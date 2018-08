Philadelphia Eagles: Kein Preseason-Einsatz für Carson Wentz?

Die Philadelphia Eagles bestreiten die Preseason möglicherweise ohne Carson Wentz. Der Quarterback ist noch immer dabei, sich nach seinem Kreuzbandriss zurück zu kämpfen, möglicherweise kommt die Preseason für einen Einsatz noch zu früh.

Wentz hatte das Training Camp etwas überraschend direkt mit dem Team und nicht auf der PUP-Liste begonnen. Aus den Team-Drills aber wurde er dann trotzdem meist raus gehalten; Coach Doug Pederson erklärte am Freitag, dass Wentz keinen Rückschlag erhalten hat, sondern dass es dem Team darum geht, Wentz in kontrollierterer Umgebung trainieren zu lassen.

NFL-Network-Insider Ian Rapoport berichtete daher am Sonntag, dass es "keine Überraschung" sei, sollte Wentz in der Preseason überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Pederson hatte zusätzlich betont, dass die Eindrücke von Wentz in den Team-Einheiten zum Start des Training Camps "für den Moment reichen".

Philadelphia ist in der komfortablen Situation, mit Nick Foles wohl den aktuell besten Backup-Quarterback der Liga in den eigenen Reihen zu wissen. Dadurch können es sich die Eagles leisten, bei Wentz Vorsicht walten zu lassen. Womöglich gar auch zum Start der Regular Season.

Eagles: Pederson und Roseman erhalten Vertragsverlängerung

Indes wird hinter den Kulissen die starke Arbeit der vergangenen beiden Jahre belohnt: Die Eagles verkündeten am Sonntag, dass Pederson sowie Football-Vizepräsident Howie Roseman ihre Verträge verlängert haben. Beide sind jetzt bis einschließlich 2022 an das Team gebunden.

Team-Boss Jeffrey Lurie erklärte in einem Statement: Wir freuen uns unglaublich, weiter mit Doug Pederson und Howie Roseman kontinuierlich zu arbeiten, deren gemeinsame Arbeit unserer Stadt ihren ersten Super-Bowl-Titel beschert hat. Beide geben alles für den Erfolg unserer Franchise, indem sie sicher stellen, dass wir kompetitiv bleiben - kurz-, genau wie langfristig."