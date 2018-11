Thanksgiving: Cowboys und Bears auf Playoff-Kurs - Shootout im Superdome?

Thanksgiving ist Football-Tradition! Auch in diesem Jahr steht der Thanksgiving-Donnerstag ganz im Zeichen der NFL, und los geht's wie gewohnt in Detroit: Die Lions empfangen die Bears, anschließend geht es in Dallas um die Division-Führung in der NFC East. Den Abschluss bildet der potentielle Shootout im Big Easy, wo die New Orleans Saints die Atlanta Falcons empfangen.

Thanksgiving Week 12 Preview:

Detroit Lions (4-6) - Chicago Bears (7-3) (Do., 18.30 Uhr live auf DAZN)

Die zentrale Frage im Vorfeld des NFC-North-Duells zum Thanksgiving-Auftakt betrifft Chicagos Quarterback: Mitch Trubisky hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und sein Einsatz steht ernsthaft auf der Kippe. "Ich bin vorsichtig optimistisch. Aber ich kann nichts versprechen", zitierte die Chicago Tribune Bears-Coach Matt Nagy am Dienstag. "Ich hoffe, dass er spielen kann, er will spielen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir die richtige Entscheidung treffen."



Dabei hilft es wenig, dass Chicago eine historisch kurze Regenerationszeit hat: Die Bears haben erst am Sonntagabend die Vikings geschlagen und spielen dann direkt das frühe Thanksgiving-Spiel, was 88 Stunden zwischen den beiden Kickoffs bedeutet. Das ist das kürzeste Zeitfenster zwischen einem Sonntag- und Donnerstagsspiel seit Beginn dieser Datenerfassung durch NFL Research im Jahr 2000.

Sollte Trubisky tatsächlich nicht spielen können, wäre das selbstredend ein schwerer Schlag - sein Backup ist Chase Daniel. Vor allem würde der Offense ein X-Faktor-Element verloren gehen, das in den vergangenen Partien eine zentrale Rolle spielte: Trubiskys Fähigkeiten als Scrambler. Hier ist der 24-Jährige der aktuell vielleicht gefährlichste Quarterback und gleicht so seine nach wie vor vorhandenen Defizite im Passing Game aus.

Wirklich problematisch könnte das Spiel für Detroit jedoch unabhängig vom Quarterback des Gegners an der Line of Scrimmage werden: Die Bears haben eine sehr gute Pass-Protection, auch ohne den schon länger verletzten Kyle Long, während Detroits Pass-Rush zu den harmloseren Pass-Rushs der Liga gehört. Auf der anderen Seite des Balls ist das Bild umgekehrt; die Bears haben mit Akiem Hicks und Khalil Mack den aktuell vielleicht gefährlichsten Pass-Rush der Liga, während Detroits eigentlich gut besetzte Line zuletzt mehrfach bedenklich wackelte.

Das war gegen Minnesota überdeutlich, aber auch im Spiel gegen diesen Bears-Rush vor zwei Wochen. Stafford hatte dabei eines seiner schlechteren Saisonspiele und stand bei über einem Drittel seiner Dropbacks unter Pressure. Chicago verzeichnete sechs Sacks und drei weitere QB-Hits.

Generell haben die Lions schon die ganze Saison über Probleme, eine richtige offensive Identität zu finden. Phasenweise schien das über Kerryon Johnson und das Run Game zu kommen, der Rookie-Back fällt jetzt allerdings vorerst aus. Slot-Receiver Golden Tate via Trade abzugeben hat die Offense, die eigentlich auf ein schnelles Kurzpassspiel setzt, empfindlich geschwächt und Marvin Jones ist angeschlagen und könnte ebenfalls ausfallen.

Dallas Cowboys (5-5) - Washington Redskins (6-4) (Do., 22.30 Uhr)

Die Cowboys sind inzwischen vielleicht der ernsthafteste Kandidat auf die Division-Krone in der NFC East. Während Washington eine Verletzung nach der anderen erleidet und die Eagles ihre vorhandenen PS einfach nicht auf die Straße bekommen, hat sich Dallas zum konstantesten Team in der Division gemausert.

Das beginnt für Dallas mit einer starken Defense: Die Defensive Line hat in Demarcus Lawrence einen echten Nummer-1-Pass-Rusher, Tyrone Crawford, David Irving und Taco Charlton sind sehr gute Ergänzungen und dahinter bilden Jaylon Smith und Rookie Leighton Vander Esch eines der dynamischsten Linebacker-Duos in der NFL. Und auch in der Secondary haben die Cowboys, allen voran Byron Jones, Spieler, die den Unterschied ausmachen können.

Darüber hinaus hat sich die Offense in Big D über die vergangenen Wochen - Dallas kommt mit elementar wichtigen Auswärtssiegen in Philadelphia und in Atlanta im Gepäck - zumindest stabilisiert. Das Passing Game ist noch immer limitiert, Amari Cooper macht hier allerdings, vor allem aus dem Slot, einen merklichen Unterschied aus. Vor allem läuft die Offense aber über die Offensive Line und Ezekiel Elliott.

Hier trifft Stärke auf Stärke: Washington hat eine gute Defensive Line, allerdings hat man das in den letzten Spielen zu selten gesehen. In der Vorwoche konnten die Redskins die löchrige Texans-Line nicht ansatzweise so dominieren, wie gedacht und in Week 9 kontrollierten die Falcons die Line of Scrimmage in Washington. Mit der Cowboys-O-Line wartet jetzt ein ganz anderes Kaliber.

Ohnehin steht diese Redskins-Saison allerdings ganz im Zeichen eines anhaltenden Verletzungspechs. Washington hat über die vergangenen Wochen mehrere Starter in der Offensive Line für den Rest der Saison verloren, genau wie Outside-Nummer-1-Receiver Paul Richardson. Crowder und Thompson sind einmal mehr fraglich, und jetzt ist eben auch Alex Smith verletzt, der durch Backup Colt McCoy ersetzt wird. Unter der Woche verpflichtete Washington noch Mark Sanchez als neuen Backup.

Mit McCoy soll jetzt also die Division-Führung verteidigt werden. "Man betet für Gelegenheiten, um spielen zu können - aber man will nie sehen, dass es so passiert", erklärte Washingtons langjähriger Backup am Dienstag bei ESPN. "Ich war schon in der Vergangenheit der Starter und habe diesen Posten dann wieder verloren, das ist kein schönes Gefühl. Hoffentlich kann ich unserem Team helfen, Spiele zu gewinnen." Zumindest die Bühne kennt er: McCoy startete vor vier Jahren, ebenfalls verletzungsbedingt, am Montagabend für die Skins in Dallas. Die Cowboys hatten da sechs Spiele in Folge gewonnen, doch McCoy und Washington gelang der überraschende Auswärtssieg.

New Orleans Saints (9-1) - Atlanta Falcons (4-6) (Fr., 2.20 Uhr)

Gerade als man dachte, dass Atlantas Saison vielleicht doch nochmals eine Kehrtwende hinlegen könnte - nachdem die Falcons drei Spiele in Folge gewonnen hatten -, da ging es wieder rapide bergab. Enttäuschende Pleiten in Cleveland und zuhause gegen Dallas können nicht mehr nur mit der anfälligen Defense begründet werden, auch die Offense hinterließ in beiden Spielen weitestgehend keinen guten Eindruck.

Das wird sich gegen die Saints deutlich ändern müssen. New Orleans hat jetzt nicht nur neun Spiele in Serie gewonnen, seit Week 3 haben die Saints in fünf von acht Spielen die 40-Punkte-Marke geknackt; zuletzt gab es die ultra-dominanten Siege über die Bengals (51:14) sowie zuhause gegen Titelverteidiger Philadelphia (48:7).

Und das, obwohl New Orleans gerade im Wide-Receiver-Corps weiter sehr dünn daherkommt: Cameron Meredith und Ted Ginn sind beide auf der IR-Liste, zudem wird Left Tackle Terron Armstead gegen Atlanta ebenfalls ausfallen. Hoffnung für die Falcons außerdem: mit der Rückkehr von Linebacker Deion Jones sollte Atlanta zumindest eine halbwegs vernünftige Antwort auf Alvin Kamara präsentieren können.