NFL Week 1 Redzone-Konferenz – Roundup, Highlights, Ergebnisse

Der Countdown zur ersten Redzone-Konferenz (Sonntag, ab 19 Uhr live auf DAZN) läuft und nachdem der Super-Bowl-Champion am Donnerstagabend bereits einen erfolgreichen Auftakt feiern konnte, wollen es die Patriots und Tom Brady den Eagles im Spiel gegen die Texans und Rückkehrer Deshaun Watson am besten gleichtun. In Cleveland bahnt sich den Browns und den Saints ein Wetter-Chaos an und Odell Beckham muss beim ersten Spiel nach seiner schweren Verletzung gleich gegen einen Elite-Corner ran. Außerdem: Können die Chargers den Ausfall eines der besten Pass Rushers der Liga kompensieren?

New England Patriots - Houston Texans (So., 19 Uhr)

Es war Deshaun Watsons Breakout-Party, als die Texans im Vorjahr nach New England reisten, um den damaligen Champion um ein Haar zu schocken. Watson, der sein erst zweites Spiel startete, lieferte sich ein atemberaubendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tom Brady und warf erstmals für über 300 Yards und 2 Touchdowns. Erst in den Schlusssekunden fand Brady schließlich Brandin Cooks zum erlösenden Touchdown aus 25 Yards und den gleichbedeutenden Sieg. Die Texans verließen Foxborough jedoch nicht gänzlich als Verlierer, hatten sie doch ihren Quarterback der Zukunft mit schier unglaublichen Fähigkeiten gefunden.

Knapp ein Jahr später gilt es für Watson in New England erneut in das Rampenlicht zu treten und Zweiflern eines Besseren zu belehren. Der Quarterback wird sein erstes Regular-Season-Spiel seit dem Kreuzbandriss Anfang November des Vorjahres spielen und alle Augen werden auf ihn gerichtet sein. Wie fit ist der 22-Jährige zu diesem Zeitpunkt und kann er die Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen oder wird er in der neuen Saison für seine Risikofreude häufiger bestraft? Ohne Watson implodierte die Texans-Offense 2017. Wollen die Texans in diesem Jahr ein Contender sein, so muss der Second-Year-Quarterback die Leistungen des letzten Jahres bestätigen.

Auch für J.J. Watt und Whitney Mercillus bedeutet das Spiel gegen die Patriots die Rückkehr auf das NFL-Terrain. Für beide war Week 3 der Vorsaison gleichbedeutend mit dem letzten Spiel 2017. Dort verletzten sich die Pass Rusher nämlich folgenschwer. Brady kontinuierlich unter Druck zu setzen wird ein enorm wichtiger Faktor für Houstons Defense sein. Genauso wie das Unterbinden von Underneath-Pässen.

Für den 41-jährigen Brady und die Patriots scheint dies nämlich die logische Konsequenz aus der Receiver-Situation nach der Offseason zu sein. Der Abgang von Brandin Cooks bedeutete den Verlust eines Deep Threats, den man auch durch Neuzugang Cordarrelle Patterson nicht kompensieren kann. Danny Amendola steht nun bei den Dolphins unter Vertrag und Julian Edelman fehlt zum Saisonauftakt gesperrt. Rookie-Running-Back Sony Michel wird darüber hinaus ebenfalls noch nicht kontribuieren können, wurde er zwar im Injury Report als fraglich gelistet, doch verpasste er Großteile der Vorbereitung und wird dementsprechend nicht zum Einsatz kommen.

Mit Spannung wird derweil New Englands neues Pass-Rush-Tandem zu beobachten sein. Hier hat Trey Flowers Adrian Clayborn als Kontrapart zur Seite gestellt bekommen. Die Pats hatten in der Vorsaison gerade zu Saisonbeginn große Problem, gegnerische Offenses aufzuhalten. Ähnliche Shootouts wie in den ersten Wochen der 2017er-Saison sollen heuer vermieden werden. Gegen eine anfällige Offensive Line hat man gute Chancen auf einen ordentlichen Start 2018.

Baltimore Ravens - Buffalo Bills (So., 19 Uhr)

Auf unfassbar bittere Art und Weise endete die Saison der Ravens 2017 in den Schlusssekunden von Week 17, als man bei 4th and 12 bei 44 Sekunden-Restspielzeit einen 49-Yard-Touchdown zuließ und das Spiel gegen die Bengals verlor. Die Niederlage kostete den Ravens den letzten Playoff-Spot in der AFC. Stattdessen profitierten ausgerechnet die Buffalo Bills.

Die Vorzeichen vor Week 1 allerdings sind nun recht eindeutig. Die Ravens und Quarterback Joe Flacco gehen als klare Favoriten ins Spiel. Baltimore vertraute seinem Playcaller in der Offseason, setzte ihn aber durch zwei starke Backups unter Druck. Flacco wird ein neues Receiving-Corps in Szene setzen können. Mit Michael Crabtree, John Brown und Willie Snead sind gleich drei neue Wideouts gekommen, die der Ravens-Offense endlich frischen Wind einhauchen sollen. Rookie Tight End Hayden Hurst kann allerdings noch nicht mitwirken.

In Buffalo hingegen deutet sich eine schwierige Saison nach der überraschenden Playoff-Teilnahme im letzten Jahr an. Die Bills entschieden sich jüngst dazu Nathan Peterman anstelle von Rookie Josh Allen auf Quarterback starten zu lassen. Zwar spielte Peterman eine ordentliche Preseason, doch ist die Quarterback-Situation bei den Bills immer noch als die schlechteste in der gesamten Liga zu bewerten. Peterman startet am Sonntag erst in seinem dritten NFL-Spiel und die 5-Interception-Halbzeit gegen die Chargers im Vorjahr steckt weiterhin im Hinterkopf.

Helfen tut es hier wenig, dass die Bills sich in der Offseason dazu entschlossen haben auch O-Liner Cordy Glenn loszuwerden. Gegen eine der stärksten Defensive Units der Liga wird der Saisonauftakt ein schweres Unterfangen.

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers (So., 19 Uhr)

Für die Cleveland Browns ist die Zeit der Wahrheit endlich da. Nach 1-31 in den letzten beiden Jahren unternahm das Team große Bemühungen den Kader umzubauen und hielt dabei an Head Coach Hue Jackson fest. Die Browns starten mit Quarterback Tyrod Taylor, während First-Overall-Pick Baker Mayfield vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. Stark verbessertes Quarterback-Playing soll einer der Hauptaspekte für den Umbruch in Cleveland werden.

Ob dies am Sonntag allerdings über das Passing-Game funktionieren wird ist fraglich: Der Wetterbericht sagt starke Regenfälle und Windböhen voraus. Ein Experte aus Cleveland spricht sogar von der schlimmsten Vorhersage, die er in 16 Jahren für Browns-Spiele prognostiziert hat. Der Fokus wird also auf dem Run Game liegen.

Hier fällt die Überleitung zu den Steelers nicht schwer. Pittsburgh muss zum Saisonauftakt auf Superstar Le'Veon Bell verzichten, weil dieser seinen Holdout auch bis in die Saison fortsetzt. Ein Fakt, der nicht nur Fantasy-Ownern weh tut. Die Steelers werden ihre vielzähligen Run-Bemühungen stattdessen mit James Conner unternehmen. Conner hat in der Preseason einen starken Eindruck hinterlassen, doch waren die Browns gegen den Run 2017 sehr ordentlich.

Ben Roethlisberger und dem brandgefährliche Receiving-Corps bestehend aus Antonio Brown, JuJu Smith-Schuster und James Washington könnte ein frustrierender Tag bevorstehen. Nichtsdestotrotz sollten die Defensive Backs der Browns, die ohne E.J. Gaines auskommen müssen, das Trio nicht aus den Augen verlieren. Die schnellen Wideouts der Steelers finden nämlich immer Wege, ins Spiel zu kommen.

Indianapolis Colts - Cincinnati Bengals (So., 19 Uhr)

Zwar könnte dies das schwächste Team sein, für das er in der NFL je gespielt hat, doch wird es Andrew Luck egal sein, wenn er am Sonntag 19 Monate nach seiner Schulteroperation endlich wieder auf NFL-Terrain treten wird. Der Quarterback der Colts scheint nach der Vorbereitung bereit dafür zu sein, Hits einzustecken und selbstbewusst genug zu sein, auch hinter einer wilden Offensive Line zu Werke zu gehen.

Die Colts hatten in der Preseason wieder einmal riesige Probleme, ihren Quarterback zu beschützen. Gegen eine Defensive Line mit Geno Atkins und Carlos Dunlap, die jüngst mit neuen Verträgen ausgestattet wurden, keine allzu gute Voraussetzung.

Doch wollen die Bengals auch Offensiv die Chance des vermeintlich einfachen Einstiegs in die Saison nutzen, um in die Gänge zu bekommen. Hoffen tut man dabei auf die Explosion von Running Back Joe Mixon und Wideout John Ross. Die beiden frühen Bengals-Picks der letzten Saison blieben in ihrer Rookie-Spielzeit weit hinter den Erwartungen. Nach vielversprechenden Training Camps allerdings könnte die Zeit der beiden nun endlich kommen.

Miami Dolphins - Tennessee Titans (So., 19 Uhr)

Nach einer enttäuschenden Saison 2017 erhalten die Dolphins ihren Quarterback Ryan Tannehill zurück. Als der das letzte Mal einen Ball in einem NFL-Spiel geworfen hat, hatte er noch Skill-Player a la Jarvis Landry und Jay Ajayi um sich herum. Doch wurde das Corps kräftig umgekrämpelt und der Fokus der Offense soll nun auf Running Back Kenyan Drake liegen.

Auf der defensiven Seite hingegen muss man ohne Ndamukong Suh auskommen. Doch ist die Defensive Line der Dolphins immer noch eine der Stärken des Teams. Edge-Rusher Cameron Wake und Robert Quinn sollten nach starken Spielzeiten erneut eine Menge Druck ausüben können. Dahinter gilt es zu beobachten, wie Miami die flexiblen Fähigkeiten von Rookie Minkah Fitzpatrick zum Einsatz bringen wird.

Bei den Titans gibt es das Head-Coaching-Debüt von Mike Vrabel. Der übernahm das Ruder in Nashville trotz der ersten Playoff-Teilnahme seit 2008. Dies rückt Marcus Mariota in den Fokus. Der Quarterback spielte seit seinem Eintritt in die NFL inkonstant und warf im Vorjahr mehr Interceptions als Touchdowns. Gibt es von Tennessee heuer mehr als nur ein Run Game?

Eine der spannendsten Units der Saison könnte die defensive Seite der Titans werden. In Miami jedoch kommt der Pass Rush nur angeschlagen daher. Rookies Harold Landry und Rashaan Evans werden beide nicht mitwirken können. Dagegen steht das Debüt von Malcolm Butler und Kenny Vaccaro an.

