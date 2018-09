NFL-Saison 2018: Wann beginnt die neue Spielzeit? Datum, Eröffnungsspiel und Übertragung

Die neue NFL-Saison 2018 steht endlich in den Startlöchern. Hier erfahrt ihr, wann die neue Spielzeit beginnt, wer sich im Eröffnungsspiel gegenübersteht wie die restlichen Matchups des ersten Spieltags aussehen.

Im letztjährigen Super Bowl setzten sich die Philadelphia Eagles in einem spektakulären Spiel mit 41:33 gegen Titelverteidiger New England Patriots durch. Damit verpasste Tom Brady seinen historischen sechsten Gewinn der Vince-Lombardi-Trophäe. In dieser Saison brennt der 40-Jährige Quarterback auf Revanche.

Wo und wann beginnt die NFL-Saison 2018?

Der Auftakt der neuen Saison findet zwischen den Philadelphia Eagles und den Atlanta Falcons statt. Als Titelverteidiger haben die Eagels Heimrecht und eröffnen in der Nacht vom 6. auf den 7. September im Lincoln Financial Field. Kickoff ist um 2.20 Uhr deutscher Zeit.

NFL-Saison 2018: Das Eröffnungsspiel im TV und Livestream sehen

Das Eröffnungsspiel zur neuen Saison könnt ihr live im TV auf ProSieben sehen. Ab 2.05 Uhr startet der Privatsender seine Berichterstattung mit Kommentator Patrick Esume, Experte Markus Kuhn und Netman Christoph "Icke" Dommisch.

Darüber hinaus könnt ihr den NFL-Auftakt auch im Livestream auf ran.de verfolgen.

NFL Spielplan 2018: Week 1 im Überblick