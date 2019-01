Kansas City Chiefs gegen New England Patriots: NFL Conference Championships heute live im TV und Livestream

Vier Mannschaften sind noch übrig im Rennen um den Super Bowl. Im Conference Championship Game der AFC kämpfen die Kansas City Chiefs und die New England Patriots um den Einzug ins große Finale der NFL. Wo ihr das Spiel live sehen könnt und was ihr sonst noch alles wissen müsst, erfahrt ihr bei SPOX.

Die New England Patriots haben ihre beeindruckende Serie im Divisional Playoff-Game gegen die Los Angeles Chargers fortgesetzt. Dieses Match konnten sie eindrucksvoll mit 41:28 für sich entscheiden. Seit der Saison 2011 haben sie in jeder Saison mindestens das AFC Championship Game erreicht, viermal konnten sie in den Super Bowl einziehen, den Titel konnten sie sich zweimal sichern.

Nun müssen sie in der Nacht auf Montag in Kansas City gegen die Chiefs antreten. Jene haben allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden und werden versuchen, den amtierenden AFC-Champion vom Thron zu stoßen. Sollte ihnen das gelingen, ziehen die die Chiefs das erste Mal seit 49 Jahren wieder in das große NFL-Finale ein. Das Match beginnt heute Nacht um 00.40 Uhr.

Kansas Cty vs. New England: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel der Chiefs gegen die Patriots wird am Sonntag um 00.40 Uhr im Arrowhead Stadium in Kansas City stattfinden.

Chiefs gegen Patriots heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie wird auf dem Sport-Streamingdienst DAZN übertragen. Das "Netflix des Sports" kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro im Monat und ist dabei an jedem Monatsende kündbar. Doch nicht nur NFL-Fans kommen auf ihre Kosten. Auch wer europäischen Spitzemfußball (Champions League, Europa League, Premier League, etc.), weiteren US-Sport (NBA, NHL, MLB), Tennis, Darts, Hockey oder UFC sehen möchte, ist bei DAZN gut aufgehoben.

Die Partien der Conference Championships

Datum Uhrzeit 1. Mannschaft 2. Mannschaft Livestream 20.01.2019 21.05 Uhr New Orleans Saints Los Angeleles Rams DAZN 21.01.2019 00.40 Uhr Kansas City Chiefs New England Patriots DAZN

Die Termine bis zum Super Bowl