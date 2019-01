National Championship Game: Alabama Crimson Tide vs. Clemson Tigers 16:44

Die Clemson Tigers haben das College Football Playoff National Championship Game gegen die Alabama Crimson Tide im Levi's Stadium von Santa Clara/Kalifornien 44:16 klar gewonnen. Offensiv legte das Team von Head Coach Dabo Swinney eine beeindruckende Effizienz an den Tag, während sich Bama an der Defense der Tigers ein ums andere Mal die Zähne ausbiss. Für Clemson ist es nach 2016 der zweite Erfolg im Playoff.

Alabama hielt deutlich länger den Ball, doch gelang ihnen damit herzlich wenig. In vier Red-Zone-Trips gelang nur ein Touchdown. Clemsons Defense überragte, während sich die Offense von Beginn an unerbittlich und brutal effizient präsentierte.

Nach einem schnellen 3-and-Out erholte sich Clemson schnell und erzielte den ersten Touchdown der Partie durch einen Pick-Six. Tua Tagovailoa verschätzte sich beim Lesen der Defense und warf die Interception zu A.J. Terrell, der Zone anstatt Man coverte und den Ball schließlich über 44 Yards in die Endzone returnierte. Bamas Antwort: Ein 62-Yard-Touchdown-Catch von Jerry Jeudy.

Clemson legte schnurstracks den nächsten Touchdown nach - ein 17-Yard-Lauf von Travis Etienne -, ehe Alabama erneut eine Antwort fand (Hale Hentges 1-Yard-Catch), aber durch einen vergebenen Extra-Punkt nicht zum Ausgleich kam. Nach einem Viertel stand es somit 14:13 für die Sieger der ACC.

Im zweiten Viertel dann zog Clemson die Zügel an und wurde merklich dominanter. Zunächst hielt man die Tide bei einem Field Goal, anschließend gelangen Etienne zwei weitere Touchdowns, während zwischendrin Trayvon Mullen einen Deep Ball von Tagovailoa abfing. Kurz vor der Pause legte schließlich Clemson noch ein Field Goal für eine deutliche 31:16-Pausenführung nach.

NFL Draft: Die Toptalente der Klasse von 2019 - Bosa, Oliver, Allen und Co. © getty 1/21 Die College-Football-Saison ist zu Ende, Combine, Pro Days und der Draft sind nicht mehr fern. Zeit also, einen Blick auf die aktuell vielversprechendsten Prospects mit Blick auf den NFL Draft 2019 zu schauen. © getty 2/21 Nick Bosa, DE, Ohio State: Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der nächste Bosa-Bruder der beste Spieler dieser Draft-Klasse ist. Ein Elite-Pass-Rusher-Prospect, der mit den ersten beiden Picks vom Board gehen sollte. © getty 3/21 Clelin Ferrell, DE, Clemson: Ein spektakulärer Athlet mit riesiger Reichweite und guten Händen. Wird noch an seinem Bull-Rush arbeiten müssen, doch bei entsprechendem Spielverständnis ist das das geringste Problem für einen NFL-Coach. © getty 4/21 Ed Oliver, DT, Houston: Der beste Interior-Lineman dieser Draft-Klasse. Ein Elite-Spieler gegen den Run, der hier eine Defense sofort besser machen würde - und inzwischen auch verbessert im Pass-Rush. © getty 5/21 Jonah Williams, OT, Alabama: Schon sehr, sehr weit in Pass-Protection und mit seiner Technik generell, und das ist für Teams in der heutigen NFL der klare erste Fokus. Könnte in der kommenden Saison direkt starten. © imago 6/21 Greg Little, OT, Ole Miss: Ein 5-Star-Recruit aus der High School, der im College konstant einer der verlässlicheren O-Liner war. Ein athletischer Left Tackle mit guten Händen, der den zahlreichen Teams auf Suche nach O-Linern schnell weiterhelfen kann. © getty 7/21 Greedy Williams, CB, LSU: Der vermutlich beste Press-Man-Corner dieser Klasse. Schnell, physisch, lässt nahezu nichts in seine Richtung zu. Williams dürfte einer der ersten beiden Cornerbacks vom Board sein, neben... © getty 8/21 DeAndre Baker, CB, Georgia: Bakers Stärken gehen vermutlich eher Richtung Zone Coverage mit Ball-Hawk-Potential. Ein Playmaker in der Secondary, der einer der Elite-Cornerbacks im College aktuell ist. © getty 9/21 A.J. Brown, WR, Ole Miss: In einer mutmaßlich eher durchschnittlichen WR-Klasse ist Brown einer der Top-Kandidaten. Ein physischer Spieler, der gleichzeitig aber auch die nötige Geschwindigkeit und die Härte am Catch-Point mitbringt. © getty 10/21 Deionte Thompson, S, Alabama: Ein ungemein flexibler Safety, der in der Box genauso spielen kann wie im tiefen Bereich des Feldes. Könnte für eine variable Defense eine Allzweckwaffe werden. © getty 11/21 N'Keal Harry, WR, Arizona State: Falls A.J. Brown nicht das Top-Receiver-Prospect im April ist, dann ist es vermutlich Harry. Ein sehr großer Wideout mit einer Bandbreite an spektakulären Catches, aber auch der Fähigkeit, nach dem Catch Yards zu liefern. © getty 12/21 Dexter Lawrence, DL, Clemson: Neben Oliver eines der absoluten Top-Interior-D-Line-Prospects dieses Jahr. Dominant gegen den Run und kann ein Pass-Play jederzeit pulverisieren, indem er die Pocket zerstört. © getty 13/21 Jeffery Simmons, DT, Mississippi State: Und noch ein Interior-D-Liner. Simmons ist gegen den Run ebenfalls ein absoluter Anker, gleichzeitig einer der besten Pass-Rusher aus der Interior-Line dieses Jahr. © getty 14/21 Quinnen Williams, DT, Alabama: Einer der imposantesten Verteidiger von Alabama. Der Defensive Tackle ist eine disruptive Force und dürfte vielen Defenses gut zu Gesicht stehen. © getty 15/21 Josh Allen, Edge Rusher, Kentucky: Nach Bosa vielleicht der beste Pass Rusher der Klasse. Er selbst sieht sich allerdings nach eigener Aussage sogar als Nummer 1 auf diesem Gebiet. © getty 16/21 Devin White, ILB, LSU: Nicht nur gegen den Lauf ist White eine Macht. Er schaffte in den letzten zwei Jahren 256 Tackles und sammelte 7,5 Sacks, zudem stehen für ihn insgesamt 28,5 Tackles for Loss zu Buche. © getty 17/21 Rashan Gary, Defensive Tackle, Michigan: Je nach Scheme kann Gary auch als End eingesetzt werden. Seine Moves erlauben es ihm, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass extrem effektiv zu sein. © getty 18/21 Jachai Polite, DE, Florida: Ein schneller Edge-Rusher, der von Blockern kaum zu halten ist. Nicht wenige wünschen sich bei ihm aber noch mehr Muskelmasse, da er aktuell mit seiner Statur wohl für eine 5-Technique in der NFL zu schmächtig ist. © getty 19/21 Christian Wilkins, DT, Clemson: Wilkins ist am besten geeignet als 3-Technique-Spieler und ist als solcher auch gut darin, in die Pocket einzudringen. Verfügt über sehr gute Technik. © getty 20/21 Montez Sweat, EDGE, Mississippi State: 22,5 Sacks in den letzten zwei Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Sweat versteht es, sich von Blocks zu lösen und ins Backfield vorzudringen. Ist aber recht unbeweglich und daher eher ein 5-Technique-Guy. © getty 21/21 Dwayne Haskins, QB, Ohio State: Vielleicht der einzige QB der ersten Runde. Der Junior machte kürzlich seine Meldung zum Draft offiziell, nachdem er mit den Buckeyes den Rose Bowl gewann. Trifft gute Entscheidungen und ist mobil in der Pocket.

Alabama vs. Clemson: Vorentscheidung kurz nach der Pause

Die Vorentscheidung fiel dann im ersten Drive der zweiten Halbzeit. Bama marschierte in 14 Spielzügen über 51 Yards vorwärts, traf dann aber eine folgenschwere Entscheidung: Bei 4th-and-Long versuchte man einen Field-Goal-Fake mit dem Holder als Lead-Blocker und Kicker Mac Jones als Runner. Clemson roch dies von weitem und stoppte den Versuch. Kurz darauf dann fand Trevor Lawrence Justyn Ross für einen 74-Yard-Touchdown-Catch-and-Run. Der Schlüssel: Direkt an der Line verletzte sich Cornerback Saivion Smith in Press Coverage, fiel zu Boden und war aus dem Spiel. Safety Deionte Thompson verpasste den Tackle und Ross hatte freie Bahn bis zur Endzone.

Alabama legte daraufhin einen weiteren guten Drive bis in die Red Zone hin, wurde jedoch beim vierten Versuch gestoppt. Im Gegenzug legte Clemson, auch dank mehrerer Zirkus-Catches an der Seitenlinie, den nächsten Touchdown-Drive hin. Am Ende fand Lawrence mit einem Laser über mehrere Verteidiger Tee Higgins in der Endzone. In der Folge gelang Bama nichts mehr.

Clemson gewann damit wie schon 2016 im Endspiel gegen Alabama und holte sich zum dritten Mal insgesamt (1981) die nationale Meisterschaft im College Football. Für Alabama ist dies die höchste Niederlage unter Head Coach Nick Saban (seit 2007).

National Championship Game - die wichtigsten Statistiken

No.1 Alabama Crimson Tide (14-1) - No.2 Clemson Tigers (15-0) 16:44 (13:14, 3:17, 0:13, 0:0) BOXSCORE

Clemson schreibt Geschichte: Erstmals überhaupt in der FBS-Geschichte schaffte es ein Team, 15 Spiele in einer Saison einzufahren. Zudem sind die Tigers das erste Team seit Penn 1897 mit 15 Siegen in einer Saison im College Football.

Sinnbild für die unglaubliche Effizienz Clemsons war Running Back Travis Etienne. Der nämlich hatte lediglich 26 Scrimmage-Yards zur Pause, machte daraus aber gleich drei Touchdowns (2 RUSH, 1 REC). Insgesamt hat er nun 26, was ein neuer ACC-Saisonrekord ist.

Durch diesen Erfolg baut das Team von Coach Dabo Swinney eine beeindruckende Serie aus: Wenn die Tigers zur Pause mit mindestens 15 Punkten Vorsprung geführt haben, sind sie nun 52-0 in den letzten zehn Jahren. Das sind zudem die meisten Siege ohne Niederlage in dieser Konstellation aller Teams in diesem Zeitraum.

Der Star des Spiels: Trevor Lawrence (Quarterback Clemson)

Der True Freshman zeigte eine fehlerlose, abgeklärte Vorstellung, die man von einem Freshman nicht unbedingt erwarten musste. Lawrence (20/32, 347 YDS, 3 TD) nutzte im Grunde jede sich bietende Chance, gerade in der ersten Halbzeit, um Clemson früh in Führung zu bringen und diese dann sukzessive auszubauen. Er machte zudem einen richtig guten Job beim Lesen der Defense und durchschaute die Blitzes Bamas immer wieder. Ein wichtiger Faktor für Lawrence und Clemsons Erfolg: Die Offensive Line, die Lawrence den Rücken buchstäblich frei hielt. Er kassierte keinen einzigen Sack und wurde von der Defense kaum berührt.

Auch überragend: Die komplette Defense der Tigers, die Bamas imposante Offense gerade in der Red Zone in Schach hielt.

Der Flop des Spiels: Tua Tagovailoa (Quarterback Alabama)

Ein Jahr nach seiner heroischen Leistung im Championship Game gegen Georgia erwischte Tagovailoa (22/34, 295 YDS, 2 TD, 2 INT) dieses Mal keinen guten Tag. Er machte ungeahnte Fehler und kam nie wirklich mit den Blitzes der Tigers klar. Zudem verspekulierte er sich bei beiden Interceptions und sah Man-Coverage, wo Zone gespielt wurde. Insgesamt steht er stellvertretend für eine Offensive, die zwar den Ball bewegte, es aber nicht schaffte, die Punkte zu erzielen.

Analyse Alabama vs. Clemson: Die Taktiktafel