Tom Brady beim Super Bowl: Rekorde und Statistiken der NFL-Legende

In der Nacht auf den 4. Februar nimmt Tom Brady mit den New England Patriots bereits zum neunten Mal in seiner Karriere am Super Bowl teil. SPOX präsentiert euch die Rekorde und Statistiken der NFL-Legende beim Finale der Saison.

Sonntagnacht ist es endlich soweit und der Super Bowl LIII in Atlanta markiert den Höhepunkt der NFL-Saison. Die Los Angeles Rams treffen auf die New England Patriots, welche sich schon das dritte Mal in Folge im Endspiel wiederfinden.

Tom Brady beim Super Bowl: Die Rekorde des Patriots-Stars

Die meisten Touchdowns: 18



Die meisten Passing-Yards: 2.576



Die meisten Passerfolge: 235



Die meisten Passversuche: 357



Die meisten Siege als Starting-Quarterback: 5



Die meisten Passerfolge in der ersten Halbzeit (Einzelspiel): 20 (XLIX)



Die meisten Passerfolge (Einzelspiel): 43 (LI)



Die meisten Passversuche (Einzelspiel): 62 (LI)



Die meisten Passing-Yards (Einzelspiel): 505 (LII)



Die meisten Teilnahmen: 9



Die meisten Passversuche ohne Interception (Einzelspiel): 48 (XLII & LII)



Der älteste Starting-Quarterback: 41

Die meisten Passerfolge hintereinander (Einzelspiel): 16 (XLVI)



Super Bowl: Tom Bradys Statistiken im Finale der NFL-Saison

Tom Brady nahm bei jedem seiner Super Bowls als Quarterback der New England Patriots teil. Zuerst stand er im Jahr 2001 im Finale der NFL-Saison, seit 2017 verpasste er keine Teilnahme.