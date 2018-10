NFL Week 8 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

In Week 8 kommt es beim London Game zu einem brisanten Duell zweier Teams, die sich keine Niederlage erlauben können. Während sich die Jaguars und Eagles vor einer Krise retten wollen, wollen die Lions und die Seahawks ihren Aufwärtstrend bestätigen. Die Broncos bekommen ihre zweite Chance gegen Mahomes und die Chiefs. Aaron Rodgers wird gegen die Rams eine große Portion Magie brauchen und beim Wiedersehen der Vikings und der Saints sind eine ganze Menge Emotionen im Spiel. Ab 18 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

Teams in der Bye Week: Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers, Tennessee Titans

Jacksonville Jaguars (3-4) - Philadelphia Eagles (3-4) (ab 14.30 Uhr)

Vor der Saison galten beide Teams als sichere Playoff-Kandidaten. Nun kämpfen beide darum, den Anschluss an den Spitzenreiter in ihrer Division nicht zu verlieren. Und gerade für die Jaguars könnte der Ausflug nach London ein bitterer werden. Nach dem Sieg der Texans am Donnerstagabend und der anstehenden Bye Week könnten die Jags schon drei Spiele Rückstand haben, bevor es am 11. November nach Indianapolis geht.

Das größte Fragezeichen ist für Jacksonville einmal mehr Blake Bortles. Dieser hatte während der Niederlagen-Serie in den vergangenen drei Wochen ein paar ganz schlimme Momente und fand sich zwischenzeitlich auf der Bank wieder. Aufgrund des Pass Rush der Eagles könnte Bortles auch auf britischem Terrain ein schwieriger Nachmittag bevorstehen. Die Eagles haben die vermeintlich stärkste Unit, wenn es darum geht, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen, und vertrauen dabei noch nicht einmal auf den Blitz. Jacksonvilles O-Line konnte hingegen auch trotz Verstärkungen nicht überzeugen.

Für Jacksonville heißt die Lösung dementsprechend wieder einmal, auf den Run zu setzen. Neuverpflichtung Carlos Hyde wird aller Voraussicht nach zu seinem ersten Einsatz kommen und damit einen interessanten One-Two-Punch mit T.J. Yeldon bilden. Eines ist für den Nutzen des Running Games aber Voraussetzung: Jacksonville darf sich nicht wieder zu schnell in eine Druck-Situation bringen lassen. Während der drei Niederlagen in den Vorwochen lagen die Jags zur Halbzeit insgesamt mit 57:0 zurück. So würde man dann nämlich doch wieder auf den Wurf vertrauen müssen.

Auch Philly steht nach der Niederlage gegen die Panthers, bei der die Eagles eine 17:0-Führung im letzten Quarter noch verspielten, unter Druck. Der amtierende Super-Bowl-Champion wird gegen die Jags einmal mehr auf Zach Ertz vertrauen. Der Tight End hat 19 Targets mehr gesehen als jeder andere Passempfänger und wird auch dann wieder gesucht werden, wenn die O-Line Schwierigkeiten bekommt. Dies hat man gerade bei Jason Peters in diesem Jahr zu häufig gesehen und der ebenfalls potente Jaguars-Pass-Rush wird hier seine Chance erkennen.

Chicago Bears (3-3) - New York Jets (3-4) (ab 18 Uhr)

Die Chicago Bears standen kurz davor, die Regentschaft in der NFC North zu übernehmen, haben dann aber gegen zwei Gegner aus der AFC East verloren. Ein weiterer kommt nun mit den New York Jets zu Gast ins Soldier Field und so ganz klar ist die Favoritenrolle, die die meisten den Bears zugeschrieben haben, nicht.

Einer der Hauptgründe dafür ist die aktuelle Verfassung von Khalil Mack, schließlich laboriert der Outside Linebacker seit mehreren Wochen an einer Knöchelverletzung. Macks Pressure-Zahlen sind seitdem rapide zurückgegangen. Der Ex-Raider hatte in jedem der ersten vier Saisonspiele jeweils sechs Pressures. In den letzten beiden Spielen waren es insgesamt nur drei. Er wird es am Sonntag mit Brandon Shell zu tun bekommen, der in den letzten beiden Wochen einen einzigen Pressure zugelassen hat.

Bei den Jets häufen sich auf der offensiven Seite derweil die Verletzungen an. Nachdem bereits Sam Darnolds Lieblingstarget Quincy Enunwa ausfällt, wird der Rookie-QB auch auf Running Back Bilal Powell verzichten müssen. Zudem ist noch nicht bekannt, ob Deep Threat Robby Anderson nach einer am Mittwoch im Training erlittenen Verletzung rechtzeitig fit wird. Der Wide Receiver steht als zweifelhaft im Injury Report. Die Jets haben sich derweil mit Rishard Matthews verstärkt, doch sind Darnolds ohnehin schon limitierte Optionen in der Offense nicht gerade mehr geworden.

Cincinnati Bengals (4-3) - Tampa Bay Buccaneers (3-3) (ab 18 Uhr)

Nach einem bärenstarken Saisonstarts haben die Bengals ihr Polster in den letzten beiden Partien verspielt. Gerade die Niederlage gegen die Chiefs in der Vorwoche hatte dabei prägenden Charakter. Gegen eine der vermeintlich schwächsten Defenses der Liga waren Andy Dalton und Co. ein Totalausfall. Glück im Unglück, dass Cincinnati eine weitere Bewährungsprobe gegen eine schwache Defense erhält.

Die Bucs-Defense hatte in ihrem ersten Spiel unter dem neuen Coordinator Mark Duffner zwar ihre beste Saisonleistung gezeigt, doch kam diese gegen die Cleveland Browns zustande, die eine der schwächeren Offenses der Liga stellt. Die Bengals-Offense hat hingegen wenig Schwachstellen. Daher kommt die Hiobsbotschaft für die Bucs aus der vergangenen Woche zu keinem guten Zeitpunkt: Mit Kwon Alexander werden die Bucs eines der vielversprechenden Linebacker-Talente in der Liga schmerzlich vermissen. Der Pro Bowler aus der vergangenen Saison hat sich gegen Cleveland einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für den Rest der Saison ausfallen.

Auch aufseiten der Bengals wird ein wichtiger Linebacker fehlen: Vontaze Burfict fällt mit einer Hüftverletzung, die er sich im dritten Quarter gegen die Chiefs in der Vorwoche zugezogen hatte, aus. Gegen diese starke Passing Offense ist das mit Sicherheit ein herber Rückschlag, doch wird der Fokus der Bengals wieder einmal darauf liegen, den Quarterback zu attackieren und den fehleranfälligen Jameis Winston unter Druck zu setzen. Tampas O-Line zeigt sich in dieser Saison mit viel Licht und Schatten. Das dreiköpfige Pass-Rush-Monster bestehend aus Geno Atkins, Carlos Dunlap und Carl Lawson wird den Bucs eine Menge Arbeit bereiten.

Detroit Lions (3-3) - Seattle Seahawks (3-3) (ab 18 Uhr)

Beide Teams haben sich nach einem schwierigen Saisonstart zurück ins Playoff-Rennen gebracht. Beide Teams haben dabei auf eine Facette des Spiels setzen können, die ihnen in den letzten Jahren immer Bauchschmerzen bereitet hat: Das Running Game. Die Lions bekommen von Rookie Kerryon Johnson 6,4 Yards pro Laufversuch und die Seahawks 4,5 von Chris Carson. Das Run Blocking der O-Line hat sich bei beiden Teams im Vergleich zu den Vorjahren dramatisch verbessert.

Davon profitieren auch beide Quarterbacks, die bislang eine gute Saison absolvieren. Der Erfolg im Run Game hat zur Folge, dass die Seahawks nur noch bei der Hälfte ihrer Snaps passen. Das ist die niedrigste Rate seit 2014. Russell Wilsons Erfolg bei Play Action spricht darüber hinaus Bände. Sein Play-Action-Passer-Rating ist mit 134,9 das drittbeste der Liga.

Da aber auch Seattles defensive Seite trotz der kaum zu kompensierenden Verluste gut agiert, wird auch Matthew Stafford ein weiteres Top-Spiel absolvieren müssen, um den unangenehmen Gegner bezwingen zu können. Stafford kam in dieser Saison schon bei einigen riskanten Pässen mit dem besseren Ende für sich davon. Die opportunistische Seahawks-Defense wird diese bestrafen können. Außerdem wird es interessant sein zu beobachten, wie die Seahawks Detroits Erfolg aus der Slot-Position bekämpfen wollen.

