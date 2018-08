NFL: New England Patriots: Eric Decker verkündet Karriereende

Den New England Patriots gehen langsam aber sicher die Spieler aus: Nachdem sich die Pats vor einigen Tagen von Kenny Britt getrennt hatten, verkündete Eric Decker am Sonntag sein Karriereende.

Via Instagram teilte Decker mit: "Es war mein Kindheitstraum und meine Leidenschaft, Football zu spielen. Ich hatte das Glück und war mit der Gelegenheit gesegnet, diesen Traum zu erfüllen und konnte mit vielen hart arbeitenden und talentierten Mitspielern und Coaches arbeiten. Ich hatte die Leidenschaft seitdem ich ein kleiner Junge war, aber ich weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, Schluss zu machen und ein neues Kapitel zu beginnen."

Weiter betonte er: "Ich liebe Football und das wird immer so sein. Es wird auch weiter ein Teil meines Lebens sein. Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Freunden und Fans für die Unterstützung bedanken. Es war ein unglaubliches Kapitel meines Lebens und ich freue mich auf die Zukunft und die vielen Abenteuer, die mich erwarten."

In den vergangenen Tagen hatten sich die Berichte gehäuft, wonach Decker den Sprung in den Regular-Season-Kader in New England wohl nicht schaffen würde - obwohl die Patriots im Receiving-Corps eher dünn aufgestellt sind. New England hatte Decker, der nach einer Schulter-OP während der 2016er Saison nie zu alter Stärke zurückfand, zu Beginn des Training Camps verpflichtet, der hatte im Training unter anderem mit Drops immer wieder Probleme.

Ohne Britt und Decker sowie angesichts der Sperre von Julian Edelman für die ersten vier Regular-Season-Spiele wird es spannend sein zu sehen, wie sich das Wide-Receiver-Corps in New England zusammensetzt. Abgesehen von Chris Hogan ist alles offen, Phillip Dorsett und Cordarrelle Patterson scheinen ernsthafte Chancen auf einen Startplatz zu haben.

Eric Deckers NFL-Statistiken: