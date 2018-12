NFL: Philadelphia Eagles: Saisonaus für Carson Wentz?

Die Philadelphia Eagles müssen womöglich für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Den Quarterback plagt offenbar eine Rückenverletzung.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Wentz wird demnach aller Voraussicht nach zumindest das Sunday Night Game bei den Los Angeles Rams in dieser Woche verpassen.

Allerdings, so Rapoport weiter, sei es auch denkbar, dass er in dieser Saison überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt. Nick Foles übernimmt jetzt, wie schon in der Vorsaison, vorerst für Wentz.

Die Eagles sind zwar noch im Wildcard-Rennen der NFC, müssten dafür aber vermutlich mindestens zwei der drei ausstehenden Spiele gewinnen. Neben dem Duell mit den Rams bekommen es die Eagles noch mit den Texans und in Washington mit den Redskins zu tun.