NFL Week 16 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Eine Woche vor Ende der Regular Season haben zahlreiche Teams die Chance, ihre Divisions oder zumindest Playoff-Plätze zu sichern. Die Patriots unternehmen ihren dritten Anlauf, während die Cowboys zum zweiten Mal nach der Division-Krone greifen. Die Colts wollen die Leistung der Vorwoche bestätigen, die Browns einen historischen Sweep schaffen. Zudem kommt es zum Duell zwischen Prototyp und neuer Version in Sachen Quarterbacks in Seattle. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 16 Previews

Indianapolis Colts (8-6) - New York Giants (5-9) (So., 19 Uhr)

Die Colts sind noch mittendrin im Playoff-Rennen. Im Kampf um die zweite Wildcard der AFC liegen sie gleichauf mit den Ravens und den Titans. Der Tiebreaker geht derzeit an Baltimore, doch sollten die Ravens - oder Pittsburgh - noch einmal verlieren, reichen Indy zwei Siege zum Schluss für den Playoff-Einzug.

Die Colts begannen das Jahr 1-5, gewannen zuletzt aber sieben ihrer letzten acht Partien. Dabei setzte Head Coach Frank Reich in der Kommunikation mit seinem Team stets auf Konstanz: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass es langweilig ist, dass ich langweilig werde, wenn ich immer dasselbe anspreche. Manchmal versucht man, kreative Wege zu finden, um dasselbe zu sagen. Aber das Gute ist, dass wir schlaue Spieler haben und sie sehen, dass es funktioniert. Egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir gehen weiter unseren Weg."

Aufseiten der Giants steht vor allem ein Mann im Mittelpunkt: Rookie-Running-Back Saquon Barkley. Mit seinen 1.155 Rushing Yards belegt er Platz 3 der NFL. Darüber hinaus kam er bislang auf 82 Receptions für 654 Yards und hat insgesamt schon 13 Touchdowns erzielt. Doch in der Vorwoche hielt Indy die Nummer 1 in Rushing Yards, Zeke Elliott, bei gerade mal 87 Yards. Wird Barkley ein ähnliches Schicksal ereilen? "Er ist ein nicht der gleiche Runner, er ist anders als der Typ letzte Woche, aber auch dynamisch", sagte Colts-Defensive-Coordinator Matt Eberflus: "Dieser Junge ist dynamisch, er hat eine Fähigkeit, Cuts zu machen, er ist stark und hat gute Balance bei Kontakt."

Der andere Top-Star der Giants-Offense, Odell Beckham Jr., verpasste die letzten zwei Spiele und wird auch das Spiel in Indianapolis aussetzen. Er ist offiziell "out". Ein Problem weniger also für die Colts-Defense. Die Colts wiederum sollten auf ihren Top-Receiver T.Y. Hilton zurückgreifen können. Er ist zwar angeschlagen (Knöchel), seine Aussichten sind aber gut.

Miami Dolphins (7-7) - Jacksonville Jaguars (4-10) (So., 19 Uhr)

Playoffs? In Florida ist dies ein Szenario, für das es schon viel Optimismus bedarf. Die Jaguars sind ohnehin draußen, die Dolphins so gut wie. Sie brauchen dringend zwei Siege und zahlreiche Niederlagen anderer Konkurrenten.

Spätestens jedoch nach dem Wunder-Comeback gegen die Patriots in Week 14 will man in Miami gar nichts ausschließen: "Es ist nur eine kleine Chance, aber du musst weiterkämpfen, denn dies ist eine komische Liga und du weißt nie so recht, was passieren könnte", sagte Dolphins-Head-Coach Adam Gase.

Hoffnung macht ihnen immerhin die mögliche Rückkehr von Cornerback Xavien Howard, der nach zwei Spielen Pause (Knie) eventuell aufs Feld zurückkehren wird. "Bei ihm geht es in die richtige Richtung", sagte Gase.

Derweil trauert man Running Back Frank Gore nach. Der Veteran landete mit einer Fußverletzung auf Injured Reserve und wird in diesem Jahr nicht mehr spielen. Anstelle seiner wird erwartet, dass Kalen Ballage neben Kenyon Drake die meisten Touches bekommen wird.

Bei den Jaguars wiederum dürfte Leonard Fournette trotz Verletzung in der Vorwoche fit sein. Ob er allerdings auch seinen üblichen Workload absolvieren wird, ist fraglich. Rookie Dave Williams könnte wie schon gegen die Redskins viel Einsatzzeit sehen. "Ich wollte Dave ein paar Carries geben", sagte Head Coach Doug Marrone. Er führte weiter aus, dass dies unabhängig von Fournettes Verfügbarkeit der Plan gewesen sei.

Carolina Panthers (6-8) - Atlanta Falcons (5-9) (So., 19 Uhr)

Theoretisch haben die Panthers noch Chancen auf die Playoffs, doch um dies zu bewerkstelligen, muss es der Backup richten. Cam Newton wird in dieser Saison wohl nicht mehr spielen, da das Team keine Verschlimmerung der Schulterverletzung ihres Quarterbacks riskieren will. Also muss Taylor Heinicke ran.

Heinickes Resümee in der NFL bis hierhin: Fünf Pässe, von denen immerhin drei ihr Ziel fanden. Vier davon kamen in Diensten Carolinas in dieser Saison, nachdem er 2017 bereits in einem Spiel für die Houston Texans ran durfte. Nun hat er die Aufgabe, das Team zum ersten Sieg seit Anfang November (42:28 gegen Tampa Bay) zu führen. Seither setzte es sechs Pleiten in Serie.

Motivation haben die Panthers jedoch genug, schließlich wackelt offenbar der Stuhl von Head Coach Ron Rivera unter dem neuen Teameigentümer David Tepper. "Wir müssen füreinander kämpfen", sagte Defensive End Mario Addison. "Es ist eine Bruderschaft. Tue es für dich und für deinen Nebenmann. Ich selbst wollte schon die vorherigen Spiele für Coach Rivera gewinnen, denn er glaubt an uns wie sonst keiner."

Atlanta wiederum - das seinerseits gerade erst eine Pleitenserie von fünf Spielen hinter sich gelassen hatte - will diese insgesamt enttäuschende Saison wenigstens positiv zu Ende bringen. Ein positiver Aspekt beim Sieg über Arizona war, dass man die Zahl der Penalties und Turnovers minimierte. Daran soll angeknüpft werden: "Wenn wir gut vorbereitet sind und unsere Konzentration dem entspricht, dann sind wir in der Lage zu spielen, wie wir es uns vorstellen", erklärte Head Coach Dan Quinn: "Ich will das von Woche zu Woche übertragen."

Cleveland Browns (6-7-1) - Cincinnati Bengals (6-8) (So., 19 Uhr)

Week 16 und die Browns haben zumindest noch theoretische Chancen auf Football im Januar! Was in den Jahren zuvor undenkbar erschien, ist nun ein zumindest mal korrektes Statement. Mehr noch: Die Browns haben die Chance, ihren Inner-State-Rivalen Cincinnati zu sweepen! Das war ihnen seit 2002 nicht mehr gelungen. Ende November schlugen sie die Bengals bereits 35:20 im Paul Brown Stadium.

Dass Ex-Browns-Coach Hue Jackson wie schon im November als Assistenzcoach auf der anderen Seite steht, soll jedoch keine Rolle mehr spielen: "Wenn ich mir über Motivation Gedanken machen müsste, hätten wir sicherlich die falschen Leute", sagte Gregg Williams, der nach Jacksons Rauswurf auf Interimsbasis übernommen hat und seither vier der letzten fünf Spiele gewann.

Gelängen noch zwei weitere Erfolge, hätte man seine beste Bilanz seit 2007 (10-6) erreicht. Es wäre überdies die erste Saison mit positiver Bilanz seither. "Das ist tatsächlich mein Ziel", sagte Safety Jabrill Peppers: "Die Playoffs können wir nicht kontrollieren. Aber eine positive Bilanz können wir kontrollieren. Das ist mein Fokus. Lasst uns die letzten Spiele gewinnen. Wenn es klappt, wunderbar. Wenn nicht, auch gut. Es gibt uns in jedem Fall ein Sprungbrett für die kommende Saison."

Die Bengals, die mittlerweile ohne Quarterback Andy Dalton, Top-Receiver A.J. Green, Tight End Tyler Eifert und seit letzter Woche auch Wide Receiver Tyler Boyd dastehen, haben nur noch ein Ziel: Running Back Joe Mixon zum Conference-Rushing-Titel zu verhelfen. Mixon (955 Yards) liegt derzeit vier Yards vor Phillip Lindsay von den Broncos an der Spitze der AFC. Houstons Lamar Miller (917 YDS), Pittsburghs James Conner (909) und Tennessees Derrick Henry (882) haben dagegen schon einen ordentlichen Abstand. Mixon wäre der erste Bengals-Spieler seit Corey Dillon 2001 (1.315 YDS), dem dies gelänge.

Dallas Cowboys (8-6) - Tampa Bay Buccaneers (5-9) (So., 19 Uhr)