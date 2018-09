NFL-Spielbericht: Rams vs. Raiders 33:13 - Kraftakt: Rams drehen Spiel gegen Grudens Raiders

In einem hart umkämpften Spiel haben die Los Angeles Rams Week 1 mit einem 33:13-Sieg gegen die Oakland Raiders abgeschlossen. Dabei taten sich die Gäste gerade in der ersten Halbzeit überraschend schwer gegen Jon Grudens Tempowechsel in der Offense. Im zweiten Durchgang aber wurde der Druck der Rams immer größer und nicht mehr zu kontrollieren -. offensiv wie defensiv.

Jon Grudens Raiders wollen physisch, unangenehm und laut spielen und genau so schaffte man den Start als krasser Außenseiter in die Partie. Der Gameplan war dabei simpel: Das Run Game etablieren und möglichst ein wenig präzises Passing Game von Derek Carr. Schon der Start war außerordentlich vielversprechend, als Marshawn Lynch den ersten Drive mit einer Energieleistung in einer Traube voll Spielern vollendete, in welchem auch Aaron Donald und Ndamukong Suh Beastmode nicht aufhalten konnten. Die Raiders schafften es mit Ausnahme von einer Vielzahl von Penalties alles umzusetzen, was man sich vorgenommen hatte, lief in der ersten Halbzeit mehr Plays (39 - 20) für mehr Yards (254 - 98) bei dominanter Time of Possession (21:41 Min - 8:19 Min).

Die Rams-Defense, deren Starter in der Preseason so gut wie überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind, wirkten von den vielen Tempowechseln der Raiders überrascht. Außerdem fand man keine Antwort gegen Tight End Jared Cook. Auf der offensiven Seite brachte man das Laufspiel um Todd Gurley nicht zustande. 4 Carries für 19 Yards sind ein großes Kompliment für Oakland. Es dauerte bis in die zweite Hälfte bis sich das Bild des Spiels änderte.

Dann nämlich wurde der Druck der Rams in vielen Mannschaftsteilen zu groß. Die Raiders-O-Line konnte gegen den Pass Rush der Rams nicht mehr standhalten, weshalb Carr immer wieder schnell dazu gezwungen war, den Ball einfach ins Aus zu werfen. Auf der anderen Seite ging das Duell in den Trenches im zweiten Durchgang klar an L.A. Gurley fand immer wieder Lücken für essenzielle First Downs. Der Erfolg im Run Game zeichnete sich auch im Passing Game ab. Goff hatte mehr Zeit den Ball loszuwerden. Der Touchdown durch Cooper Kupp im dritten Viertel erfolgte nach einem herrlichen Play-Action-Design. Carr verlor in einer schwachen zweiten Halbzeit daraufhin vollkommen die Ruhe und warf zwei weitere Picks, die das Spiel entschieden.

NFL: Das Ranking der Stadien aller Teams © getty 1/32 Von imposanten Palästen bis zur veralteten Infrastruktur bieten die Stadien in der NFL alles was das Herz begehrt. SPOX hat die Stadien aller Teams nun nach Design, Stimmung und Historie bewertet. © getty 2/32 Platz 31: StubHub Center (Los Angeles Chargers) - Eröffnet: 2003, Fassungsvermögen: 27.000 Zuschauer. © twitter.com/FedExField 3/32 Platz 30: FedEx Field (Washington Redskins) - Eröffnet: 1997, Fassungsvermögen 82.000 Zuschauer. © getty 4/32 Platz 29: TIAA Bank Field (Jacksonville Jaguars) - Eröffnet: 1995, Fassungsvermögen: 67.246 Zuschauer. © getty 5/32 Platz 28: Bank of America Stadium (Carolina Panthers) - Eröffnet: 1996, Fassungsvermögen: 75.525 Zuschauer. © getty 6/32 Platz 27: New Era Field (Buffalo Bills) - Eröffnet: 1973, Fassungsvermögen: 71.870 Zuschauer. © twitter.com/HardRockStadium 7/32 Platz 26: Hard Rock Stadium (Miami Dolphins) - Eröffnet: 1987, Fassungsvermögen: 64.767 Zuschauer. © twitter.com/RJStadium 8/32 Platz 25: Raymond James Stadium (Tampa Bay Buccaneers) - Eröffnet: 1998, Fassungsvermögen: 65.890 Zuschauer. © getty 9/32 Platz 24: M&T Bank Stadium (Baltimore Ravens) - Eröffnet: 1998, Fassungsvermögen: 71.008 Zuschauer. © twitter.com/FEStadium 10/32 Platz 23: FirstEnergy Stadium (Cleveland Browns) - Eröffnet: 1999, Fassungsvermögen: 67.895 Zuschauer. © getty 11/32 Platz 22: Nissan Stadium (Tennessee Titans) - Eröffnet: 1999, Fassungsvermögen: 69.143 Zuschauer. © getty 12/32 Platz 21: Paul Brown Stadium (Cincinnati Bengals) - Eröffnet: 2000, Fassungsvermögen: 65.515 Zuschauer. © twitter.com/fordfield 13/32 Platz 20: Ford Field (Detroit Lions) - Eröffnet: 2002, Fassungsvermögen: 65.000 Zuschauer. © getty 14/32 Platz 19: NRG Stadium (Houston Texans) - Eröffnet: 2002, Fassungsvermögen: 71.795 Zuschauer. © getty 15/32 Platz 18: Lucas Oil Stadium (Indianapolis Colts) - Eröffnet: 2008, Fassungsvermögen: 70.000 Zuschauer. © getty 16/32 Platz 17: Oakland-Alameda County Coliseum (Oakland Raiders) - Eröffnet: 1966, Fassungsvermögen: 56.057 Zuschauer. © getty 17/32 Platz 16: University of Phoenix Stadium (Arizona Cardinals) - Eröffnet: 2006, Fassungsvermögen: 63.400 Zuschauer. © getty 18/32 Platz 15: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans Saints) - Eröffnet: 1975, Fassungsvermögen: 73.208 Zuschauer. © getty 19/32 Platz 14: Soldier Field (Chicago Bears) - Eröffnet: 1924, Fassungsvermögen: 61.500 Zuschauer. © getty 20/32 Platz 13: Gillette Stadium (New England Patriots) - Eröffnet: 2002, Fassungsvermögen: 66.829 Zuschauer. © twitter.com/LFFStadium 21/32 Platz 12: Lincoln Financial Field (Philadelphia Eagles) - Eröffnet: 2003, Fassungsvermögen: 69.176 Zuschauer. © getty 22/32 Platz 11: MetLife Stadium (New York Giants/ New York Jets) - Eröffnet: 2010, Fassungsvermögen: 82.500 Zuschauer. © getty 23/32 Platz 10: Heinz Field (Pittsburgh Steelers) - Eröffnet: 2001, Fassungsvermögen: 68.400 Zuschauer. © twitter.com/LevisStadium 24/32 Platz 9: Levi’s Stadium (San Francisco 49ers) - Eröffnet: 2014, Fassungsvermögen: 68.500 Zuschauer. © getty 25/32 Platz 8: Sports Authority Field (Denver Broncos) - Eröffnet: 2001, Fassungsvermögen: 76.125 Zuschauer. © getty 26/32 Platz 7: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Falcons) - Eröffnet: 2017, Fassungsvermögen: 71.000 Zuschauer. © getty 27/32 Platz 6: U.S. Bank Stadium (Minnesota Vikings) - Eröffnet: 2016, Fassungsvermögen: 66.665 Zuschauer. © getty 28/32 Platz 5: AT&T Stadium (Dallas Cowboys) - Eröffnet: 2009, Fassungsvermögen: 80.000 Zuschauer. © getty 29/32 Platz 4: Arrowhead Stadium (Kansas City Chiefs) - Eröffnet: 1972, Fassungsvermögen: 76.416 Zuschauer. © twitter.com/CenturyLink_Fld 30/32 Platz 3: CenturyLink Field (Seattle Seahawks) - Eröffnet: 2002, Fassungsvermögen: 69.000 Zuschauer. © getty 31/32 Platz 2: Los Angeles Coliseum (Los Angeles Rams) - Eröffnet: 1923, Fassungsvermögen: 93.000 Zuschauer. © twitter.com/LambeauField 32/32 Platz 1: Lambeau Field (Green Bay Packers) - Eröffnet: 1957, Fassungsvermögen: 81.411 Zuschauer.

Raiders vs. Rams - Die wichtigsten Statistiken

Oakland Raiders (0-1) - Los Angeles Rams (1-0) 13:33 (7:7, 6:3, 0:10, 0:13) BOXSCORE

Marshawn Lynchs Rushing Touchdown war der 82. seiner Karriere. Damit hat er Corey Dillon als 17. auf der All-Time-Liste eingeholt. Jim Taylor steht mit 83 TD-Runs auf Platz 16.

In der vergangenen Saison führte Derek Carr die Liga in Interceptions bei Pässen für mindestens 20 Yards an. Carrs Pick beim Passversuch für Jared Cook in die Endzone flog über 21 Yards.

Zum 70. Mal in den letzten 15 Saisons haben die Raiders mindestens 10 akzeptierte Strafen in einem Spiel verursacht. Zweitplatziert sind in dieser Kategorie in der Zeitspanne die Arizona Cardinals mit 44 solcher Spiele.

Seit 2016 führt Marcus Peters die Liga in Interceptions an. Für Carr war es der erste Pick-Six seit 2015.

Jeder der neuen Head Coaches ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der 0-7-Start für neue Coaches ist der schlechteste aller Zeiten. Vorher war der 0-6-Start 2001 schlechtester Wert.

Der Star des Spiels: Brandin Cooks (Los Angeles Rams)

Der Wideout machte bei seinem Debüt im Rams-Trikot ein sehr gutes Spiel. In der ersten Halbzeit fast ausschließlich als Deep Threat eingesetzt war er der einzig effektive Faktor der Rams-Offense. Er wurde bei zwei weiten Pässen vor dem Catch strafbar berührt. Cooks überzeugte daraufhin mit hervorragendem Route Running, schaffte immer wieder Separation und war für wichtige Completions frei. Bei einem Erfolg der Raiders müsste hier selbstverständlich der Name Jared Cook stehen. Der Tight End der Raiders war überragend, ein ständiges Mismatch und sammelte 9 essenzielle Receptions für unfassbare 180 Yards.

Der Flop des Spiels: Derek Carr (Oakland Raiders)

In der zweiten Halbzeit verlor Carr leider vollkommen die Fassung, traf schlechte Entscheidungen und brachte kaum noch Pässe an seine Receiver. Drei Interceptions hatten einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Raiders am Ende des Spiels keine Chancen mehr auf den Sieg hatten. Gerade der zweite Pick war vollkommen unerklärlich. Carr hier mit katastrophalem Timing. Der dritte Pick war dann ein hervorragender Read von einem der besten Ball Hawks der Liga. Doch war seine Tendenz, in Richtung Jared Cook zu passen (12 Targets), eine Erkenntnis, die wohl jeder der Rams-Defender spätestens zur Halbzeit erkannt hatte.

Analyse Raiders vs. Rams - die Taktik-Tafel