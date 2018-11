NFL Week 12 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

In Week 12 der NFL gab es die erste Ladung an Spielen schon am Donnerstag an Thanksgiving. Am Sonntag kommt es dann zum ultimativen Veteranen-Duell zwischen den Jets und den Patriots. Die Panthers und Seahawks spielen in einem ganz wichtigen Spiel gegeneinander. Und: findet Denver in Pittsburgh sein nächstes Opfer? In der Nacht geht es im NFC-North-Duell dann für die Vikings gegen die Packers. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 12 Predictions und Tipps:

Bye-Week: Rams, Chiefs.

New York Jets (3-7) - New England Patriots (7-3) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Wer gehofft hat, dass sich die Patriots aufgrund der Bye Week gut von der empfindlichen 10:34-Niederlage gegen die Titans erholt haben, sah sich in dieser Woche enttäuscht. New England listete nicht nur Rob Gronkowski als fraglich auf dem Injury Report, auch Tom Brady war erstmals in dieser Saison darauf zu finden. Neben Nummer 12 wurde zunächst eine Knie-Verletzung vermerkt, am Freitag tauchte hier auch noch eine Krankheit auf, die Brady gänzlich vom Training fernhielt. Gronk hingegen sollte trotz Knöchel- und Rückenproblemen mit von der Partie sein.

Sollte Brady doch zum Einsatz kommen, so wird es im Big Apple zum Duell zweier älteren Herrschaften kommen. Denn auch bei den Jets fällt in Sam Darnold der erste Playcaller aus und so kommt Josh McCown zum zweiten Start der Saison. Beide QBs bringen dann ein Alter von insgesamt 80 Jahren und 258 Tagen auf das Feld. Nur das Aufeinandertreffen von Vinny Testaverde und Brett Favre 2007 war mit einem Gesamt-Alter von 82 Jahren und 44 Tagen eines noch älterer Quarterbacks. Die 10:41-Packung vor der Bye Week gegen die Buffalo Bills hat in New York indes wenig Hoffnung auf die letzten Spiele der Saison gemacht und so langsam gehen Head Coach Todd Bowles die Argumente aus.

Mit vier aufeinanderfolgenden Niederlagen und einem Blick auf den verbleibenden Schedule scheint einzig die Reise nach Buffalo noch aussichtsreich. Die Offense der Jets ist eine riesige Problemzone und gerade bei Third Down hat man keine brauchbaren Optionen parat. Gang Green verwertet 28,8 Prozent seiner dritten Versuche und ist damit abgeschlagen Letzter. Jeff Fishers Rams 2015 waren das letzte Team, welches eine schwächere Third-Down-Ausbeute verzeichnen konnte. Zumindest die Rückkehr von Robby Anderson als Deep Threat macht Hoffnung.

So bekommen die Patriots vor der nächsten Reifeprüfung gegen die Vikings in der kommenden Woche eine willkommene Gelegenheit zur Wiedergutmachung für das, was in Nashville passiert ist. Gerade die Pass Protection sah hier nicht gut aus und der Pass Rush der Jets ist keine Unit, die sonderlich viel Druck ausüben kann. Die Karten sprechen eindeutig für New England und das wohl selbst dann, wenn Brady tatsächlich ausfallen sollte.

Buffalo Bills (3-7) - Jacksonville Jaguars (3-7) (So., 19 Uhr)

Die Bills bekommen nach ihrer Bye Week Josh Allen zurück und können erstmals in dieser Spielzeit zwei Spiele in Folge gewinnen. Wie groß sein Anteil dazu sein wird, hängt aber wohl kaum vom Zustand seiner angeschlagenen Schulter ab. Allen sollte angesichts seiner Inkonstanz im Passing Game, der Rahmenbedingungen in seinem Team und Jacksonvilles Defense häufiger darauf verzichten, Pässe zu werfen. Stattdessen könnte er die Jaguars mit seinen Scrambling-Fähigkeiten verletzen.

Ironischerweise kann man beinahe dasselbe über Jacksonvilles Blake Bortles sagen. Die Jaguars hatten in der Vorwoche lange Zeit das Spiel gegen die Steelers in der Hand, nur um dann im vierten Viertel doch noch dramatisch die sechste Niederlage in Serie einstecken müssen. Problem wieder einmal: Jacksonville konnte keine neuen First Downs generieren und war zu vorhersehbar im Playcalling.

Die Saison der Jags ist bislang eine große Enttäuschung und Fragen ob der Quarterback-Position werden sich zwangsläufig stellen. Das Buffalo-Spiel ist das erste Finale der Saison und sollten die limitierten Möglichkeiten der Offense es erneut unmöglich machen, einen letzten Playoff-Run zu starten, dann wird die Quarterback-Position mehr denn je Thema Nummer Eins in Duval sein.

Cincinnati Bengals (5-5) - Cleveland Browns (3-6-1) (So., 19 Uhr)

Die Bengals haben vier der letzten fünf Spiele verloren und befinden sich im freien Fall. Das ist größtenteils auf die horrend auftretende Defense zurückzuführen, die dem eigentlich vorhandenen Potenzial keineswegs gerecht werden kann. Dennoch allerdings befindet man sich in einer durchaus guten Position, um noch ins Playoff-Rennen eingreifen zu können. Auch nach der Niederlage gegen die Ravens befindet man sich noch auf dem siebten Seed der AFC.

Wer könnte da gelegener kommen als der Division-Rivale aus Cleveland? Die Bengals haben die letzten sieben Spiele gegen die Browns gewonnen und keines davon mit weniger als 13 Punkten Unterschied. Und, ach ja, da war ja noch was: Nur zwei Wochen nach seiner Entlassung als Head Coach in Cleveland stellte Marvin Lewis Hue Jackson bei den Bengals ein und der dürfte ein paar wertvolle Tipps parat haben.

Während man bei den Browns jeglichen möglichen Einfluss des ehemaligen Head Coaches als unwichtig abstempelte, erhofft man sich selbst noch Außenseiterchancen auf eine Playoff-Teilnahme. Cleveland gewann vor der Bye Week in beeindruckender Manier gegen die Falcons und überzeugte mit einer physisch hervorragend Vorstellung, die einen tollen Tag im Run Game möglich machte.

Ein ähnlicher Ansatz scheint gegen die Bengals erneut lohnenswert, hat Cincinnati doch riesige Probleme mit der Verteidigung des Runs. Für Cleveland würde ein Sieg außerdem die Rettung vor einer weiteren peinlichen Negativ-Bilanz bedeuten. Die Browns haben ihre letzten 25 Auswärtsspiele verloren - und eine Niederlage am Sonntag würde den Negativ-Rekord der Detroit Lions von 2007-2010 einstellen. Zumindest die Rückkehr von A.J. Green steht beim Kontrahenten weiterhin auf der Kippe.

Philadelphia Eagles (4-6) - New York Giants (3-7) (So., 19 Uhr)