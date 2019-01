NFL-Playoffs: Philadelphia Eagles gegen New Orleans Saints heute live im TV und Livestream

Im letzten Divisional-Playoff-Spiel der NFC am heutigen Sonntagabend treffen die Philadelphia Eagles auf die New Orleans Saints. SPOX hat alle Informationen zum Duell und zeigt euch, wo und wann ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Gegen alle Erwartungen haben es die Philadelphia Eagles um Quarterback Nick Foles nicht nur in die Playoffs, sondern bis in die Divisional-Runde geschafft. Jetzt trifft der amtierende Super-Bowl-Champion auf das kompletteste Team der Saison. Die Saints gelten als Favorit auf die Vince Lombardy Trophy und zwingen Philadelphia damit erneut in die Rolle des Underdogs.

In der Regular Season trafen die beiden Franchises schon aufeinander. Die Partie endete in einem 7:48-Debakel für die Eagles. Allerdings schreiben die Playoffs ihre eigene Geschichte und was möglich ist, hat Philadelphia im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen. Wird St. Nick die Eagles erneut ins Championship Game und vielleicht noch weiter führen?

Eagles at Saints: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Philadelphia Eagles treffen am heutigen Sonntag, den 13. Januar, im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans auf die Saints. Kick-Off ist um 22.40 Uhr deutscher Zeit.

Eagles gegen Saints im TV und Livestream sehen

Wie alle Spiele der NFL Postseason wird auch die Partie zwischen den Eagles und den Saints live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt um 22:30 mit der Übertragung und folgendem Personal:

Moderator: Franz Büchner

Franz Büchner Kommentator: Andreas Renner

Andreas Renner Experte: Flo Berrenberg

DAZN überträgt neben der NFL auch weitere US-Ligen, wie die NBA, MLB und NHL. Neben amerikanischem Sport gibt es auch Spitzenevents aus Europa im Angebot. So hat der Streamingdienst die Übertragungsrechte an der Ligue 1, der Premier League, der Serie A, der Primera Division, sowie Champions- und Europa League erworben.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern!

Zudem wird die Partie auf ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de übertragen.

