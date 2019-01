AFC Championship Game: Kansas City Chiefs vs. New England Patriots

Im AFC Championship Game empfangen die Kansas City Chiefs die New England Patriots. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Conference Final im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Beide Teams hatten in der Wildcard Round eine Bye-Week. In der Divisional Round gab es für die Chiefs (31:13 gegen die Indianapolis Colts) und für die Patriots (41:28 gegen die Los Angeles Chargers) klare Erfolge.

Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots: Datum, Austragungsort

Die Conference Finals finden am Sonntag, den 20. Januar, statt. Kickoff deutscher Zeit ist in der Nacht zu Montag um 0.40 Uhr. Austragungsort ist das legendäre Arrowhead Stadium in Kansas, welches das lauteste Stadion der Welt ist (142,2 Dezibel). Erwartet werden für das Spiel rund Minus 15 Grad.

NFL: Meiste Scrimmage-Yards 2019 - Wer übertrifft Gurley und Elliott? © getty 1/16 Wenn die Los Angeles Rams im Divisional Playoff auf die Dallas Cowboys treffen, heißt es auch: Todd Gurley gegen Ezekiel Elliott, zwei der Top-Scrimmage-Yards-Producer der Saison. Doch waren sie auch Ligaspitze? © getty 2/16 15. Platz: George Kittle (Tight End, San Francisco Giants) - 1387 Scrimmage-Yards (10 RUSH, 1377 REC). © getty 3/16 14. Platz: Adam Thielen (Wide Receiver - Minnesota Vikings): 1403 Scrimmage-Yards (30 RUSH, 1373 REC). © getty 4/16 13. Platz: Michael Thomas (Wide Receiver, New Orleans Saints) - 1405 Scrimmage-Yards (1405 REC). © getty 5/16 12. Platz: JuJu Smith-Schuster (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers) - 1439 Scrimmage-Yards (13 RUSH, 1426 REC). © getty 6/16 11. Platz: Joe Mixon (Running Back, Cincinnati Bengals) - 1464 Scrimmage-Yards (1168 RUSH, 296 REC). © getty 7/16 10. Platz: James Conner (Running Back, Pittsburgh Steelers) - 1470 Scrimmage-Yards (973 RUSH, 497 RUSH). © getty 8/16 9. Platz: Mike Evans (Wide Receiver, Tampa Bay Buccaneers) - 1524 Scrimmage-Yards (1524 REC). © getty 9/16 8. Platz: DeAndre Hopkins (Wide Receiver, Houston Texans) - 1565 Scrimmage-Yards (-7 RUSH, 1572 REC). © getty 10/16 7. Platz: Alvin Kamara (Running Back, New Orleans Saints) - 1592 Scrimmage-Yards (883 RUSH, 709 REC). © getty 11/16 6. Platz: Tyreek Hill (Wide Receiver, Kansas City Chiefs) - 1630 Scrimmage-Yards (151 RUSH, 1479 REC). © getty 12/16 5. Platz: Julio Jones (Wide Receiver, Atlanta Falcons) - 1689 Scrimmage-Yards (12 RUSH, 1677 REC). © getty 13/16 4. Platz: Todd Gurley (Running Back, Los Angeles Rams) - 1831 Scrimmage-Yards (1251 RUSH, 580 REC). © getty 14/16 3. Platz: Christian McCaffrey (Running Back, Carolina Panthers) - 1965 Scrimmage-Yards (1098 RUSH, 867 REC). © getty 15/16 2. Platz: Ezekiel Elliott (Running Back, Dallas Cowboys) - 2001 Scrimmage-Yards (1434 RUSH, 567 REC). © getty 16/16 1. Platz: Saquon Barkley (Running Back, New York Giants) - 2028 Scrimmage-Yards (1307 RUSH, 721 REC).

Chiefs vs. Patriots live im TV und Livestream sehen

Das Spiel zwischen den Chiefs und den Patriots wird ab 0.40 Uhr vom Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. Neben dem US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) bietet DAZN noch europäischen Spitzensport. Unter anderem hat DAZN Spiele der Premier League und Champions League sowie alle Partien der Serie A, La Liga, Ligue 1 und Europa League im Angebot. Außerdem zeigt DAZN zahlreiche Events aus UFC, Tennis, sowie Events im Darts und noch vieles mehr.

Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr Abonnent von DAZN werden, die ersten 30 Tage ist der Streamingdienst sogar komplett kostenlos. Daraufhin habt ihr die Möglichkeit, euer Abo monatlich zu kündigen.

Zudem wird die Partie auf ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de übertragen.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die NFL-Playoffs umsonst!

Chiefs vs. Patriots: Die letzten Duelle