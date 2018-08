NFL: 50 Millionen! New England Patriots verlängern mit Shaq Mason

Die New England Patriots haben Shaq Mason vorzeitig an sich gebunden. Der Offensive Lineman wäre in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen, am Montagabend einigten sich beide Seiten.

Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge beläuft sich der neue Vertrag auf fünf Jahre und bis zu 50 Millionen Dollar, von denen 23,5 Millionen Dollar garantiert sein sollen.

Mason, der am heutigen Dienstag 25 Jahre alt wird, stößt damit finanziell in die Riege der Top-Guards vor und insbesondere als Run-Blocker genießt er bereits ein hohes Standing. In den vergangenen drei Spielzeiten hat er 41 Starts verbucht.

Als Pass-Blocker ließ er in der vergangenen Saison bei 753 Pass-Blocking-Snaps drei Sacks, 13 QB-Hits und 20 Hurries zu. Im Jahr davor war er bei 753 Pass-Blocks noch für sechs Sacks verantwortlich.