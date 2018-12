NFL: Salary Cap steigt wieder - und kratzt an 200 Millionen Dollar

Teams dürfen sich in der kommenden Saison einmal mehr auf einen deutlich wachsenden Salary Cap freuen. Der Cap wird 2019 abermals um rund zehn Millionen Dollar nach oben gehen.

Das verkündete die Liga am Dienstag. Demnach wird sich der Cap 2019 im Bereich von 187 bis 191,1 Millionen Dollar bewegen - der diesjährige Salary Cap beläuft sich auf 177,2 Millionen.

Damit gab es seit der 2014er Saison einen Cap-Anstieg um 40 Prozent, damals noch hatten Teams für ihre Gehälter maximal 133 Millionen Dollar zur Verfügung.

Die kommende Spielzeit markiert so auch das sechste Jahr in Folge, in dem der Cap um mindestens zehn Millionen Dollar ansteigt.

Die exakte Zahl wird vor dem Start der Free Agency 2019 am 13. März verkündet.