Stats-Vergleich - Rams vs. Patriots: Hat L.A. das Gegenmittel für Brady?

Super Bowl LIII ist nahe und wir blicken auf die Zahlen. Die Los Angeles Rams und New England Patriots sind in vielen Belangen gleichauf, haben aber im Detail ein paar signifikante Unterschiede. Wo haben die Pats Vorteile, wo die Rams? Und wie sehr unterscheiden sich Jared Goff und Tom Brady? Den Super Bowl gibt's in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar ab 0.30 Uhr live auf DAZN - mit Original-Kommentar zur Auswahl!

Die Rams treffen auf die Patriots und beide Teams sind sich dabei vielleicht nicht in ihren Spielweisen ähnlich, in Sachen Produktion jedoch sehr wohl.

In Sachen Offensive etwa stellen die Rams die zweitbeste der NFL gemessen an Offense DVOA nach Football Outsiders. Die Patriots liegen hier auf Platz 5. Der Unterschied? 3,1 Prozent DVOA. Defensiv wiederum liegt New England auf Platz 16, die Rams auf 19 - 0,4 Prozent Unterschied! Doch offenbar gewinnt man heutzutage ohnehin eher mit seiner Offense Meisterschaften...

Schaut man detaillierter drauf, dann schicken die Rams die fünftbeste Pass-Offense (32,1 Prozent DVOA) gegen Platz 14 (5,1 Prozent DVOA) gegen den Pass ins Rennen. In Sachen Laufspiel ist L.A. die Nummer 1 (22,1 Prozent DVOA), die Run-Defense der Patriots? Platz 19 (-7 Prozent DVOA).

Rams vs. Patriots - Stats-Vergleich (DVOA in Prozent)

Team Offense Team Defense Pass Offense Pass Defense Rush Offense Rush Defense Rams 24,6 (2. Platz) 0,8 (19.) 32,1 (5.) 0,2 (9.) 22,1 (1.) 1,5 (28.) Patriots 14,5 (5.) 0-4 (16.) 32,9 (4.) 5,1 (16.) 2,5 (9.) -7 (19.)

Dreht man die Geschichte um, dann stellt New England die viertbeste Pass-Offense (32,9 Prozent DVOA) und trifft auf die neuntbeste Pass-Defense (0,2 Prozent DVOA). Den besseren Ansatzpunkt bietet jedoch das Laufspiel. Die Patriots stellen die neuntbeste Run-Offense (2,5 Prozent DVOA), die Rams jedoch sind auf Platz 28 gegen den Lauf (1,5 Prozent DVOA). Volle Fahrt voraus also für Sony Michel und Co.?

Beide Teams verfügen über herausragende Offensivreihen, doch gerade die Quarterbacks haben mitunter klar unterschiedliche Tendenzen.

Brady vs. Goff under Pressure

Eine kuriose Diskrepanz ergibt sich zwischen beiden vor allem in Sachen Pressure im Vergleich zu einer Clean Pocket.

Goff kommt ohne Druck auf ein Passer Rating von 117,1, während Brady in diesen Situationen bei "nur" 105,3 liegt. Daraus ergibt sich in erster Linie, dass Goff ohne Druck kaum zu stoppen ist. Brady auch nicht unbedingt, aber dieser ist etwas weniger spektakulär unterwegs.

Setzt man die beiden jedoch unter Druck, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Gegen Pressure kommt Goff lediglich auf ein Rating von 59,2.

Brady, der gerade zu Saisonbeginn in diesem Bereich deutliche und uncharakteristische Schwächen aufwies, stabilisierte sich und liegt hier insgesamt bei 71,2. Die Patriots-Defense tut also gut daran, Goff in Bedrängnis zu bringen, um das explosive Passspiel der Rams einzudämmen.

Pressure ist jedoch nicht gleich Pressure. Gerade gegen die Rams nämlich könnte Bradys Pressure-Anfälligkeit zum Problem werden, denn L.A. führt die NFL in Interior Pressure Rate (16,6 Prozent) an. Bradys Passer Rating gegen Pressure durch die Mitte liegt bei 63,1 Prozent. Herkömmlicher Pressure über außen hingegen macht ihm kaum etwas aus (Passer Rating 118,7 Passer Rating).

NFL: Kurioses und Wissenswertes rund um Super Bowl LIII © getty 1/17 Als meistverfolgte Sportveranstaltung ist der Super Bowl wieder einmal das große Thema in den USA. Neben den sportlichen, sind auch die Nebenschauplätze abseits des Feldes spektakulär. SPOX präsentiert die Kurioses und Wissenswertes. © getty 2/17 Nach den Ergebnissen aus den Championship-Games sind die Ticketpreise leicht zurück gegangen. Zwischenzeitlich kostete das günstigste Ticket 2.400 Dollar, bevor die Preise wieder auf 2.500 bis 2.700 Dollar angestiegen sind. © getty 3/17 Die andere Extreme hat es selbstverständlich wieder in sich. Der Anbieter StubHub bietet tief gelegene „Club-Seats“ auf Höhe der 50-Yard-Linie für stattliche 42.500 Dollar an. © getty 4/17 Angesichts dieser Preise verwundert es schon ein wenig, dass die Verpflegung im Mercedes-Benz-Stadium wahnsinnig billig ist. Hier ist die Preis-Liste: Hot Dog: 2 Dollar; Wiederauffüllbares Getränk: 2 Dollar; Nachos: 1 Dollar; Bier: 5 Dollar. © twitter.com/ChickfilA 5/17 Eine Lokalität verzichtet im Übrigen auf die Einkünfte des Super Bowls. Die im Stadion ansässige Chick-fil-A-Kette hat seit 1946 traditionell Sonntags geschlossen. Das ändert sich auch in dieser Gelegenheit nicht. © getty 6/17 Das Essen ist am Super-Bowl-Sunday generell ein Riesen-Thema. In den USA werden an diesem Tag 1,3 Milliarden Chicken Wings verzehrt, 278 Millionen Dollar für Taccos und 198 Millonen Dollar für Tiefkühlpizza ausgegeben. © getty 7/17 Im Januar 2018 gab der US-Amerikaner durchschnittlich 81,17 Dollar für Proviant und Waren für den Super Bowl aus. Hierzu zählen alles von Essen über Trinken bis hin zur Fan-Kleidung. Dies war ein Anstieg um 8,5 Prozent im Vergleich zu 2017. © getty 8/17 Dies wird dann von über 100 Millionen Zuschauern vor den TV Geräten verzehrt. Im letzten Jahr waren es 103,4 Millionen um genau zu sein. Dieses Jahr wird ein Anstieg erwartet, da die TV-Quoten in der Regular Season um 5 Prozent gestiegen sind. © getty 9/17 Eines der Highlights der TV-Übertragungen sind die Werbungen in der Halbzeit-Show. Diese lassen sich Werbende einiges kosten. Ein 30-Sekunden-Spot bei CBS soll in diesem Jahr über 5,5 Millionen Dollar kosten. © getty 10/17 Einem Gerücht zu Folge sollen Großstädte übrigens beim Super Bowl immer wieder vor einem kuriosen Problem stehen. Da in der Halbzeitpause so viele Leute gleichzeitig auf die Toilette gehen, sollen die Abwassersysteme immer wieder ausfallen. © getty 11/17 Während des Kickoffs zur 2. Halbzeit in Super Bowl I übrigens war NBC noch in der Werbeübertragung. Die Schiedsrichter baten die Packers daraufhin, den Kickoff noch einmal durchzuführen. © getty 12/17 Apropos Super Bowl I. Den ersten Touchdown überhaupt fing Packers Receiver Max McGee. Der war zu diesem Zeitpunkt sturzbetrunken, wie er später erzählte. McGee rechnete nicht mit einem Einsatz und war am Vorabend noch bis spät Abends auf Tour. © getty 13/17 Während der Saison 1996 haben Proxy Server die Webseite des Super Bowls blockiert. Die römische Zahl dieses Super Bowls war XXX. © twitter.com/nypost 14/17 Um die Finanzen geht es auch am wettreichsten Tag des Jahres. Im letzten Jahr wurde eine 158,6-Millionen-Dollar-Wette in Nevada platziert und alleine in den USA wurden 5 Milliarden Dollar an Wetteinsätzen gezahlt. © getty 15/17 Noch krasser ist dies, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Wetten an den letzten zwei Tagen vor dem Super Bowl platziert werden. 4,9 Milliarden sogar am Super-Bowl-Sunday. Das sind über 102 Millionen Dollar pro Stunde! © getty 16/17 Die wohl beliebteste Wette, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, ist die der Dauer der Nationalhymne. Der Rekord dafür liegt bei 2:36 Minuten, aufgestellt durch Alicia Keys 2013. Eilig hingegen hatte es Kelly Clarkson mit 1:34 Minute. © getty 17/17 Wie stehen die Quoten für eine Verlängerung? Beide Conference Championship Games sind in diesem Jahr in die Overtime gegangen. In einem Super Bowl gab es eine solche aber erst einmal. Und zwar bei Super Bowl LI zwischen den Patriots und den Falcons.

Jared Goff gleichauf mit Mitchell Trubisky

Allerdings sei hier nicht vergessen, dass wir in dieser Betrachtung auf eine verhältnismäßig kleine Sample Size blicken. Pressure-Statistiken von Quarterbacks sind äußerst fließend: Brady hatte noch im Vorjahr ein Passer Rating unter Druck von 96,6, was klar der beste Wert der Liga war, dieses Jahr liegt er nur noch auf Rang 15.

Auf der anderen Seite sei erwähnt, dass Goff letztlich 13 Pässe geworfen hat, die laut Pro Football Focus hätten abgefangen werden können oder müssen. Das war der drittschlechteste Wert der NFL (zusammen mit Chicagos Mitchell Trubisky). Brady hingegen führte die Liga mit den wenigsten solcher Würfe mit großem Abstand in dieser Kategorie an.

Ebenfalls spannend ist ein Blick auf die Explosivität. Vorweg: Beide sind Experten darin, den Deep Ball (Pässe über 20 Yards und mehr) zu werfen. Während Goff hier auf ein 98,9 Rating kommt, schafft es Brady gar auf 104,1 in dieser Saison.

Goff vs. Brady - Passer Rating

Clean Pocket Under Pressure Deep Balls Play Action Goff 117,1 59,2 98,9 112,3 Brady 105,3 71,2 104,1 107,4

Dies ist bemerkenswert, da Goff vom Personal her besser auf lange Passspielzüge ausgerichtet ist, hat er doch mit Ex-Patriot Brandin Cooks einen echten Deep-Threat, welcher Brady dieses Jahr abgeht. Am ehesten kommt da noch Phillip Dorsett infrage, vor allem aufgrund seiner Geschwindigkeit.

Besonders gefährlich ist Goff im Übrigen nach Play Action. Und dies bereits seit Sean McVays Ankunft in Los Angeles. 2017 führte Goff die NFL in Yards nach Play Action an, in diesem Jahr warf er mehr Touchdowns nach Play Action als jeder andere QB der Liga.

Jared Goff: König der Play Action

In Sachen Passer Rating liegt Goff hier bei 112,3 nach Play Action. Doch Brady muss sich davor auch nicht verstecken und kommt hier auf einen Wert von 107,4.

Zudem gibt es in der grundsätzlichen Herangehensweise beider QBs zwei signifikante Unterschiede. Zum einen fliegt ein Goff-Pass im Schnitt 8,8 Intended Air Yards (Platz 8). Bei Brady sind es gerade mal 7,6 (Platz 24) laut NFL Next Gen Stats. Zu erklären ist es damit, dass Brady deutlich mehr kurze Pässe wie Drop-Offs und Screens wirft, während es bei Goff mehr Pässe Downfield gibt.

Und dann wäre da noch die Zeit, in der Brady den Ball los wird. Er benötigt im Schnitt nur 2,61 Sekunden nach dem Snap. Nur sechs Quarterbacks waren da schneller. Goff hingegen benötigt 2,94 Sekunden im Schnitt. Nur fünf QBs hielten den Ball länger.

Nahezu identisch sind die Patriots und Rams auch in Sachen Special Teams - Belichick nannte Rams-Punter Johnny Hekker einst eine "Waffe". Die Patriots sind 16. nach Special Teams DVOA, die Rams auf Platz 17.

NFL: Die 20 wichtigsten Spieler des Super Bowls © getty 1/21 Einer der elementaren Fokuspunkte des Super Bowl LIII werden Matchups sein. SPOX präsentiert die wichtigsten Einzelspieler der New England Patriots und der Los Angeles Rams vor dem ultimativen Duell. © getty 2/21 Platz 20: Todd Gurley (Running Back, Los Angeles Rams) – Gurley wird wieder eine größere Rolle haben. Vor allem als Receiver könnte er den Pats wehtun. © getty 3/21 19.: James Develin (Fullback, New England Patriots) – Multifunktionale Waffe von der Fullback-Position. Toll im Run- und Pass-Blocking sowie gut für kurze Pässe. © getty 4/21 18.: Kyle Van Noy (Linebacker, New England Patriots) – Van Noy hat so gut wie alles in seinem Repertoire, was Belichick und Brian Flores in der Defense brauchen. Underrated Defender. © getty 5/21 17.: Michael Brockers (Defensive Lineman, L.A. Rams) – Muss eine Menge Aufräumarbeit leisten, wenn Donald oder Suh einmal nicht den Ballcarrier erreichen. Wird wegen New Englands Lead- und Pull-Blocks viel Arbeit haben. © getty 6/21 16.: Rob Gronkowski (Tight End, New England Patriots) – Kleinere Rolle im Passing Game aber 1-gegen-1 immer noch kaum zu verteidigen. Im Run Blocking aber immer noch herausragend. © getty 7/21 15.: Trey Flowers (Defensive End, New England Patriots) – Der Patriots Pass-Rush überzeugte vor allem durch die disziplinierte schematische Arbeit. Flowers scheint die einzige kontinuierliche Gefahr. © getty 8/21 14.: Robert Woods (Wide Receiver, L.A. Rams) – Herausragender Route-Runner und kaum zu verfolgen. Fungiert auch als Blocker. © getty 9/21 13.: Brandin Cooks (Wide Receiver, L.A. Rams) – Bessere Körperkontrolle und Hände als Woods. Ansonsten ein ähnlich starkes Repertoire an Fähigkeiten. © getty 10/21 12.: Julian Edelman (Wide Receiver, New England Patriots) – Wichtigste Receiver-Option für Brady. Ist beinahe überall auf dem Feld zu finden. © getty 11/21 11.: David Andrews (Center, New England Patriots) – Bärenstarke Playoffs bis dato. Wird in vielen Double Team Blocks gegen Donald und Suh arbeiten. © getty 12/21 10.: John Sullivan (Center, L.A. Rams) – Herausragender Football-IQ. Einer der besten Center der Liga mit enorm wichtiger Playoff-Erfahrung. © getty 13/21 9.: James White (Running Back, New England Patriots) – Wieder einmal wahnsinnig wichtige Option für Brady. Scheint für Playoff-Spiele zu leben. © getty 14/21 8.: Aqib Talib (Cornerback, L.A. Rams) – Bester Corner der Rams. Spielte in New Orleans nicht andauernd gegen Michael Thomas. Wird wohl auch im Super Bowl nicht fix auf Gronkowski gesetzt. © getty 15/21 7.: Stephon Gilmore (Cornerback, New England Patriots) – Einer der besten Corner der Liga. Wird sich in Man-to-Man gegen Cooks oder Woods aufstellen und könnte ein Schlüssel für den Game Plan sein. © getty 16/21 6.: Patrick Chung (Safety, New England Patriots) – Wird vor allem die Flat verteidigen und hier auch immer wieder auf Rams-Tight-Ends treffen. © getty 17/21 5.: John Johnson (Safety, L.A. Rams) – Wird bei Blitzes viel gegen Bradys schnelle Kurzpass-Optionen White und Gronk arbeiten. Ansonsten müssen die Tackles gegen den Run sitzen. © getty 18/21 4.: Dont'a Hightower (Linebacker, New England Patriots) – Riesen-Verantwortlichkeit gegen das Outside-Zone-Running-Game der Rams. Muss sowohl die Edge verteidigen als auch situativ Inside-Pressure kreieren. © getty 19/21 3.: Aaron Donald (Defensive Tackle, L.A. Rams) – Der Chiefs-Pass-Rush schaffte mickrige 15 Prozent Pressure gegen Brady. Schafft Donald es endlich, an Brady ranzukommen. © getty 20/21 2.: Jared Goff (Quarterback, L.A. Rams) – Überzeugte zuletzt nicht nur im Rhythmus in der Pocket sondern auch bei improvisierten Plays. Kann er Plays auch auf der ganz großen Bühne am Leben erhalten? © getty 21/21 1.: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots) – Der vielleicht beste aller Zeiten. Sein Football-IQ wird gegen eine wacklige Rams-D ausschlaggebender Faktor sein.

Super Bowl: Ganz in weiß zum Erfolg?

Statistisch gesehen hat New England einen nicht zu verachtenden Vorteil: Sie spielen in Weiß. Bis zu Super Bowl LI im Vorjahr waren sie ungeschlagen unter Bill Belichick in weißen Trikots im Super Bowl (3-1 insgesamt). Zudem gewannen Teams in weißen Trikots 12 der letzten 14 Super Bowls.

Belichicks Patriots sind 16-1 gegen Teams, gegen die sie in den Playoffs zum ersten Mal in der jeweiligen Saison angetreten sind. Die einzige Niederlage? Im letzten Super Bowl gegen die Eagles!