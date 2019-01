Super Bowl 2019: Wer überträgt im Livestream und TV?

Bald ist es wieder soweit: In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar treffen im Super Bowl LIII die New England Patriots und die Los Angeles Rams in Atlanta aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr beim Sportereignis des Jahres im Livestream und am TV mitfiebern könnt.

Während es für Tom Brady mit seinen New England Patriots bereits der neunte Auftritt im Super Bowl ist (bisher fünf Siege), stehen die Los Angeles Rams erstmals seit 2002 wieder im Endspiel. Damals gingen sie noch als St. Louis Rams an den Start und unterlagen den Patriots.

Auf dem Weg in den Super Bowl hatten beide Franchises insbesondere in den Conference Championships eine hohe Hürde zu überwinden: Die Rams setzten sich mit einem Field Goal von Greg Zuerlein in der Verlängerung gegen die New Orleans Saints durch, nachdem sie in der regulären Spielzeit viel Glück bei einem übersehenen Foul hatten. Auch die Patriots mussten bei den Kansas City Chiefs in die Overtime gehen, ehe ein Touchdown-Lauf von Rex Burkhead für den Sieg sorgte.

Wo kann ich den Super Bowl im Livestream sehen?

Der Online-Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt den Super Bowl 2019 live. Beim Kommentar dürft ihr frei wählen: Euch stehen sowohl der englische Original-Kommentar als auch der deutsche Kommentar zur Verfügung.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Zudem können Neukunden das komplette Angebot (unter anderem mit der NBA, Premier League und der Champions League) für 30 Tage kostenfrei testen.

Wann findet der Super Bowl 2019 statt?

Der Super Bowl 2019 findet in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar ab 0.30 Uhr im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta/Georgia statt.

Rams und Patriots - Statistiken zum Super Bowl

Team Super-Bowl-Teilnahmen Super-Bowl-Siege Los Angeles Rams 4 (1979, 1999, 2001, 2018) 1 (1999) New England Patriots 11 (1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018) 5 ('01, '03, '04, '14, '16)

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre