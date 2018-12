College Football: So sehen die Playoffs aus - Alabama, Clemson und Co.

Das College Playoff Komitee hat entschieden: die NCAA College Football Playoffs stehen fest! Mit dabei sind mehrere Bekannte - und in Notre Dame ein weiterer großer Name.

Alabama, das am Samstag nach einer herausragenden, mitunter historisch dominanten Saison auch ein dramatisches SEC Championship Game gegen Georgia für sich entscheiden konnte, war dabei genauso wenig überraschend wie die ebenfalls sehr starken Clemson Tigers. Getragen von einer herausragenden Defensive Line war Clemson ebenfalls souverän durch die Saison marschiert.

Spannender wurde es dahinter. Notre Dame war noch bis spät in der Saison für viele ein klarer Wackelkandidat, im Gegensatz zu Clemson und Alabama hatten die Fighting Irish deutlich mehr knappe Spiele und weniger starke Gegner auf dem Schedule. Doch mit dem Comeback-Sieg bei USC zum Abschluss buchte Notre Dame für viele dann doch final sein Playoff-Ticket.

Am engsten war der vierte und letzte Playoff-Platz: Ohio State, das ohnehin eine turbulente Saison hinter sich hat, wurde die unerwartete, deutliche Niederlage gegen Purdue zum Verhängnis. Georgia hätte wohl sein Ticket in der Tasche gehabt, hätte man am Samstag die Führung gegen Alabama über die Zeit gebracht.

Stattdessen darf sich Oklahoma, das im Big 12 Championship Game gegen Erzrivale Texas Revanche für seine einzige Niederlage in dieser Saison nehmen konnte, über ein Ticket freuen. Die Sooners um seinen spektakulären Quarterback und Heisman-Trophy-Kandidaten Kyler Murray (241/340, 4.053 YDS, 40 TD, 7 INT; 123 ATT, 892 YDS, 11 TD) dürfen jetzt direkt gegen Alabama zeigen, dass das Playoff-Komitee die richtige Entscheidung getroffen hat.

Für Georgia und Ohio State blieben nur der fünfte beziehungsweise sechste Platz.

College Football Playoffs - Termine und Spiele:

Alamaba (1) vs. Oklahoma (4) 29.12.2018

Clemson (2) vs. Notre Dame (3) 29.12.2018

Das Duell zwischen Alabama und Oklahoma findet als Cotton Bowl in Arlington, Texas statt. Clemson und Notre Dame stehen sich im anderen Halbfinale im Orange Bowl in Miami gegenüber.

Das National Championship Game steigt in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar (2 Uhr deutscher Zeit) im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien.

Themenwoche: Die 15 größten College-Football-Stadien in den USA © getty 1/16 College Football hat eine riesige Tradition in den USA, mit der auch der Profi-Football nicht mithalten kann. Im Rahmen der Themenwoche zeigt SPOX die aktuell 15 größten College-Football-Stadien. © getty 2/16 15. Nebraska Cornhuskers - Memorial Stadium: 85.458 Plätze. © getty 3/16 14. Oklahoma Sooners - Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium: 86.112 Plätze. © getty 4/16 13. Auburn Tigers - Jordan-Hare Stadium: 87.451 Plätze. © getty 5/16 12. Florida Gators - Ben Hill Griffin Stadium: 88.548 Plätze. © getty 6/16 11. UCLA Bruins - Rose Bowl: 90.888 Plätze. © getty 7/16 10. Georgia Bulldogs - Sanford Stadium: 92.746 Plätze. © getty 8/16 9. USC Trojans - Los Angeles Memorial Coliseum: 93.607 Plätze. © getty 9/16 8. Texas Longhorns - Darell K. Royal-Texas Memorial Stadium: 100.119 Plätze. © getty 10/16 7. Alabama Crimson Tide - Bryant-Denny Stadium: 101.821 Plätze. © getty 11/16 6. LSU Tigers - Tiger Stadium: 102.321 Plätze. © getty 12/16 5. Tennessee Volunteers - Neyland Stadium: 102.455 Plätze. © getty 13/16 4. Texas A&M Aggies - Kyle Field: 102.733 Plätze. © getty 14/16 3. Ohio State Buckeyes - Ohio Stadium: 104.944 Plätze. © getty 15/16 2. Penn State Nittany Lions - Beaver Stadium: 106.572 Plätze. © getty 16/16 1. Michigan Wolverines - Michigan Stadium: 107.601 Plätze.

College Football Playoffs - die Teilnehmer im Überblick

Alabama (Saison-Bilanz: 13-0)

Titel-Spiel SEC Championship Game:

Alabama vs. Georgia 35:28.

Clemson (12-0)

Titel-Spiel ACC Championship Game:

Clemson vs. Pitt 42:10.

Notre Dame (12-0)

Oklahoma (12-1)

Titel-Spiel Big 12 Championship Game:

Oklahoma vs. Texas 39:27.