NFL Week 4 Roundup: Redzone-Konferenz - Preview: Gibt's die nächste Bills-Sensation?

Woche 4 in der NFL - und die Spiele werden kritischer! Die New England Patriots müssen Miami zuhause schlagen, Houston steht bei den Indianapolis Colts mit dem Rücken zur Wand. Außerdem: Die Packers empfangen die hochmotivierten Bills, die Bengals müssen nach Atlanta und in Arizona kommt es zum NFC-West-Krisenduell gegen die Seahawks. Und können die Browns ein zweites Spiel in Folge gewinnen? Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 4 Previews

Bye-Weeks: Washington Redskins, Carolina Panthers.

Jacksonville Jaguars (2-1) - New York Jets (1-2) (So., 19 Uhr)

Nach der Niederlage gegen die Browns hatten die Jets jetzt ein paar zusätzliche Tage, um sich einige grundsätzliche Fragen zu stellen - vor allem was die Offense angeht: New York geht mit Sam Darnold bislang in puncto Play-Calling und Formationen sehr vorsichtig um, kein Team spielt prozentual so viele 3-Tight-End-Sets (16 Prozent) oder in der Summe mehr 2- und 3-Tight-End-Sets als die Jets (44 Prozent). Das resultierte gegen Cleveland in vielen vorhersehbaren Runs und wenig kreativen Passing Designs.

Gegen die Jaguars wäre es gleichzeitig natürlich nur allzu verständlich, würde New York einige Vorsicht walten lassen. Die Jags haben eine der besten Defensive Lines sowie das noch immer beste Cornerback-Duo der Liga und spielen mit ungeheurer Explosivität auf allen Ebenen ihrer Defense. Auf Darnold und die Jets-Offense wartet hier eine schwere Aufgabe.

Umgekehrt aber kann sich auch Gang Green in diesem Matchup auf die eigene Defense berufen. New York zeigte gegen die Browns, ehe Mayfield rein kam, eindrucksvoll, wie zerstörerisch die Blitz-Pakete sein können, insbesondere falls der Quarterback keinen klaren Read bekommt oder den Ball zu lange hält. Ein zusätzlicher Boost wäre es, wenn Safety Marcus Maye, der unter der Woche wieder ins Training einstieg, sein Comeback geben könnte.

Auf der anderen Seite stellt sich für die Jags ganz konkret die Frage: Welchen Blake Bortles gibt es in Woche 4? Die Version, die gegen die Patriots vor zwei Wochen glänzte? Oder doch die Version, die gegen Tennessee auf keinen grünen Zweig kam? Die Jets-Pass-Defense wird es ihm jedenfalls nicht einfach machen, über einen Einsatz von Running Back Leonard Fournette (Oberschenkel) wird erst kurz vor Kick-Off entschieden - wenngleich Fournette via Social Media schon (quasi) grünes Licht gab.

New England Patriots (1-2) - Miami Dolphins (3-0) (So., 19 Uhr)

Die Aufgabe wird für die New England Patriots offensiv nicht einfacher: Die Patriots hatten bereits während der beiden Niederlagen gegen Jacksonville und Detroit das Problem, dass die individuelle offensive Qualität fehlte - beide Defenses nahmen Rob Gronkowski in Man Coverage, und die anderen Pats-Skill-Position-Player konnten daraus kein Kapital schlagen. New England hat nur ein 30+ Yard Passing Play (Liga-Tiefstwert) und von Bradys Pässen zu Wide Receivern kamen insgesamt 31 Prozent nicht an, die höchste Quote ligaweit.

Jetzt muss New England, das (abgesehen von San Francisco) deutlich mehr 2-RB-Sets als irgendein anderes Team in der Liga spielt, auch noch lange auf Rex Burkhead verzichten. Kann Sony Michel die Lücke schließen? Und sehen wir erstmals Josh Gordon mit Tom Brady? Offiziell ist er auch diese Woche fraglich.

Zwei wichtige Fragen für die Pats, denn Miami kommt mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen nach Foxboro und könnte den Abstand in der Division schon auf bemerkenswerte 3,5 Spiele wachsen lassen. Und die Dolphins sollten mit ihrem starken Safety-Duo - Reshad Jones ist wieder fit - gute Coverage-Möglichkeiten gegen Gronk haben, und Xavien Howard etabliert sich immer mehr als Nummer-1-Corner.

Möglicherweise ist das Run Game die Antwort, nachdem Miami mit William Hayes seinen besten Run-Verteidiger letzte Woche mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison verloren hat. Bisher stellten die Dolphins eine der Top-Run-Verteidigungen der jungen Saison, der Hayes-Ausfall könnte das ändern. Umgekehrt aber verlor New England in der Vorwoche gegen Detroit konstant an der Line of Scrimmage - und die Lions sind in der Run-Defense nach drei Spielen das anfälligste Team.

Umgekehrt könnten auch die Dolphins in Foxboro auf den Run setzen, ein Bereich dieser Offense, der außerhalb von Ryan Tannehill noch nicht so konstant funktioniert. Die Pats-Front enttäuschte in Detroit aber komplett, und in Rookie-Linebacker Ja'Whaun Bentley fehlt jetzt auch noch einer der wenigen Lichtblicke dieser Defense über die ersten drei Partien für mindestens zwei Monate. Miami sollte in der Lage sein, die Pats hier ebenfalls Underneath zu attackieren.

Tennessee Titans (2-1) - Philadelphia Eagles (2-1) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Titans haben es über die letzten beiden Partien geschafft, mit Blaine Gabbert und einem Marcus Mariota, der noch immer kein komplettes Gefühl in der Hand hat, zwei Siege in Folge einzufahren - mit Trick Plays, der Wildcat und vor allem guter Defense. Gegen die Jaguars war der Pass-Rush wieder gefährlich und die hochtalentierte Secondary, in der Adoree' Jackson für Sonntag noch fraglich ist, findet immer besser zusammen.

Trotzdem wird auch den Coaches in Tennessee klar sein, dass gegen die Eagles wohl mehr von der eigenen Offense kommen muss. Philly hat seit vergangener Woche Carson Wentz zurück, und der Vorjahres-MVP-Kandidat sah rein physisch in der Pocket und bei seinen Scrambles schon wieder überraschend ähnlich aus wie 2017.

Darüber hinaus kehrt am Sonntag wohl Running Back Jay Ajayi zurück, der trotz eines leichten Bruchs (!) im Rücken gegen die Titans wieder spielen wird: "Am Ende des Tages ist es eine Frage der Schmerztoleranz. Im Prinzip muss man den Schmerz einfach aushalten und sich bestmöglich schützen." Generell aber fühle er sich inzwischen wieder deutlich besser, "und bereit". Receiver Alshon Jeffery hat derweil von den Ärzten grünes Licht für Kontakt erhalten, Tennessee könnte aber noch zu früh kommen.

Auf der anderen Seite ist Rishard Matthews kein Thema mehr, der Receiver hatte um seinen Release gebeten - und wurde schließlich am Donnerstag von den Titans auch entlassen. Die genauen Hintergründe sind noch offen, ein Grund war wohl die Tatsache, dass Matthews seine verkleinerte Rolle in der Offense nicht mehr gefallen hat. Das macht Tennessees Receiving-Optionen dünner, gegen ein Eagles-Team, das gegen die Kurzpass-Offense der Colts bei 59 Pass-Rush-Gelegenheiten 26 Pressures aufs Board brachte. Philly hat nach wie vor eine Elite-Defense und wird auch Mariota unter Druck setzen.

Indianapolis Colts (1-2) - Houston Texans (0-3) (So., 19 Uhr)

Auch wenn die Colts erst ein Spiel gewonnen haben und auch offensiv merklich noch einige Aspekte nicht passen: Indianapolis ist so etwas wie eine positive Überraschung der bisherigen Saison. Das liegt vor allem daran, dass die Front Seven, angeführt von Margus Hunt und Rookie-Linebacker Darius Leonard, deutlich physischer und explosiver auftritt, als im Vorfeld der Saison erwartet. Gegen eine der anfälligsten Offensive Lines der Liga - Deshaun Watson steht mehr unter Pressure als irgendein anderer Quarterback - könnte das ein Schlüssel zum Sieg sein.

Umgekehrt aber erwartet Indianapolis in der eigenen Offensive Line ein großes Mismatch: J.J. Watt ist spätestens mit seinem Monster-Spiel gegen die Giants voll in dieser Saison angekommen, jetzt geht es gegen die extrem anfälligen Right Tackles der Colts: Joe Haeg (23 Pass-Blocking-Snaps) und Denzelle Good (24) durften beide gegen Philly ran, beide ließen in der limitierten Einsatzzeit sechs (!) QB-Pressures zu - und Haeg wurde am Freitag mit einer Knöchelverletzung auf die IR-Liste gesetzt. Auf der linken Seite fällt Anthony Castonzo erneut aus.

Dabei sollte es helfen, dass Indianapolis die "vorsichtigste" Passing-Offense der Liga spielt. Ganze 5,6 Prozent von Andrew Lucks Pässen fliegen mindestens 20 Yards Downfield, das ist der niedrigste Wert aller Starting-Quarterbacks. Außer Dak Prescott (5,7 Prozent) ist hier kein anderer Quarterback unter sieben Prozent. Luck wird den Ball schnell los, viel findet im Underneath-Passing-Game statt. Es bleibt abzuwarten, in wie weit die Colts daran auch gegen Houston festhalten - oder ob Indy nicht doch die Outside-Cornerbacks der Texans, die eher anfällig sind, mit T.Y. Hilton testen will.

Gleichzeitig allerdings werden DeAndre Hopkins und Will Fuller, mit dem Houstons Passspiel schlicht nochmal eine andere Dimension bekommt, für die Colts-Secondary ein harter Test, und die Texans sollten auch in der Run-Defense keine Probleme haben. Indianapolis hat dieses Jahr zumindest bislang einmal mehr kein verlässliches Run Game.

Seite 1: Patriots unter Zugzwang, Eagles in Tennessee - Jags vs. Jets

Seite 2: Packers vs. Bills, Falcons und Cowboys unter Druck - Fitzmagic?

Seite 3: Niners in L.A., AFC-North-Kracher - und der nächste Browns-Sieg?