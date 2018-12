NFL Pro Bowl 2018: Die größten Fehler bei der Pro-Bowl-Wahl

Die Entscheidung ist gefallen - die Pro-Bowl-Teilnehmer der Saison 2018 stehen fest! Die Wahl hierfür setzt sich zu je einem Drittel aus den Abstimmungen unter Fans, Spielern und Coaches zusammen; dementsprechend viel Diskussionsstoff gibt es auch anschließend. SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke nennt seine größten Fehler unter den Nicht-Nominierten.

Jones, Luck, Wilson und Co. - diese Spieler gehören in den Pro Bowl

10. DeForest Buckner, DT, San Francisco 49ers

In der NFC sind zwei Interior Defensive Linemen gesetzt - an den ultra-dominanten Aaron Donald und Fletcher Cox führt kein Weg vorbei. Dahinter lässt sich über Hicks und Buckner streiten, beide bewegen sich in etwa auf Augenhöhe. Buckner war gefährlicher im Pass-Rush, und das obwohl Offenses sich regelmäßig auf ihn konzentrieren konnten - im Gegensatz zu Hicks in Chicago. Buckner war zweifellos ein Top-5-DT in der NFC in dieser Saison.

9. Tre'Davious White, CB, Buffalo Bills

Top-5 in Cover-Snaps pro zugelassener Reception, Top-5 in zugelassenen Yards pro Cover-Snap, nur zwei Touchdowns in Coverage zugelassen und ganz nebenbei auch noch Top-5 in zugelassenen Yards nach dem Catch: Tre'Davious White spielt eine herausragende Saison in Buffalo und ist ein zentraler Grund dafür, dass die Bills-Defense insgesamt so unangenehm zu spielen ist.

8. Jason Kelce, C, Philadelphia Eagles

Mack und vor allem Unger spielen gute Saisons - Kelce aber war weitestgehend klar vor beiden. Kelce ist mit seiner Athletik und Beweglichkeit der vielleicht beste Run-Blocking-Center der gesamten Liga, gleichzeitig gehört er auch technisch zur absoluten Liga-Spitze, was man in Pass-Protection besonders merkt. Hat in dieser Saison ganze neun QB-Pressures zugelassen und steht somit auch hier vor den beiden NFC-Konkurrenten.

7. Christian McCaffrey, RB, Carolina Panthers

Ähnlich wie Buckner gehört auch McCaffrey in den Pro Bowl - die Konkurrenz auf der Position macht die Entscheidung aber zumindest etwas nachvollziehbar. Allerdings ist McCaffrey einer der explosivsten Back ligaweit dieses Jahr (29 Runs über mindestens 10 Yards), vor allem aber hat er die meisten Targets (108) und Receptions (95) aller Running backs dieses Jahr. In vielen Spielen war McCaffrey im Alleingang die Panthers-Offense und eine echte Waffe auch im Passing Game.

6. Russell Wilson, QB, Seattle Seahawks

Russell Wilson hat dieses Jahr endlich eine funktionierende Offensive Line vor sich - das Play-Calling allerdings macht ihm das Leben Woche für Woche schwer und zwingt Wilson regelmäßig in lange Downs und wenig vorteilhafte Situationen. Wilson ist dieses Jahr einer der gefährlichsten und aggressivsten Downfield-Passer der Liga und gleichzeitig in der Red Zone in der Top-5 ligaweit.

Wenn man ihm etwas vorwerfen will, dann sind es die vielen Sacks, die er kassiert - wofür er zu häufig selbst verantwortlich ist. Umgekehrt hilft sein Stil der Offensive Line auch häufig genug, während Rodgers in diesem Jahr eine absurd hohe Anzahl an Throwaways hat. Goff ist seit ein paar Wochen merklich in der Krise und zunehmend diskutabel; Rodgers gehört dieses Jahr aber nicht vor Wilson.

5. Darius Leonard, LB, Indianapolis Colts

Weder Mosley, noch McKinney gehören im diesjährigen Pro Bowl in der AFC vor den Rookie der Indianapolis Colts. Eine (sehr sichere) Tackling-Maschine mit Explosivität und Reichweite, dazu als Blitzer brandgefährlich und schon jetzt ein klarer Leader in der jungen, neuen Colts-Defense. Leonard hat eine genauso unerwartete wie exzellente Rookie-Saison gespielt, während insbesondere Mosley eher ein durchwachsenes Jahr hatte. In Coverage hat Leonard noch einiges an Luft nach oben - vor den beiden AFC-Konkurrenten muss er sich auch in dem Bereich dieses Jahr allerdings nicht verstecken.

NFL: Pro Bowl Kader 2018 verkündet - Mahomes, Gurley, Rivers und Co. © getty 1/35 Die Abstimmungen unter Fans, NFL-Spielern und -Coaches sind beendet - die Pro-Bowl-Kader für diese Saison stehen fest! SPOX gibt den Überblick über alle Spieler, die es in den Pro Bowl geschafft haben. © getty 2/35 Quarterbacks AFC: Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs - Philip Rivers, Los Angeles Chargers - Tom Brady, New England Patriots. © getty 3/35 Quarterbacks NFC: Drew Brees, New Orleans Saints - Jared Goff, Los Angeles Rams - Aaron Rodgers, Green Bay Packers. © getty 4/35 Running Backs AFC: James Conner, Pittsburgh Steelers - Melvin Gordon, Los Angeles Chargers - Phillip Lindsay, Denver Broncos. © getty 5/35 Running Backs NFC: Todd Gurley, Los Angeles Rams - Saquon Barkley, New York Giants - Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys. © getty 6/35 Wide Receiver AFC: DeAndre Hopkins, Houston Texans - Tyreek Hill, Kansas City Chiefs - Antonio Brown, Pittsburgh Steelers - Keenan Allen, Los Angeles Chargers. © getty 7/35 Wide Receiver NFC: Michael Thomas, New Orleans Saints - Julio Jones, Atlanta Falcons - Adam Thielen, Minnesota Vikings - Davante Adams, Green Bay Packers. © getty 8/35 Tight Ends AFC: Travis Kelce, Kansas City Chiefs - Eric Ebron, Indianapolis Colts. © getty 9/35 Tight Ends NFC: Zach Ertz, Philadelphia Eagles - George Kittle, San Francisco 49ers. © getty 10/35 Fullback AFC: Anthony Sherman, Kansas City Chiefs. © getty 11/35 Fullback NFC: Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers. © getty 12/35 Offensive Tackles AFC: Taylor Lewan, Tennessee Titans - Alejandro Villanueva, Pittsburgh Steelers - Eric Fisher, Kansas City Chiefs © getty 13/35 Offensive Tackles NFC: Tyron Smith, Dallas Cowboys - Terron Armstead, New Orleans Saints - Trent Williams, Washington Redskins. © getty 14/35 Offensive Guards AFC: David DeCastro, Pittsburgh Steelers - Marshal Yanda, Baltimore Ravens - Quenton Nelson, Indianapolis Colts. © getty 15/35 Offensive Guards NFC: Zack Martin, Dallas Cowboys - Brandon Brooks, Philadelphia Eagles - Trai Turner, Carolina Panthers. © getty 16/35 Center AFC: Maurkice Pouncey, Pittsburgh Steelers - Mike Pouncey, Los Angeles Chargers. © getty 17/35 Center NFC: Alex Mack, Atlanta Falcons - Max Unger, New Orleans Saints. © getty 18/35 Defensive Tackles AFC: Geno Atkins, Cincinnati Bengals - Jurrell Casey, Tennessee Titans - Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers. © getty 19/35 Defensive Tackles NFC: Aaron Donald, Los Angeles Rams - Fletcher Cox, Philadelphia Eagles - Akiem Hicks, Chicago Bears. © getty 20/35 Defensive Ends AFC: J.J. Watt, Houston Texans - Myles Garrett, Cleveland Browns - Melvin Ingram, Los Angeles Chargers. © getty 21/35 Defensive Ends NFC: Cameron Jordan, New Orleans Saints - Demarcus Lawrence, Dallas Cowboys - Danielle Hunter, Minnesota Vikings. © getty 22/35 Outside Linebacker AFC: Von Miller, Denver Broncos - Jadeveon Clowney, Houston Texans - Dee Ford, Kansas City Chiefs. © getty 23/35 Outside Linebacker NFC: Khalil Mack, Chicago Bears - Ryan Kerrigan, Washington Redskins - Anthony Barr, Minnesota Vikings. © getty 24/35 Inside Linebacker AFC: C.J. Mosley, Baltimore Ravens - Benardrick McKinney, Houston Texans. © getty 25/35 Inside Linebacker NFC: Bobby Wagner, Seattle Seahawks - Luke Kuechly, Carolina Panthers. © getty 26/35 Cornerbacks AFC: Xavien Howard, Miami Dolphins - Jalen Ramsey, Jacksonville Jaguars - Stephon Gilmore, New England Patriots - Denzel Ward, Cleveland Browns. © getty 27/35 Cornerbacks NFC: Kyle Fuller, Chicago Bears - Patrick Peterson, Arizona Cardinals - Byron Jones, Dallas Cowboys - Darius Slay, Detroit Lions. © getty 28/35 Strong Safety AFC: Jamal Adams, New York Jets. © getty 29/35 Strong Safety NFC: Landon Collins, New York Giants. © getty 30/35 Free Safetys AFC: Derwin James, Los Angeles Chargers - Eric Weddle, Baltimore Ravens. © getty 31/35 Free Safetys NFC: Eddie Jackson, Chicago Bears - Harrison Smith, Minnesota Vikings. © getty 32/35 Kicker: AFC: Jason Myers, New York Jets - NFC: Aldrick Rosas, New York Giants. © getty 33/35 Punter: AFC: Brett Kern, Tennessee Titans - NFC: Michael Dickson, Seattle Seahawks. © getty 34/35 Special Teamer: AFC: Adrian Phillips, Los Angeles Chargers - NFC: Cory Littleton, Los Angeles Rams. © getty 35/35 Returner: AFC: Andre Roberts, New York Jets - NFC: Tarik Cohen, Chicago Bears

4. Mitchell Schwartz, RT, Kansas City Chiefs

Kein Right Tackle hat eine bessere Saison gespielt. Schwartz ist sensationell stabil in Pass-Protection, hat ganze 19 Pressures zugelassen - bei 614 Pass-Blocking-Snaps, der vierthöchste Wert aller Offensive Tackles Jahr. Dazu ist er auch einer der besseren Run-Blocker ligaweit; Schwartz' Abwesenheit zeigt, dass nach wie vor zu viele Coaches und Spieler Left Tackles zu Unrecht als wichtiger erachten. Schwartz ist ein zentraler Grund dafür, dass die Chiefs Jahr für Jahr mit Von Miller und Joey Bosa vergleichsweise gut klarkommen.

3. David Bakhtiari, LT, Green Bay Packers

Mitchell Schwartz kann man noch mit der "Left Tackle/Right Tackle"-Thematik erklären. Bei Bakhtiari ist das nicht möglich, und dass Trent Williams sowie Tyron Smith vor ihm landeten, spricht doch stark für den im Pro Bowl häufiger auftretenden "Großer Name"-Bonus. Bakhtiari war neben Terron Armstead - der allerdings bereits fünf Spiele verpasst hat - der beste Offensive Tackle dieser Saison und insbesondere in Pass-Protection konnte niemand Green Bays Left Tackle das Wasser reichen.

2. Andrew Luck, QB, Indianapolis Colts

Andrew Luck spielt eine bessere Saison als Tom Brady. Punkt. Luck ist besser gegen Pressure, besser im vertikalen Passing Game und besser in der Red Zone. Luck ist definitiv agiler in der Pocket und als Passer, im Vergleich zu vergangenen Jahren, merklich effizienter geworden. Brady spielt keine schlechte Saison und die mitunter wieder auftretenden Abgesänge sind zumindest in ihrer Endgültigkeit verfrüht - Brady ist nach wie vor ein Top-5-AFC-Quarterback. Aber die Saison von Andrew Luck in einer für ihn komplett neuen Offense war schlicht und ergreifend besser.

1. Chris Jones, DT, Kansas City Chiefs

Kein Zweifel - einen größeren Fehler im diesjährigen Pro-Bowl-Voting gibt es nicht. Jones spielt eine unglaublich dominante Saison, hat die drittmeisten Quarterback-Pressures aller Defensive Tackles und die zweitmeisten Sacks hinter Aaron Donald. Lediglich zwei verpasste Tackles stehen laut Pro Football Focus auf seinem Konto, Jones ist der zentrale Faktor dafür, dass Kansas Citys Defense über den Pass-Rush im Laufe der Saison ein Identität gefunden hat. Und er ist dieses Jahr definitiv vor Jurrell Casey, Geno Atkins und Cam Heyward einzustufen, die letztlich alle vor ihm landeten.

Pro Bowl Snubs - Weitere Kandidaten: