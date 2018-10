NFL Week 6 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

In Week 6 kommt es in der AFC North bereits zu einem richtungsweisenden Spiel um den Division-Sieg. Die Falcons müssen endlich mal gewinnen, während Beast Mode im ersten London-Game auf die Seahawks trifft. In Cleveland droht womöglich ein Kicker-Debakel, Dallas trifft auf Wundertüte Bortles. Und: Patrick Mahomes vs. Tom Brady! Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

Atlanta Falcons (1-4) - Tampa Bay Buccaneers (2-2) (So., 19 Uhr)

Must-Win-Game für die Falcons! Nach einem katastrophalen Saisonstart muss Atlanta mit den Bucs, den Giants, den Redskins, den Browns und den Cowboys als schlagbaren Gegnern vor der Brust eine Siegesserie starten, um zurück ins Playoff-Rennen der NFC zu kommen. Für Matt Ryan und Co. könnte es dabei zum nächsten Shootout kommen: Atlanta (32,6) und Tampa (34,8) lassen als einzige Teams mehr als 30 Punkte pro Spiel zu, die Bucs stellen zudem die statistisch schlechteste Pass-Defense der NFL.

Auf Seiten der Buccaneers sind die Augen derweil natürlich auf Jameis Winston gerichtet. Nach einer Drei-Spiele-Sperre zum Saisonstart und seinem Kurzeinsatz gegen Chicago wird er gegen Atlanta erstmals in dieser Saison wieder als Starter in ein Spiel gehen. Die Vorzeichen könnten schlechter sein: Ohne Deion Jones und Keanu Neal ist die Falcons-Defense vor allem über die Mitte löchrig, zudem zeigte sich der Pass-Rush zuletzt äußerst zahnlos.

Da dürfte nur wenig helfen, dass Defensive Tackle Grady Jarrett (Knöchel) auf Seiten Atlantas erneut ausfällt. Auch Running Back Devonta Freeman (Fuß) steht nicht zur Verfügung. Bei den Bucs kann Winston zwar auf sein Elite-Receiver-Trio aus Mike Evans, DeSean Jackson und Chris Godwin bauen, hinter dem Einsatz von Tight End OJ Howard (Knie) steht allerdings noch ein Fragezeichen.

Washington Redskins (2-2) - Carolina Panthers (3-1) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Nach zwei beeindruckenden Siegen gegen die Cardinals und die Packers sowie zwei besorgniserregenden Niederlagen gegen die Colts und in New Orleans stellt sich die Frage: Welche Version der Redskins bekommen wir nun gegen Carolina zu sehen? Angesichts der Verletzungssorgen in der Washington-Offense könnte der schnelle Turnaround für Alex Smith und Co. nach der enttäuschenden Vorwochen-Performance ein schwieriges Unterfangen werden.

Die Running Backs Adrian Peterson (Schulter, Knöchel, Knie) und Chris Thompson (Rippen) sind angeschlagen, ob die Wide Receiver Josh Doctson (Ferse), Jamison Crowder (Köchel) und Paul Richardson (Schulter, Knie) zur Verfügung stehen, entscheidet sich wohl kurzfristig. Auch Tight End Vernon Davis (Oberschenkel) ist angeschlagen. Immerhin: Guard Shawn Lauvao (Wade) könnte gegen die Panthers zurückkehren und die zuletzt wacklige O-Line wieder etwas stabilisieren.

Im Fokus stehen dürfte auch die Front Seven der Redskins. Durch ihr Quarterback-Running-Back-Tandem aus Cam Newton und Christian McCaffrey sind die Panthers bislang die gefährlichste Rushing Offense der NFL. Sollte Greg Olsen (Fuß) nach rund einem Monat Pause tatsächlich schon wieder zurückkehren können, würde auch das Passing Game der Gäste ein Upgrade erhalten.

Oakland Raiders (1-4) - Seattle Seahawks (2-3) (So., 19 Uhr)

Beast Mode gegen die Seahawks! Sechs Jahre lang trug Marshawn Lynch das Jersey der Seahawks, lief für über 6000 Yards und 50 Touchdowns und gewann mit Seattle den Super Bowl. Am Sonntag trifft der 32-Jährige nun zum ersten Mal als Gegner auf das Team von Head Coach Pete Carroll.

Die Umstände werden ungewöhnlich sein, immerhin stellt das Matchup das erste der diesjährigen London Games dar. Seattle dürfte trotz der Niederlage in der Vorwoche mit Selbstvertrauen im Bauch in das Spiel gehen, immerhin konnte das Team die Carroll und Offensive Coordinator Brian Schottenheimer vorschwebende Offense erstmals gut umsetzen. Gegen eine mehr als anfällige Raiders-Defense soll nun der nächste Schritt folgen.

Die Raiders hoffen nach der klaren Pleite gegen die Chargers darauf, zu ihrer, in dieser Saison zumindest zeitweise durchaus gut aussehenden, Offense zurückfinden zu können. Sollte Guard Kelechi Osemele (Knie) aufs Feld zurückkehren können, würde das in jedem Fall helfen, wahrscheinlich fällt der zweimalige Pro Bowler aber erneut aus. Seattle wartet derweil weiter sehnsüchtig auf die Rückkehr von KJ Wright (Knie). Der Linebacker wird aber auch das sechste Spiel der Saison aussetzen müssen.

New York Jets (2-3) - Indianapolis Colts (1-4) (So., 19 Uhr)

Sowohl die Jets als auch die Colts dürften nur in den Augen der wenigsten Beobachter in den Kreis der Playoff-Anwärter gehören - aber: Beide Teams konnten zuletzt zumindest in Teilen durchaus positiv überraschen und ihren Fans Hoffnung für den weiteren Verlauf der Saison geben. New Yorks Offense präsentierte sich gegen Denver grundlegend verändert und hatte prompt mehrfach Downfield Erfolg.

Auf Seiten der Colts sieht Andrew Luck derweil immer besser aus und kann mittlerweile offenbar auch wieder aggressiv tief attackieren. Gegen die Jets könnte der ehemalige Nummer-eins-Pick dazu in dieser Woche womöglich einige Gelegenheiten bekommen. Mit Trumaine Johnson (Quadrizeps) und Buster Skrine (Gehirnerschütterung) drohen zwei von New Yorks Top-Cornerbacks auszufallen, zudem zeigte sich der Pass-Rush der Gang Green in dieser Saison bislang äußerst harmlos.

Problematisch hingegen: Lucks Lieblings-Target TY Hilton (Brust, Oberschenkel) fällt genau wie Jack Doyle (Hüfte) ein weiteres Spiel aus, auch hinter dem Einsatz von Eric Ebron (Knöchel, Knie) steht noch ein Fragezeichen. Auf der Gegenseite droht Running Back Isaiah Crowell (Knöchel), mit 219 Yards Held in der Vorwoche, das Spiel zu verpassen.

