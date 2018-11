Down, Set, Talk! NFL-Podcast: Week 13 Preview: Chargers oder Steelers?

Die Bye Weeks sind vorbei, und das Playoff-Rennen geht in die heiße Phase! Können die Vikings in New England bestehen? Stolpern die Saints in Dallas? Und wer gewinnt den AFC-Kracher zwischen den Chargers und den Steelers? Im deutschen NFL-Podcast Down, Set, Talk! gibt's die Preview auf alle Week-13-Spiele.

Damit sind wir im Saison-Alltag angekommen. Das heißt: wir blicken kurz zurück auf Week 12, schauen auf die wichtigsten News und gehen dann in die Preview-Analyse aller Week-13-Spiele! Viel Spaß!

Der Rundown von Folge 33 sieht so aus:

5:31 - News (Dalton, Jaguars)

16:18 - Preview Week 13

Reihenfolge der Week 13 Previews:

Cowboys vs. Saints

Falcons vs. Ravens

Bengals vs. Broncos

Lions vs. Rams

Packers vs. Cardinals

Texans vs. Browns

Jaguars vs. Colts

Dolphins vs. Bills

Giants vs. Bears

Buccaneers vs. Panthers

Raiders vs. Chiefs

Titans vs. Jets

Patriots vs. Vikings

Seahawks vs. 49ers

Steelers vs. Chargers

Eagles vs. Redskins

