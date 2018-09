NFL Roster-Deadline: Boyz entlassen Ealy, Eagles Hackenberg

Bis um 22 Uhr haben Teams Zeit, ihren finalen 53-Mann-Roster für die kommende Saison bekannt zu geben. 1.184 Spieler werden dementsprechend entlassen. SPOX gibt den Überblick über die wichtigsten Cuts und Trades.

Wie erwartet ist Kony Ealy von den Dallas Cowboys entlassen worden. Dies berichtet ESPN. Der Defensive End der Cowboys ist der Rückkehr von Randy Gregory zum Opfer gefallen. Noch im April nahmen die Cowboys Ealy für ein Jahr unter Vertrag.

Noch in Super Bowl 50 stellte Ealy einen Rekord ein, in dem er für die Carolina Panthers 3 Sacks sammelte und einen Pick hatte, jedoch konnte er sein Level daraufhin nicht mehr beibehalten. Hätte Ealy es in den Kader geschafft hätte er Garantien in Höhe von 200.000 Dollar gesehen.

Philadelphia Eagles: Christian Hackenberg muss gehen

Noch in der Preseason zum Team dazugestoßen muss Hackenberg nun schon wieder die Koffer packen. Der ehemalige Zweitrundenpick kann weiterhin keinen Fuß auf NFL-Terrain fassen.

Hackenberg spielte im letzten Preseason-Spiel am Donnerstag und zeigte sich höchst-ineffektiv. In sieben Drives brachte er nur sieben seiner 16 Passversuche an den Mann, warf zwei Picks und wurde zweimal gesacked.

Zwar stehen die Eagles vor Saisonbeginn vor einer unsicheren Quarterback-Situation, doch haben sie ihre Hoffnung in Hackenberg nach drei Wochen schon wieder aufgegeben. Einen Regular-Season-Snap hat Hackenberg bis heute noch nicht gesehen.

NFL: 1.184 Entlassungen stehen an - Wen treffen die Cuts? © getty 1/18 Die Preseason ist vorbei und die Teams müssen ihre Kader auf 53 Spieler trimmen. Das bedeutet, dass 1.184 Entlassungen anstehen und Prominente Namen betroffen sein werden. SPOX zeigt die wichtigsten Cut-Kandidaten. © getty 2/18 Ameer Abdullah (Detroit Lions, RB): Der Running Back hat LeGarrette Blount und Kerryon Johnson vor die Nase gesetzt bekommen. Dazu kommt Theo Riddick als Receiving-Option. Für Abdullah scheint kein Platz mehr zu sein. © getty 3/18 Breshad Perriman (Baltimore Ravens, WR): Auch Perriman wurden in der Offseason mit Michael Crabtree, John Brown und Willie Snead zu viele Namen vor die Nase gesetzt. Verständlich: 2017 gab es nur 10 Receptions bei 35 Targers. © getty 4/18 Joshua Garnett (San Francisco 49ers, RG): Garnett wurde 2016 in der ersten Runde gedrafted und konnte sich seit dem keine Starterrolle erkämpfen. Das Kyle-Shanahan-Regime scheint nicht auf ihn zu setzen. © getty 5/18 Chance Warmack (Philadelphia Eagles, RG): Der zehnte Pick des 2013er Drafts hat auf dem Pro Level stets Probleme in der Pass Protection gehabt und zudem nicht den günstigsten Vertrag. Warmack könnte auch Trade-Inhalt werden. © getty 6/18 Kony Ealy (Dallas Cowboys, DE): Nach Randy Gregorys Rückkehr steht die Zukunft von Ealy auf der Kippe. Ealy musste sich nun gegen Charles Tapper bewehren und hat weniger Aktien für sich sammeln können. © getty 7/18 Jason McCourty (New England Patriots, CB): Die Patriots setzten Jason McCourty am Donnerstagabend im letzten Preseason-Spiel ein. Kein gutes Zeichen für den Veteran, dessen Reunion mit Zwillingsbruder Devin früh zu einem Ende kommen könnte. © getty 8/18 Quinten Rollins (Green Bay Packers, S): Ein ehemaliger Zweitrundenpick der im letzten Jahr von einer schweren Achillessehnenverletzung heimgesucht wurde. Die Packers haben Tramon Williams verpflichtet. In der Secondary wirds eng. © getty 9/18 Paxton Lynch (Denver Broncos, QB): Lynch wurde bereits vom letztjährigen Mr. Irrelevant abgekocht. So zumindest machte es den Eindruck. Lynch meldete sich am Donnerstagabend zurück. Ob er seinen Job retten konnte? © getty 10/18 Byron Maxwell (Seattle Seahawks, CB): Eines der letzten verbliebenen Mitglieder der Legion of Boom. Maxwell verpasste weite Teile der Vorbereitung verletzungsbedingt. Dontae Johnson könnte dies für sich genutzt haben. © getty 11/18 Cardale Jones (Los Angeles Chargers, QB): Geno Smith hat sich in der Presason schon frühzeitig als die Nummer-Zwei-Option bewähren können. Dass die Chargers mit drei QBs in die Saison gehen ist unwahrscheinlich. © getty 12/18 Brandon Marshall (Seattle Seahawks, WR): Marshalls Rolle bei den Seahawks ist nicht klar. Er kam erst spät zum Team und sein Vertrag erlaubt den Seahawks sich unkompliziert von ihm zu trennen. © getty 13/18 Rico Gathers (Dallas Cowboys, TE): Die Cowboys haben Probleme damit das Skill-Set von Gathers richtig in Szene zu setzen. Und das obwohl das Team Probleme im Receiving-Department hat. © getty 14/18 Samaje Perine (Washington Redskins, RB): Die Redskins verpflichteten nach der Verletzung von Derrius Guice Adrian Peterson und zeigten damit klar, dass sie nicht auf Perine setzen. Zudem machte auch Rob Kelley den besseren Eindruck im direkten Duell. © getty 15/18 Robert Griffin III (Baltimore Ravens, QB): Die Ravens haben ihre Gegenwart in Joe Flacco und ihre Zukunft in Lamar Jackson. Griffin konnte in der Preseason nicht genug Kredit sammeln. © getty 16/18 Mike Gillislee (New England Patriots, RB): James White, Rex Burkhead und First-Round-Pick Sony Michel haben ihren Platz sicher. Doch holten die Patriots auch Jeremy Hill. Mit fünf Running Backs gehen die Pats wohl nicht in die Saison. © getty 17/18 Donnel Pumphrey (Philadelphia Eagles, RB): Pumphrey ging ohnehin schon mit schlechten Karten in die Vorbereitung. Dann kam eine Verletzung hinzu die ihn bis zum letzten Preseason-Spiel fern hielt. Der Cut scheint relativ klar. © getty 18/18 Tony Lippett (Miami Dolphins, CB): 2016 sammelte Lippett als Starter noch 4 Interceptions. In der Vorsaison allerdings riss er sich die Achillessehne und ist noch nicht bei vollen Kräften.

Houston Texans cutten Pro-Bowl-Punter

Eine großartige Karriere die womöglich in der Hall of Fame enden wird, wird nicht in Houston fortgesetzt. Die Texans haben den siebenmaligen Pro-Bowl-Punter Shane Lechler gecuttet.

Lechler verlor das Preseason-Duell mit dem ungedrafteten Rookie Trevor Daniel. Teamkollege J.J. Watt tweetete daraufhin, Lechler sei "der beste Punter aller Zeiten".

New Orleans Saints: Floyd, Tate weg - Vereen auf IR

Am Freitag haben sich die New Orleans Saints von einigen prominenten Namen getrennt. So müssen Wide Receiver Michael Floyd und Brandon Tate schon wieder gehen, nachdem sie erst in dieser Offseason zum Team dazugestoßen waren.

Das Wide-Receiver-Corps in New Orleans ist bereits ausgelastet, so haben sich Michael Thomas, Ted Ginn Jr., Cameron Meredith, Tre'Quan Smith, Austin Carr und Tommylee Lewis ihren Kaderplatz gesichert. Floyd wird nun nach seinem fünften Team in zwei Jahren suchen. Tate könnte manch einem Team als Kick-Returner dienen.

Shane Vereen verletzte sich beim letzten Preseason-Spiel am Donnerstag und wurde nun aus dem Kader gestrichen. Angesichts des ähnlichen Spielstils wie Alvin Kamara wäre ein Roster-Spot aber ohnehin unwahrscheinlich gewesen.

Einen Überblick über alle Cuts gibt es hier.