgezogen, um Quarterback zu spielen und ich freue mich darauf, mich mit 100 Prozent Hingabe darauf zu fokussieren, der bestmögliche Quarterback zu sein und NFL Championships zu gewinnen", schrieb Murray auf seinem offiziellen Twitter-Account.

2018 noch wurde Murray in der ersten Runde des MLB Drafts von den Oakland Athletics gezogen und hatte dort in der Folge einen Vertrag unterschrieben. Damit einher ging jedoch auch die Genehmigung der A's, dass Murray noch eine letzte Saison auf dem College von Oklahoma Football spielen durfte.

Murray tat dies als Nachfolger von Baker Mayfield, dem ersten Pick insgesamt im NFL Draft 2018 (Browns) und gewann wie sein Vorgänger die Heisman Trophy für den besten Spieler im Land.

Murray gilt als potenzieller Erstrundenpick im kommenden NFL Draft und dürfte seinen Draft Stock durch die öffentliche Entscheidung für Football nochmal gesteigert haben.