NFL Monday Night Game: Denver Broncos gegen Oakland Raiders heute live auf DAZN

Im Monday Night Game von Week 16 der NFL-Saison empfangen die Oakland Raiders die Denver Broncos. Das Spiel wird in der Nacht von Sonntag auf Montag live auf DAZN übertragen. Hier geht's zum Spiel.

Beide Franchises stehen abgeschlagen in der AFC West hinter den Kansas City Chiefs und Los Angeles Chargers. Und auch wenn für beide Teams die Playoffs außer Reichweite sind, erwartet uns ein historisches Duell. Die Raiders werden Oakland im kommenden Jahr verlassen und bestreiten damit heute ihr vorerst letztes Spiel im County Coliseum.

Denver Broncos vs. Oakland Raiders: Wo kann ich das Spiel sehen?

Das Duell zwischen den beiden Division-Rivalen wird ab 2.15 Uhr live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage gratis Spitzensport genießen.

Broncos und Raiders: Die bisherige Saison

Die Broncos starteten mit Playoff-Ambitionen in die Saison. Case Keenum, der als Quarterback der Minnesota Vikings ein furioses Jahr 2017/18 hingelegt hatte, sollte das sonst solide Team nochmals verstärken und in die Postseason führen. Trotz einiger überzeugender Siege gegen Playoff-Kandidaten, spielten die Broncos eine durchwachsene Saison und Vance Joseph muss nun um seinen Job als Headcoach der Franchise bangen.

Bei den Raiders fehlt mehr als nur ein Quarterback. Jon Gruden übernahm das Team in der letzten Offseason und machte früh deutlich, dass sich in Oakland einiges verändern wird. Mit spektakulären Trades der Superstars Khalil Mack und Amari Cooper für Erstrunden-Picks im nächsten Draft, unterstrich die Trainer-Legende, was die aktuelle Saison für die Raiders ist: Umbruchjahr und Neuanfang.

Die aktuelle Tabelle der AFC West