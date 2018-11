NFL: Bortles, Manning und Co.: Quarterback Karussell - wer braucht 2019 einen neuen QB?

Die NFL-Saison befindet sich in der zweiten Saisonhälfte, und das bedeutet auch: ein ehrlicher Blick in den Spiegel ist angesagt. Für manche schweift der Fokus bereits Richtung Free Agency und Draft ab, andere kämpfen noch in dieser Saison. Bei mehreren Teams wird aber immer klarer: Ein neuer Quarterback muss her! SPOX beleuchtet die wackligsten und potentiell interessantesten Quarterback-Situationen in der NFL.

Die Wochen unmittelbar vor dem Start der laufenden Saison waren ungewöhnlich: Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit schien die Quarterback-Situation mit Blick auf alle 32 Teams so stabil, wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr.

Alle Franchises hatten entweder einen klaren Superstar-Quarterback wie Brady, Rodgers, Brees, Rivers, Ryan oder Roethlisberger, einen jungen, aufstrebenden Quarterback wie Wentz, Goff oder Watson, einen etablierten Starter - etwa Dalton, Cousins, Tannehill oder Alex Smith - oder sie hatten einen ganz jungen (Quasi-)Rookie, zu denen man Patrick Mahomes noch dazugezählt hätte. Und selbst Fragezeichen wie eben jener Chiefs-QB oder auch Andrew Luck entwickelten sich mehr als nur positiv.

Natürlich war nicht jede einzelne der 32 QB-Situationen perfekt; zumindest aber konnte jedes Team Argumente auflisten, warum man für den Moment auf der Position keinen Handlungsbedarf sieht. Eine Seltenheit in der NFL und dementsprechend sollte dieser Eindruck auch nicht lange Bestand haben.

So gibt es zum Start in die zweite Hälfte dieser Regular Season gleich mehrere Teams, bei denen klar scheint: Ein neuer Starting-Quarterback muss her - und das eher früher als später.

NFL: Quarterback-Ranking nach Week 8: Luck, Wilson und Rivers auf dem Vormarsch © getty 1/33 Die Hälfte der Regular Season ist bereits beendet, immer deutlicher trennen sich die schlechten von den guten Teams. SPOX blickt in seinem vierwöchigen QB-Ranking erneut auf die 32 Starter und sortiert sie nach aktueller Leistung! © getty 2/33 Nicht geranked: Brock Osweiler/Ryan Tannehill, Dolphins: Tannehill hatte zwei schlechte Spiele, seitdem ist er verletzt raus. Mit Osweiler sieht die Offense in kleiner Sample Size bislang kaum verändert aus und bleibt aus QB-Sicht limitiert. © getty 3/33 Nicht geranked: Ryan Fitzpatrick, Buccaneers: Erneuter QB-Tausch in Tampa! Fitz übernimmt nach einer horrenden Vorstellung von Winston wieder und scheint für Koetter die bessere Kurzzeit-Lösung. Kann Tampa seine vertikale Offense jetzt wiederbeleben? © getty 4/33 30. Derek Anderson, Bills (vergangenes Ranking: nicht geranked): Die Bills haben auch weiterhin die schlimmste QB-Situation der NFL. Anderson ist extrem limitiert und auf Sicherheit bedacht, die fatalen Turnover bleiben dennoch nicht aus. © getty 5/33 29. C.J. Beathard, 49ers (nicht geranked): Beathard hat seine Momente - in Green Bay etwa - aber die sind rar. Meist fällt auf, wie desolat sein Pocket-Verhalten und was das für ein Klotz am Bein der Offense ist, die sowieso schon über RBs und TEs läuft. © getty 6/33 28. Eli Manning, Giants (25.): Die Protection ist schlecht, aber nicht verheerend, Mannings Verhalten gegen Pressure vergrößert diese Problematik ums Vielfache. Die Giants sind so eine Dumpoff-Offense, und dazu kommen Mannings fatale Turnover. © getty 7/33 27. Sam Darnold, Jets (29.): Einige Verbesserungen in den vergangenen Wochen, vor allem gegen Denver und Indy. Die Jets sind mutiger, Darnold wirft mehr Downfield - hatte zuletzt aber auch mehrere schwache Spiele mit offensichtlichen Rookie-Fehlern. © getty 8/33 26. Josh Rosen, Cardinals (nicht geranked): Spielt hinter der schlechtesten Protection, macht für einen Rookie-QB das Beste daraus. Sehr gut im Deep-Passing-Game, gegen die 49ers im Schlussviertel spektakulär. Größtes Problem: hält den Ball zu lange. © getty 9/33 25. Blake Bortles, Jaguars (20.): Bortles ist Bortles. Gegen die Eagles wieder verbessert, nachdem er gegen Houston und vor allem KC sehr schlecht war. Bortles wirft kaum lange Pässe, hat Probleme mit Pressure und ist einmal mehr eine Achterbahnfahrt. © getty 10/33 24. Marcus Mariota, Titans (21.): Die größte QB-Enttäuschung dieser Saison bislang. Braucht mit seinen Reads zu lange, wirkt unsicher, Probleme aus sauberer Pocket. Den Titans fehlt offensiv Speed, Mariota gibt dem Team als Passer aber zu wenig. © getty 11/33 23. Derek Carr, Raiders (23.): Hatte am Sonntag gegen die Colts sein bestes Saisonspiel, als er endlich auch den tiefen Ball suchte. Auf die Saison gesehen für Carr eine absolute Anomalie, das zentrale Thema bei ihm bleibt das Verhalten gegen Pressure. © getty 12/33 22. Case Keenum, Broncos (27.): Seine besten Spiele kamen gegen die schwachen Raiders- und Chiefs-Defenses, Keenum hat als einziger QB in jedem Spiel eine Interception geworfen. Wirft viel tief und wirft dabei viele Picks - ein Gunslinger eben. © getty 13/33 21. Baker Mayfield, Browns (22.): Nach 3 tollen Spielen hatte Mayfield jetzt einige schwächere Spiele, mit dem Tiefpunkt gegen Pittsburgh. Hält den Ball zu lange, Probleme mit dem Blitz - ISO-Scheme und schlechte Protection helfen überhaupt nicht. © getty 14/33 20. Mitch Trubisky, Bears (24.): Die Probleme bei Trubisky bleiben: Er liest das Feld nicht richtig, ist immer wieder massiv ungenau und hatte jetzt mehrfach Turnover-Glück. Das Scheme ist da, Trubisky kann es aktuell aber nicht nutzen. © getty 15/33 19. Dak Prescott, Cowboys (28.): Hat sich nach einem richtig schwachen Start in die Saison gefangen. Das Downfield-Passing-Game ist verbessert, Prescott spielt insgesamt effizienter, vor allem aus sauberer Pocket. Welchen Effekt hat jetzt Amari Cooper? © getty 16/33 18. Alex Smith, Redskins (18.): Der alte Alex Smith ist zurück, und das bedeutet vor allem: Durchschnitt. Kaum Risiko-Pässe, fast alles findet kurz statt und wen Pressure kommt, wird es sehr problematisch. Entsprechend limitiert ist Washingtons Passspiel. © getty 17/33 17. Joe Flacco, Ravens (15.): Hat nach vielversprechendem ersten Saisonviertel abgebaut. Flacco hat immer noch gute Momente im vertikalen Passspiel, mit Blitz und Pressure kommt er überhaupt nicht zurecht. Auffällig: zu fehlerbehaftet bei Play Action. © getty 18/33 16. Andy Dalton, Bengals (8.): Gegen die Bucs hatte Dalton sein wohl bestes Saisonspiel - da ist er nicht der einzige QB. Ansonsten zuletzt nachgelassen, Play Action funktioniert nicht gut und die Bengals sind im vertikalen Passspiel viel zu inkonstant. © getty 19/33 15. Ben Roethlisberger, Steelers (19.): Hat immer noch seine Wackler, die sind über die letzten beiden Spiele aber zumindest weniger geworden. Gut im Downfield-Passing-Game, fehleranfällig gegen Pressure und sonst unerwartet viel Durchschnitt. © getty 20/33 14. Matt Stafford, Lions (13.): Wie das ganze Lions-Team ist auch Stafford noch schwer zu greifen. Hat immer wieder herausragende Momente und ist brandgefährlich Intermediate. Dafür teils bittere Fehler im Underneath-Passing-Game. © getty 21/33 13. Cam Newton, Panthers (10.): Newton ist dabei, seine beste NFL-Saison abseits des MVP-Jahres zu spielen. Deutlich effizienter als Passer, unglaublich gefährlich bei Play Action, als Runner eine Säule der Offense. Großes Problem bleibt Pressure. © getty 22/33 12. Carson Wentz, Eagles (12.): Immer mehr auf dem Wege zurück zu alter Form. Wentz ist in der Pocket richtig stark und kann Defenses dadurch tief attackieren. Aus sauberer Pocket schon wieder einer der besten QBs der NFL, stark via Play Action. © getty 23/33 11. Deshaun Watson, Texans (16.): Was Watson seit einigen Wochen - Buffalo ausgenommen - trotz der horrenden Line abliefert, ist aller Ehren wert. Dank Watson hat Houston dennoch ein respektables vertikales Passspiel, Underneath über die Mitte sehr stark. © getty 24/33 10. Kirk Cousins, Vikings (5.): Cousins ist einer der gefährlichsten Downfield-Passer der aktuellen Saison, hatte aber gerade im Kurzpassspiel auch mehrere Fehler drin. Gleichzeitig spielt er immer noch die beste Saison seiner Karriere gegen Pressure. © getty 25/33 9. Tom Brady, Patriots (9.): Keine spektakuläre Saison, trotzdem spielt Brady auch 2018 auf sehr hohem Level. Underneath macht ihm kaum einer was vor, das vertikale Passspiel kam zuletzt auch besser ins Rollen. Aber: auch einige ungewohnte Turnover. © getty 26/33 8. Russell Wilson, Seahawks (17.): Stichwort Effizienz: Wilson ist der aktuell wohl effizienteste Quarterback in der NFL. Spielt regelmäßig fast fehlerfreie Spiele, unglaublich gut Downfield und einer der besten Play-Action-Passer der NFL im Moment. © getty 27/33 7. Andrew Luck, Colts (14.): Man kann Luck, während sich die Line stabilisiert, seit einigen Wochen förmlich dabei zuschauen, wie er seine alte Form wieder findet. Deutlich aggressiver in seinem Ansatz, gutes Timing Underneath, stark bei Play Action. © getty 28/33 6. Matt Ryan, Falcons (3.): Die Falcons hatten über die ersten 7 Wochen absurde 5 Heimspiele - und dabei dominierte Ryan phasenweise komplett, in allen Bereichen inklusive gegen Pressure. Beide Auswärtsspiele außerhalb des Domes waren enttäuschend. © getty 29/33 5. Jared Goff, Rams (2.): In den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so dominant wie zu Saisonbeginn, aber Goff gehört noch immer in die Top-5. Accuracy und Reads sind so viel besser als letztes Jahr, was regelmäßig in Big Plays resultiert. © getty 30/33 4. Aaron Rodgers, Packers (7.): Nahezu ohne Fehler Downfield, zuletzt mehrere Elite-Spiele. Kaum ein Quarterback ist auf dem Intermediate-Level gefährlicher, kaum einer trägt sein Team wie Rodgers. Auffällig sind aber erneute Probleme mit Pressure. © getty 31/33 3. Philip Rivers, Chargers (6.): Es bleibt dabei: Rivers spielt seine vielleicht beste Saison. Wenn er tief wirft, dann klingelt es oft, kaum ein Team ist Intermediate gefährlicher. Rivers glänzt gegen Pressure (6 TD, 0 INT) und aus Play Action. © getty 32/33 2. Drew Brees, Saints (4.): Nach wie vor der akkurateste Passer in der NFL. Dabei profitiert Brees natürlich vom Screen Game, doch auch das Kurzpass- und Intermediate-Spiel der Saints ist unglaublich stark, und blitzen sollte man Brees auch nicht. © getty 33/33 1. Patrick Mahomes, Chiefs (1.): Er ist und bleibt der beste Quarterback dieses Jahres. Dominant aus sauberer Pocket, außerhalb der Pocket und gegen den Blitz, brandgefährlich Downfield, weit in seinen Reads - Mahomes ist das komplette Paket.

Quarterbacks: Buccaneers, Cowboys, Raiders - Entscheidung vertagt?

Es gibt einige sehr spannende Teams, bei denen die Situation noch offen ist und der jeweilige Starter spätestens 2019 auf dem ganz heißen Prüfstand stehen wird. Keine Franchise passt in diese Beschreibung wohl besser als die Tampa Bay Buccaneers: Beim Turnover-anfälligen Jameis Winston traf nach abgesessener Sperre das Worst-Case-Szenario aus Bucs-Sicht ein; Winston spielte so schlecht, dass der um seinen Job kämpfende Head Coach Dirk Koetter gezwungen war, Ryan Fitzpatrick wieder starten zu lassen.

Kurzfristig eine verständliche Entscheidung - zumindest mittelfristig ist Winston eher die Antwort. Das schien sich in der zweiten Saisonhälfte des Vorjahres endlich zu bewahrheiten, dann kam diese Saison. Was wäre also ein wahrscheinliches Szenario? Tampa kann Winston nächstes Jahr noch über die Option über das fünfte Jahr seines Rookie-Vertrags halten und würde den Cap dafür mit 20,9 Millionen Dollar belasten, für einen Starting-Quarterback immer noch akzeptabel.

Wahrscheinlich ist, dass es nach dieser Saison einen neuen Trainerstab in Tampa gibt, der dann ein Jahr gemeinsam mit Winston bekommt. Geht es schief, gibt's einen neuen Quarterback 2020. Falls Winston 2019 noch ein Buccaneer ist, spielt er ohne jede Frage um seinen Job.

Theoretisch wäre das eine auch in Dallas denkbare Möglichkeit, in einer absolut außergewöhnlichen Situation: Dak Prescott hatte seine mit Abstand beste Saison als Rookie, seither hat er sich deutlich verschlechtert. Das ist zum Teil durch äußere Umstände erklärbar, ist aber auch individuell, was Prescotts Spiel betrifft, der Fall - gerade für einen Quarterback eine schwer greifbare Entwicklung, die Prognosen über Prescotts Zukunft erschwert.

Teambesitzer Jerry Jones hat zum Wochenbeginn (warum auch immer) öffentlich bekannt gegeben, dass Prescott einen neuen Vertrag erhält, insofern sind die Cowboys hier mit einem Sternchen versehen. Prescotts Entwicklung ist aber zumindest besorgniserregend.

Bei Raiders-Quarterback Derek Carr ist es gar nicht mal die individuelle Entwicklung, sondern eher die gleichbleibenden Probleme und die starke Abhängigkeit von den Umständen, die auffallen. Selbst 2016, in seiner besten NFL-Saison bislang, hatte er Probleme mit Pressure - ein extrem schnelles Kurzpassspiel und eine sehr gute Offensive Line sorgten aber dafür, dass er sehr häufig aus einer sauberen Pocket agieren konnte.

Diese Thematik zieht sich wie ein roter Faden durch Carrs Karriere, und wer Jon Grudens radikalen Umbruch in Oakland beobachtet, der kann sich schon fragen: wie sehr hängt er an Carr? Oder sieht er ihn doch eher als Übergangslösung, bis er im Draft nächstes oder übernächstes Jahr seinen Wunsch-QB findet?

Der 27-Jährige hat zwar noch einen Vertrag bis einschließlich 2022, die Raiders könnten ihn aber ab nächstem Jahr sehr günstig (Dead Cap: 7,5 Millionen 2019, dann 5 Millionen, dann 2,5 Millionen) entlassen und es erfordert nicht allzu viel Phantasie, sich ein entsprechendes Szenario vorzustellen.

Für manche Teams ist die Thematik aber noch viel akuter. Wo könnten beziehungsweise sollten wir bereits in der kommenden Saison einen neuen Starting-Quarterback sehen?

QB-Suche: Jacksonville Jaguars

Aktueller Starter: Blake Bortles.

Vertragssituation: Vertrag bis einschließlich 2020. Cap Hit 2019: 21 Millionen Dollar. Dead Cap bei Entlassung nach dieser Saison: 16,5 Millionen Dollar.

Die Situation: Die altbekannte Situation - Bortles ist Bortles. Das bedeutet vor allem: Inkonstanz pur, in allen nur denkbaren Extremen. Bortles hat jedes Jahr gute bis teilweise herausragende Spiele drin, dieses Jahr ganz konkret die Partie gegen die Patriots in Week 2. Nur eine Woche später legte er gegen Tennessee aber eine Bruchlandung hin.

Dieses Muster lässt sich jedes Jahr erneut verfolgen, letzte Saison etwa war er über drei Wochen gegen Indianapolis, Seattle und Houston herausragend - eingerahmt von furchtbaren Spielen in Arizona und San Francisco, gegen zwei Teams, für die es um nichts ging. Bortles hat Spiele, in denen er gegnerische Blitze zerstört und dann hat er wieder Spiele, in denen er 3-Yard-Screens nicht an den Mann bringt.

Wurfmechanik genau wie Reads und einhergehend damit scheinbar sein Spielverständnis sind nicht ansatzweise auf dem Level, das man sich von einem Starting-Quarterback in seiner fünften Saison wünscht und der Punkt ist: Es gibt keinerlei Anzeichen, dass der bald 27-Jährige irgendwann einen Schalter umlegt. Viel wahrscheinlicher ist, dass Bortles dieser in jeder Hinsicht inkonstante Quarterback bleibt, der er seit jeher ist. Und die Jaguars haben mehr als genug Zeit und Ressourcen in dieses Experiment gesteckt.

Was passiert 2019? 2020 schließt sich voraussichtlich das Titelfenster für dieses Jaguars-Team. Am Ende der 2020er Saison laufen die Verträge von unter anderem Myles Jack (Vertrag bis einschließlich 2019), Yannick Ngakoue (2019), Keelan Cole (2019), Calais Campbell (2020), Jalen Ramsey (2020), Tashaun Gipson (2020), Barry Church (2020), Cam Robinson (2020) und Dede Westbrook (2020) aus.

Jacksonville wird nicht alle diese Spieler halten können oder wollen, viele der Säulen der Defense werden 2021 aber nicht mehr da sein. Es gilt, das noch verbleibende Titelfenster bestmöglich auszunutzen. Deshalb sind die Jaguars ein Kandidat, um sich eher eine schnelle Lösung zu holen, statt langfristig in einen Rookie zu investieren.

Sollte Teddy Bridgewater nicht in New Orleans bleiben, wäre er einmal mehr der bestmögliche Weg für die Jags, im beiderseitigen Interesse. Allerdings müsste Jacksonville dann einen auf spätere Jahre verteilten Vertrag aushandeln - für 2019 sind die Jags schon deutlich über dem Cap und müssen erst einmal kürzen.

