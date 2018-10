NFL: Cleveland Browns entlassen Coach Hue Jackson und Todd Haley

Es ist passiert! Die Cleveland Browns ziehen als erstes Team in dieser Saison die Head-Coaching-Reißleine - und feuern Hue Jackson! Das berichten NFL-Network-Insider Ian Rapoport und ESPN-Insider Adam Schefter übereinstimmend. Offenbar muss auch Offensive Coordinator Todd Haley gehen.

Jacksons Karriere in Cleveland endet damit mit einer Bilanz von drei Siegen, 36 Niederlagen und einem Unentschieden. Am Sonntag hatten die Browns in Pittsburgh mit 18:33 gegen die Steelers verloren, in Cleveland setzt sich damit ein absurder Trend fort: Die letzten fünf Head Coaches der Browns - Romeo Crennel, Eric Mangini, Pat Shurmur, Rod Chudzinski und Mike Pettine - wurden nach dem zweiten Steelers-Spiel der jeweiligen Saison entlassen.

Wer jetzt für Jackson übernimmt ist offen, am wahrscheinlichsten ist wohl eine interne Interims-Lösung - Assistenz-Coach Al Saunders soll die wahrscheinlichste Option sein. Nicht mehr im Rennen für diesen Posten ist Offensive Coordinator Todd Haley: Laut Rapoport haben sich die Browns nach nur einer halben Saison auch von Haley getrennt.

In jedem Fall sind die Browns jetzt das erste Team, das mögliche Kandidaten für die langfristige Head-Coach-Suche ins Visier nehmen kann.

Unter Jackson legte Cleveland im ersten Jahr eine 1-15-Saison hin, ehe es dann in der vergangenen Saison noch dramatischer wurde: Die Browns gewannen kein einziges Spiel. In der laufenden Spielzeit stehen sie bei zwei Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden, hatten aber zuletzt klar negative Trends offenbart. Darüber hinaus hatten sich Gerüchte gehäuft, wonach Jackson mit Haley nicht auskommen soll.

Für die Browns geht es am kommenden Sonntag zuhause gegen die Kansas City Chiefs.