College Football: Heisman-Finalisten bekannt gegeben

Alabamas Tua Tagovailoa, Ohio States Dwayne Haskins und Oklahomas Kyler Murray sind die Finalisten für den begehrten Heisman Award. Der herausragende Spieler der diesjährigen College-Saison wird am Samstag gekürt.

Nach Baker Mayfield wird erneut ein Quarterback den Heisman Award erhalten. Das ist seit Montagabend bekannt. Aus Tagovailoa, Haskins und Murray wird der 84. Gewinner der Heisman Trophy am Samstag in New York gekürt.

Bamas Tua hat Crimson Tide zu einer ungeschlagenen Bilanz und in ein SEC Titel-Spiel geführt, welches sein Team dann ohne ihn gewann, weil sich der Quarterback verletzte und von Jalen Hurts ersetzt wurde. Der Linkshänder warf in dieser Saison für 3.353 Yards, 37 Touchdowns und nur 4 Interceptions. Zudem lief Tagovailoa für 190 Yards und 5 Scores.

Ohio States Haskins hingegen brachte sich vor allem durch ein tolles Spiel gegen Michigan ins Gespräch um den begehrten Award. Hier warf er für 396 Yards und 6 Touchdowns und nunmehr insgesamt 4.580 Yards, 47 Touchdowns und 8 Interceptions in dieser Saison. Seine Zahlen in Sachen Passing Yards und Passing Touchdowns sind ein Big-Ten-Rekord, die Buckeyes werden in diesem Jahr allerdings dennoch nicht in den Playoffs spielen.

Verrückt ist die Geschichte um Oklahomas Quarterback Kyler Murray. Der spielt mit 4.053 Passing Yards, 40 Touchdowns und 7 Interceptions seinerseits eine fabulöse Saison, hat allerdings offenbar kein Interesse später in der NFL zu spielen. Murray, der zudem für 892 Yards und 11 Scores gelaufen ist, wurde bereits mit dem 9. Pick vom MLB-Team der Oakland Athletics im letzten Sommer ausgewählt.

Ein Heisman-Gewinner, der keine NFL-Karriere anstrebt, galt bislang als vollkommen undenkbar. Murray, der der dynamischste Dual-Threat Quarterback auf dem College-Level ist, geht nach einer tollen Performance im Conference-Championship-Spiel (25/34, 379 YDS, 3 TD) laut Vegas aber tatsächlich als Favorit ins Rennen.