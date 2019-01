NFL: Arizona Cardinals verpflichten wohl Kliff Kingsbury als Head Coach

Die Arizona Cardinals verpflichten offenbar Kliff Kingsbury als Head Coach. Laut NFL Network steht der Vertragsabschluss unmittelbar bevor.

Kingsbury trainierte bisher lediglich im College Football. Er war zwischen 2013 und 2018 Head Coach der Texas Tech University und arbeitete zuvor als Offensive Coordinator und Quarterback Coach.

Der 39-Jährige gilt als Passing-Game-Spezialist. Der bekannteste Kingsbury-Zögling ist wohl Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, der mit 50 Touchdowns in der Regular Season als heißer MVP-Kandidat gehandelt wird.

Im Dezember 2018 unterschrieb Kingsbury als Offensive Coordinator bei den USC Trojans, evaluierte dann aber seine Möglichkeiten auf ein Engagement in der NFL. Am Montag soll er sich auch mit den New York Jets getroffen haben, wo er 2005 selbst al Quarterback unter Vertrag stand. Laut NFL Network habe sich Kingsbury jedoch für die Cardinals entschieden.