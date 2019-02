Down, Set, Talk! NFL-Podcast: Das Super Bowl Recap

Mit dem erneuten Super-Bowl-Triumph der Patriots endet die NFL-Saison - doch wie konnte es dazu kommen? Welche Ideen hatte New England, und warum war der Auftritt der Rams auch für sich betrachtet so enttäuschend? Der deutsche NFL-Podcast Down, Set, Talk! zieht sein Fazit.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Die erste Down-Set-Talk-Saison ist damit beendet, und in Folge 43 steht natürlich Super Bowl 53 im Fokus: In der aktuellen Folge findet ihr unsere Analysen, Recaps und Takeaways zum Super Bowl zwischen den Rams und den Patriots.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify und hier auf YouTube. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website.

Der Rundown von Folge 43 sieht so aus:

04:07 - News (Foles, Raiders, neue Head Coaches)

19:08 - Super Bowl Review

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns