NFL: MVP, Super Bowl, Rookie des Jahres und Co.: Die Predictions 2018

Die NFL ist endlich zurück, die Atlanta Falcons eröffnen die Saison bei Titelverteidiger Philadelphia. Somit ist es an der Zeit für die Predictions: Wer wird MVP? Welche Rookies sichern sich die Awards? Und wer gewinnt den Super Bowl? SPOX blickt voraus auf die kommende Saison.

Comeback-Player und Rookie des Jahres, der MVP und natürlich der Super-Bowl-Pick: Pünktlich zum Saisonstart blicken wir in die Glaskugel. Dabei sind Predictions einerseits selbstverständlich eine Einladung für Diskussion, andererseits auch eine gute Übung - man wird förmlich dazu gezwungen, sich mit der ganzen Liga zu befassen.

Wer kommt denn also warum überhaupt für die Awards in Frage? Welche Teams haben ihren Superstars genügend Unterstützung zur Seite gestellt, wo sind die Umstände ideal? Und welche AFC- und NFC-Teams kommen für den Titel ernsthaft in Frage?

Hier geht's zur Multimedia-Story mit den SPOX-Predictions für die 2018er Saison.