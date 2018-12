NFL-Playoffs: Diese Entscheidungen stehen fest

Auch Week 16 steht kurz vor dem Ende und das Playoff-Bild wird nun klarer. SPOX fasst für euch die bisherigen Entscheidungen zusammen.

AFC

Wer ist eliminiert?

Cleveland Browns (7-7-1), Miami Dolphins (7-8), Denver Broncos (6-8), Cincinnati Bengals (6-9), Buffalo Bills (5-10), Jacksonville Jaguars (5-10), New York Jets (4-11), Oakland Raiders (3-11)

Wer ist noch im Rennen?

8th Seed: Pittsburgh Steelers (8-6-1) - Die Steelers-Niederlage in New Orleans schubst Pittsburgh aus dem Playoff-Bild. Nun braucht man eine Ravens-Niederlage gegen die Cleveland Browns und einen eigenen Sieg gegen die Cincinnati Bengals, damit man durch den Division-Sieg in die Playoffs kommt.

7th Seed: Tennessee Titans (9-6) - Die Titans müssen die Indianapolis Colts schlagen, um in die Playoffs zu kommen. Verlieren die Houston Texans gleichzeitig, ist der Division-Sieg drinnen.

6th Seed: Indianapolis Colts (9-6) - Die Colts müssen die Tennessee Titans schlagen, um in die Playoffs zu kommen. Verlieren die Houston Texans gleichzeitig, ist der Division-Sieg drinnen.

4th Seed: Baltimore Ravens (9-6) - Man steht vor den Colts und den Titans, weil man den besseren Conference-Record hält. Ein Sieg gegen die Cleveland Browns würde die Playoffs bedeuten. Verliert man, könnten die Steelers wieder vorbeiziehen und man wäre raus.

Wer ist sicher dabei?

5th Seed: Los Angeles Chargers (11-4) - Die Niederlage gegen die Baltimore Ravens bedeutet wohl, dass man durch die Wild-Card-Week muss, da die Chiefs in Week 17 ein einfaches Heimspiel gegen die Raiders haben. Platz 5 ist ihnen zumindest aber nicht mehr zu nehmen.

3rd Seed: Houston Texans (10-5) - Verlieren die Texans gegen die Jacksonville Jaguars in Week 17, geht der Division-Tital an den Sieger aus dem Titans-Colts-Spiel. Gewinnen die Texans, können sie mit einer Niederlage der Patriots noch an 2.

2nd Seed: New England Patriots (10-5) - Haben mit dem Sieg über die Buffalo Bills den Division-Sieg klar gemacht. Ein Sieg gegen die Miami Dolphins in Week 17 bedeutet eine Playoff-Bye. Gegenüber den Houston Texans hält man den Head-to-Head-Vergleich.

1st Seed: Kansas City Chiefs (11-4) - Auch nach zwei Niederlagen in Folge sind die Chiefs noch auf dem Thron der AFC. Eine Niederlage darfs nun aber nicht sein. Zum einen könnten die Chargers mit einem Sieg gegen Denver vorbeiziehen. Zum anderen wäre auch New England mit einem Sieg für Platz 1 parat. Die Pats haben das direkte Duell gewonnen.