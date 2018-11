NFL Week 10 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Woche 10 in der NFL, und das Playoff-Rennen wird enger: Können die Bengals den New Orleans Saints ein Bein stellen? Setzen die Falcons ihre Siegesserie fort? Werden die Titans zum Stolperstein für die Patriots? Und wer setzt sich im NFC-North-Duell zwischen Chicago und Detroit durch? Außerdem: Die Dolphins müssen nach Green Bay und die Rams empfangen die Seahawks! Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 10 Preview:

Bye-Week: Broncos, Vikings, Ravens, Texans.

Cincinnati Bengals (5-3) - New Orleans Saints (7-1) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Den Bengals geht langsam die offensive Feuerkraft aus. Für Tyler Eifert ist die Saison wohl längst beendet, Gio Bernard ist einmal mehr angeschlagen - und A.J. Green fällt mit einer Zehverletzung wohl für mehrere Spiele aus. Zumindest die Operation bleibt ihm erspart, dafür geht Cincinnati auch defensiv angeschlagen in diese Partie: die Linebacker Vontaze Burfict und Nick Vigil fallen genauso aus wie Cornerback Darqueze Dennard.

In der Summe also alles andere als ideale Voraussetzungen für das Duell mit einem der vier Elite-Teams in der NFL aktuell. Die Saints sollten mit ihrer starken Offensive Line in der Lage sein, die Line of Scrimmage gegen einen komplett harmlosen Bengals-Pass-Rush zu kontrollieren, und auch das Run Game dürfte - ohne Burfict umso mehr - funktionieren.

Die Saints, bei denen sich die Verpflichtung von Dez Bryant zu einer kleinen Tragödie entwickelt hat, kommen mit einer der explosivsten Offenses (8,5 Yards pro Pass/Rang 6) nach Cincinnati und sind vor allem brandgefährlich in puncto Yards nach dem Catch, während die Bengals immer wieder Tackling-Probleme haben.

Cincinnati muss sich einerseits Coverage-Lösungen für Alvin Kamara und Michael Thomas einfallen lassen, andererseits müssen die Bengals im Pass-Rush gegen diese Line aggressiver werden, ohne dabei in die Screens zu laufen - können sie Brees aber nicht unter Druck setzen, erwartet Cincinnatis Defense ebenfalls ein sehr langer Nachmittag.

Cleveland Browns (2-6-1) - Atlanta Falcons (4-4) (So., 19 Uhr)

Die Falcons, die vor der Trade-Deadline ihren Pass-Rush nochmals mit Bruce Irvin verstärkt haben, haben sich mit drei Siegen in Folge - darunter zuletzt ein insbesondere an der Line of Scrimmage eindrucksvoller Auswärtssieg in Washington - im erweiterten Playoff-Rennen der NFC zurückgemeldet; ein Ausrutscher in Cleveland ist dafür allerdings tabu. Und auf dem Papier ist das Matchup für Atlanta auch durchaus vielversprechend.

Cleveland hat in der Secondary mehrere Verletzungen zu beklagen, auch der Einsatz von Rookie-Corner Denzel Ward ist fraglich. Die Falcons-Receiver sollten gegen eine ohnehin junge und insbesondere für Big Plays anfällige Browns-Secondary im Vorteil sein. Vor allem aber ist Clevelands Run-Defense - letzte Saison noch die Stärke dieser Defense - dieses Jahr extrem wacklig, was dem gefährlichen Zone Run Game der Falcons in die Karten spielt.

Die Browns sollten defensiv also allerhand Probleme bekommen, und selbst wenn Gregg Williams sich wieder mehr aufs Blitzing verlagert, was er gegen die Chiefs zuletzt für seine Verhältnisse fast ignorierte: nicht nur ist Falcons-Quarterback Matt Ryan dieses Jahr sehr gut gegen den Blitz, er sollte dann außerdem auch noch mehr Eins-gegen-Eins-Matchups mit seinen Receivern bekommen.

Und die Browns-Offense? Hier gab es nach den Entlassungen der Vorwoche gegen Kansas City tatsächlich einige positive Tendenzen zu beobachten; insbesondere was die Nutzung von Duke Johnson angeht. Der wurde im Passing Game endlich als eine zentrale Säule eingesetzt, was Baker Mayfield angesichts der noch immer vorhandenen Protection-Probleme half. Gegen die Falcons, denen nach wie vor Deion Jones in der Mitte der Defense fehlt, könnte Johnson erneut einige sehr gute Matchups bekommen.

Chicago Bears (5-3) - Detroit Lions (3-5) (So., 19 Uhr)

Unterschiedliche Nachrichten für beide Teams aus dem Lazarett: Die Bears erhalten ihren Nummer-1-Receiver Allen Robinson (Leiste) und Star-Pass-Rusher Khalil Mack (Knöchel) zurück, beide haben voll trainiert und werden spielen. Detroit auf der anderen Seite muss auf Cornerback Darius Slay und Guard T.J. Lang verzichten.

Gerade der Slay-Ausfall sollte der Bears-Offense die Arbeit doch erheblich erleichtern. Detroits Defensive Line spielt eine überraschend gute Saison, die Secondary ist aber mehr als schlagbar: Nur die Raiders, die Bucs und die Saints lassen mehr Yards pro Pass zu als Detroit (8,5), das defensiv auch eine der schlechtesten Touchdown-Interception-Ratios hat (16:3) und prozentual mit die meisten First Downs durch die Luft kassiert.

An sich sollte es hier also keine Ausreden für die Bears geben. Chicago konnte seine Pflichtaufgabe in Buffalo zuletzt zwar komplett souverän lösen, die Offense aber war dabei dennoch einmal mehr inkonstant. Mitch Trubisky brachte aus sauberer Pocket lediglich 54 Prozent seiner Pässe für 5,1 Yards (!) pro Pass an, auch das Run Game war ineffizient. Defensive Scores und Big Plays im Special Team prägten die Partie - wenn die Bears in der zweiten Saisonhälfte ihre Pole Position in der Division halten wollen, muss das Passing Game besser werden.

Für die Lions auf der anderen Seite geht es fast schon um alles. Eine weitere Niederlage wäre wohl das - wenn natürlich auch noch nicht rechnerische - Aus der Playoff-Hoffnungen. Um das zu verhindern, muss sich die Offense komplett anders präsentieren als zuletzt in Minnesota: dort kollabierte die Line, Stafford kassierte zehn Sacks und das Fehlen von Golden Tate machte sich gleich schmerzhaft bemerkbar. Die eigene Identität im Run Game zu suchen könnte sich gegen eine der besten Run-Defenses der Liga ebenfalls als schwierig erweisen.

Kansas City Chiefs (8-1) - Arizona Cardinals (2-6) (So., 19 Uhr)

Das auf dem Papier wohl deutlichste Duell der Woche, neben dem der Raiders gegen die Chargers. Die Chiefs sind ein ganz heißer Super-Bowl-Contender, während Arizona nach wie vor gerade offensiv noch auf der Suche nach Antworten ist. Die Cardinals haben einen Offensive Coordinator in seinem zweiten Spiel als Play-Caller und vor ihrem Rookie-Quarterback die schlechteste Offensive Line der Liga. Letzteres verspricht kein gutes Matchup gegen eine Chiefs-Defense, die zweifellos noch immer anfällig ist - ihre Stärken aber im Pass-Rush hat und möglicherweise Safety Daniel Sorensen zurück erhält.

Aus Cardinals-Sicht die spannendste Frage lautet: wie entwickelt sich die Offense weiter? Gegen die 49ers vor der Bye Week gab es unter Byron Leftwich einige klar erkennbare Fortschritte, insbesondere in der Nutzung von David Johnson. Konnten die Cards über die Bye Week hier einige weitere Plays installieren? Und wenn ja: wie präsentiert sich dann Josh Rosen über die zweite Saisonhälfte? In einer sportlich insgesamt verlorenen Saison ist das die Priorität Nummer eins in der Wüste.

Kansas Citys Offense derweil muss womöglich ohne Sammy Watkins (Fußverletzung) auskommen, der Receiver hat unter der Woche kaum trainiert. Doch selbst ohne Watkins verfügt Patrick Mahomes - der zudem jederzeit auch außerhalb der Pocket und außerhalb der Struktur des Spielzugs Big Plays kreieren kann - über ein derart gefährliches Waffenarsenal, dass es für Arizonas Defense schwer werden wird.

Dabei war die Cardinals-Defense zuletzt merklich verbessert: in Chandler Jones verfügt Arizona einmal mehr über einen der Top-Pass-Rusher der Liga, Patrick Peterson ist einer der besten Cornerbacks dieser Saison und in Budda Baker, Corey Peters und Tre Boston verfügen die Cards über sehr gute Qualität auf jedem Level. Doch ist Kansas Citys Offense nicht nur auf den Skill-Positions stark, auch die Line ist eine der ligaweit besten - und so wird es spannend sein zu sehen, ob Arizona Mahomes ohne Blitzing unter Druck setzen kann.

