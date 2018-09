NFL News: Falcons-Schock - Kreuzbandriss kostet Keanu Neal gesamte Saison

Der Saisonauftakt hätte für die Atlanta Falcons nicht bitterer laufen können. Nicht nur verloren die Gäste das Spiel gegen die Philadelphia Eagles in dramatischer Art und Weise, sondern auch Safety Keanu Neal.

Wie die Falcons am Freitag bestätigten riss sich Neal im Saisonauftakt in Philadelphia das Kreuzband und wird den Rest der Saison verpassen. Kurz nach dem Spiel gab Head Coach Dan Quinn noch an, dass die Verletzung wie keine ernsthafte schien.

Neal verdrehte sich im Laufe der ersten Halbzeit das Knie, kehrte dann jedoch auf das Feld zurück. In der zweiten Halbzeit blieb er nach einem Play allerdings ohne gegnerischen Kontakt erneut liegen.

Die Falcons verlieren damit einen ihrer Eckpfeiler der Defensive, so spielt Neal eine enorm wichtige Rolle im System von Quinn und steht bei jedem Down auf dem Platz. In seinen ersten beiden Jahren sammelte er 222 Tackles, 15 Pass Deflections und eine Interception.

Neal wurde im Spiel gegen die Eagles durch Damontae Kazee ersetzt. Zwar machte Kazee daraufhin keinen schlechten Eindruck, doch ging die Erfolgsrate der Eagles Runs in Folge der Neal-Verletzung drastisch nach oben.