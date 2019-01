NFL: Die Tabelle der Regular Season, Playoff-Spielplan und Super Bowl LIII

Die Regular Season der NFL ist vorbei und die Playoffs stehen vor der Tür. Wir zeigen euch, wie die Teams in der Regular Season abgeschnitten haben und schauen auf den Playoff-Spielplan, sowie den Super-Bowl-Termin.

Die vergangene Regular Season war geprägt von herausragenden Offenses und Punkte-Schlachten in noch nie dagewesener Höhe. Aber einige Teams haben auch gezeigt, dass man mit einer starken Defense immer noch gegen die scheinbar übermächtigen Offense-Schemes bestehen kann. In den Playoffs wird sich zeigen, mit welcher Stärke man die Nase in der heutigen NFL vorne hat. Denn wie heißt es so schön? Offense wins games, Defense wins Championships.

Die Tabelle der- AFC East

Die New England Patriots spielten eine deutlich weniger dominante Saison als in den letzten Jahren, konnten sich aber wie gewohnt in der AFC East durchsetzen.

AFC East Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT New England Patriots 11 5 0 .688 Miami Dolphins 7 9 0 .438 Buffalo Bills 6 10 0 .375 New York Jets 4 12 0 .250

Die Tabelle der AFC North

Die Pittsburgh Steelers spielten lange noch um die Playoffs mit. Erst durch die knappe und vermeidbare Niederlage im vorletzten Saisonspiel gegen die Saints und durch den Sieg der Ravens gegen Cleveland wurden die Postseason-Pläne durchkreuzt. Baltimore überzeugte vor allem in der zweiten Saisonhälfte mit der vielleicht besten Defense der Liga und dem starken Rungame rund um Rookie-Quarterback Lamar Jackson.

AFC North Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Baltimore Ravens 10 6 0 .625 Pittsburgh Steelers 9 6 1 .594 Cleveland Browns 7 8 1 .469 Cincinnati Bengals 6 10 0 .375

Die Tabelle der AFC South

Deshaun Watson kam im Laufe der Saison immer mehr in Fahrt und führe ein gefährliches Team aus Houston verdient zum Division-Sieg. In Indianapolis kehrte Andrew Luck zurück und spielte eine starke Saison. Der neue Headcoach Frank Reich formte ein starkes Offense-Scheme rund um seinen Star-Quarterback und machte aus den Colts einen würdigen Playoff-Contender.

AFC South Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Houston Texans 11 5 0 .688 Indianapolis Colts 10 6 0 .625 Tennessee Titans 9 7 0 .563 Jacksonville Jaguars 5 11 0 .313

Die Tabelle der AFC West

Die Chiefs-Offense von Andy Reid, rund um MVP-Kandidat Patrick Mahomes, war in dieser Saison die schlagkräftigste der NFL und hält mit im Schnitt 35.3 Punkten pro Spiel den Liga-Bestwert. Die Los Angeles Chargers flogen lange unter dem Radar. Doch mit einer starken Defense, schlagkräftigen Waffen in der Offense und Phillip Rivers, einem weiteren MVP-Kandidaten, als Quarterback zog das Team verdient mit den Chiefs gleich.

AFC West Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Kansas City Chiefs 12 4 0 .750 Los Angeles Chargers 12 4 0 .750 Denver Broncos 6 10 0 .375 Oakland Raiders 4 12 0 .250

Die Tabelle der NFC East

In der NFC East war lange unklar, wer in dieser Saison die Nase vorne hat. Doch seit der Verpflichtung von Amari Cooper spielten die Cowboys stark auf und konnten sich auch dank der dominanten Defense den Division-Sieg sichern. Die Philadelphia Eagles starteten als Super-Bowl-Sieger in die Saison und blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Erst mit drei starken Spielen unter Nick Foles am Saisonende krallten sich die Eagles den letzten Playoff-Platz in der NFC.

NFC East Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Dallas Cowboys 10 6 0 .625 Philadelphia Eagles 9 7 0 .563 Washington Redskins 7 9 0 .438 New York Giants 5 11 0 .313

Die Tabelle der NFC North

Chicago wurde von der überragenden Defense durch die Saison getragen und sicherte sich verdient den ersten Platz in der NFC North. Die Vikings setzten lange kaum auf ihr Laufspiel und Kirk Cousins blieb unter Offense-Coordinator John De Filippo hinter den Erwartungen zurück. Im letzten Saisonspiel musste sich Minnesota gegen die Bears geschlagen geben und verlor so den Playoff-Platz an die Philadelphia Eagles.

NFC North Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Chicago Bears 12 4 0 .750 Minnesota Vikings 8 7 1 .531 Green Bay Packers 6 9 1 .406 Detroit Lions 6 10 0 .375

Die Tabelle der NFC South

Die Atlanta Falcons galten vor der Saison noch als sicherer Playoff-Kandidat, litten jedoch unter zahlreichen Verletzungen und mussten die Postseason-Pläne verwerfen. Die Saints gewannen die Division souverän, sicherten sich das Heimspiel in der Divisional-Runde und gelten als heißer Super-Bowl-Kandidat.

NFC South Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT New Orleans Saints 13 3 0 .813 Atlanta Falcons 7 9 0 .438 Carolina Panthers 7 9 0 .438 Tampa Bay Buccaneers 5 11 0 .313

Die Tabelle der NFC West

Die Rams sicherten sich den zweiten Platz in der NFC mit einer der explosivsten Offenses der Liga und Aaron Donald in der Defense als möglichem MVP und diesjährigem Sack-Leader. Die Seahawks schafften dank starkem Laufspiel, dem wiedererstarkten Russell Wilson und einer guten Secondary den Einzug in die Playoffs.

NFC West Team Siege Niederlagen Unentschieden PCT Los Angeles Rams 13 3 0 .813 Seattle Seahawks 10 6 0 .625 San Francisco 49ers 4 12 0 .250 Arizona Cardinals 3 13 0 .188

NFL Playoff Schedule - die Wildcard-Runde im Überblick

In der Wildcard-Runde finden vier Playoff-Partien statt.

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Übertragung Sa., 5.1. 22.35 Uhr Houston Texans Indianapolis Colts DAZN So., 6.1. 2.15 Uhr Dallas Cowboys Seattle Seahawks DAZN So., 6.1. 19.05 Uhr Baltimore Ravens Los Angeles Chargers DAZN So., 6.1. 22.40 Uhr Chicago Bears Philadelphia Eagles DAZN

NFL Playoff-Schedule - die Divisional-Runde im Überblick

Die Sieger der Wildcard-Partien treffen in der darauffolgenden Woche in der Divisonal-Runde auf die jeweils bestplatzierten Teams aus AFC bzw. NFC. Die begehrte Pause in der ersten Playoff-Runde konnten sich die Chiefs, Rams, Patriots und Saints sichern.

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Sa., 12.1. 22.35 Uhr Kansas City Chiefs TBA So., 13.1. 2.15 Uhr Los Angeles Rams TBA So., 13.1. 19.05 Uhr New England Patriots TBA So., 13.1. 22.40 Uhr New Orleans Saints TBA

NFL Playoff-Schedule - die Spiele um den Conference-Titel

In den Playoff-Halbfinals spielen die Teams um den Titel ihrer jeweiligen Conference. Die letzten Spiele um den Einzug in den Super Bowl finden am 20. Januar (NFC), bzw. 21. Januar (AFC) statt.

NFL: Der Superbowl LIII in Atlanta

Der 53. Super Bowl findet am Sonntag, den 3. Februar, im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt. Das größte Einzelsport-Ereignis der Welt wird live ab 22:45 im Free-TV auf ProSieben übertragen. DAZN zeigt das Duell um die Vince Lombardi Trophy ebenfalls live mit wahlweise deutschem oder englischem Original-Kommentar.

