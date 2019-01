Super Bowl LIII: Wer singt die Nationalhymne beim Finale der NFL-Saison 2019?

Der Super Bowl LIII steht vor der Tür! In der Nacht vom Sonntag, dem 3. Februar, auf Montag findet das Finale der NFL-Saison statt. SPOX verrät euch, wer die Nationalhymne im Jahr 2019 singen wird und wer zuvor diese Ehre hatte.

Es ist eine der beliebtesten Wetten beim Super Bowl: Wie lange dauert die diesjährige Performance der Nationalhymne? Im vergangenen Jahr benötigte die Sängerin Pink 1 Minute und 53 Sekunden, das sind 11 Sekunden weniger als ihr Vorgänger Luke Bryan.

Weitere Wetten beziehen sich auf das Outfit des Künstlers, das Vergessen einzelner Worte oder die Frage, ob ein Scoring-Drive weniger Zeit benötigt als die Performance der Nationalhymne.

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Übertragung Montag, 4. Februar 00.30 Uhr Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Georgia) Los Angeles Rams New England Patriots DAZN

Super Bowl LIII: Wer singt die Nationalhymne im Jahr 2019?

In diesem Jahr wird die Sängerin Gladys Knight die Nationalhymne beim Super Bowl singen. Die 74-Jährige ist auch unter ihrem Künstlernamen "The Empress of Soul" bekannt und gewann bisher schon sieben Grammy-Awards.

Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre zwei Nummer-Eins-Hits "Midnight Train to Georgia" und "That's What Friends Are For".

Zudem ist sie Teil der Liste der "100 Greatest Singers of All Time" des Rolling Stone-Magazines. Ihre Musikrichtungen sind R&B, Soul, Pop und Gospel.

Super Bowl: Diese Künstler sangen die Nationalhymne zuvor