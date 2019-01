Super Bowl 2019: Alle Informationen zur Halbzeit-Show

Jetzt ist es amtlich: Im Super-Bowl LIII treffen am 4. Februar 2019 die New England Patriots und die Los Angeles Rams aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wer bei der spektakulären Halbzeit-Show performen wird und wer in den vergangenen Jahren für die Unterhaltung zuständig war.

Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia ist 2019 Gastgeber des Super Bowl LIII. Dort kämpfen die Los Angeles Rams und die New England Patriots am 4. Februar ab 0.30 Uhr um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Beide setzten sich in den Conference Championships nach spektakulären Spielen in der Verlängerung gegen die New Orleans Saints beziehungsweise Kansas City Chiefs durch.

Super Bowl LIII: Die Halbzeit-Show

Die US-amerikanische Pop-/Rock-Gruppe Maroon 5 um Frontmann Adam Levine wird die Zuschauer in Atlanta und die über eine Millarde an den Fernsehgeräten in der Halbzeitpause unterhalten. Unterstützt wird die Band aus Los Angeles durch Rapper Travis Scott sowie Big Boi, Mitglied von Outkast. Maroon 5 tritt damit die Nachfolge von Justin Timberlake an, der im vergangenen Jahr als Headliner in Minnesota performte.

Super Bowl: Die Halbzeit-Shows der vergangenen 10 Jahre

Jahr/Super Bowl Showact 2009: XLIII Bruce Springsteen 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake

Super Bowl 2019: Die Übertragung im TV und Livestream

Der Super Bowl LIII findet am Montag, dem 4. Februar, ab 0.30 Uhr statt. Ihr könnt das Spiel live bei DAZN verfolgen und dort zwischen dem englischen Original-Kommentar und dem deutschen Kommentar wählen. Außerdem könnt ihr euch vorher die Conference Finals nochmal in voller Länge anschauen, um perfekt vorbereitet in den Super Bowl zu gehen.

Die Partie wird auch im Free-TV bei Pro Sieben übertragen, dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 22.45 Uhr.

NFL Playoff Schedule - Conference-Championships und Super Bowl

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis So., 20.1. 21.05 Uhr New Orleans Saints Los Angeles Rams DAZN 23:26 Mo., 21.1. 0.40 Uhr Kansas City Chiefs New England Patriots DAZN 31:37 Mo. 4.2. 0.30 Uhr Los Angeles Rams New England Patriots DAZN

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre