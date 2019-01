Wann findet der NFL Super Bowl 2019 statt?

Die New England Patriots und die Los Angeles Rams stehen im Endspiel der NFL, dem Super Bowl LIII. Doch wann findet das Spiel der Spiele eigentlich statt? SPOX gibt euch die Antworten auf alle Fragen.

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der diesjährige, 53. Superbowl wird am 3. Februar 2019 im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia ausgetragen. Ab 0.30 Uhr treffen die Los Angeles Rams und die New England Patriots aufeinander.

Rahmenprogramm des Super Bowl LIII

Unmittelbar vor Spielbeginn wird die Soul-Sängerin Gladys Knight die US-amerikanische Nationalhymne singen. Maroon 5, Big Boi und Travis Scott sorgen dann in der Halbzeit für eine spektakuläre Show.

Wo kann ich den Super Bowl live verfolgen?

Der Super Bowl LIII wird bei DAZN gezeigt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Sport-Streamingdienst. Für nur 9,99 Euro im Monat können DAZN-Kunden neben dem Super Bowl und der NFL auch viele weitere Sportevents aus der ganzen Welt live verfolgen. Fans von europäischen Spitzenfußball, weiterem US-Sport, wie NBA, NHL oder MLB, Tennis, Darts, Hockey oder UFC kommen beim sogenannten "Netflix des Sports" ganz auf ihre Kosten.

Die Partien der Conference Championship