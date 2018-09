NFL News: Monstertrade! Bears schnappen sich Khalil Mack!

Die Chicago Bears traden für einen der besten Pass Rusher der NFL: Dbei den Oakland Raiders unzufriedene Khalil Mack kommt allerdings für einen teuren Preis.

Die Kompensation sieht so aus: Die Bears erhalten neben Mack einen Zweitrunden-Pick 2020 sowie einen Conditional Fünftrunden-Pick 2020. Oakland erhält die Erstrunden-Picks der Bears 2019 und 2020 sowie einen 2020er Drittrunden- und einen 2019er Sechstrunden-Pick.

Nach Spotrac haben die Chicago Bears mit 23,9 Millionen Dollar den sechsthöchsten verfügbaren Cap, was ihnen erlabt, Mack den gewünschten Supervertrag zu bezahlen. Dieser folgte schließlich am späten Abend auch noch: Mack einigte sich mit den Bears auf einen Sechsjahresvertrag über 141 Millionen Dollar und davon 90 Millionen in gesamten Garantien. Mack überholt damit Aaron Donald als bestbezahlter Verteidiger aller Zeiten.

Mack sammelte in vier Jahren für die Raiders insgesamt 304 Tackles und 40,5 Sacks. Die Bears bekommen einen der dominantesten Pass Rusher der Liga für die kommenden Jahre. Die Raiders hingegen statten sich mit saftigem Kapital für neues Talent in der Zukunft aus.