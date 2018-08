NFL Preseason Week 3: Quarterback-Fragen und Startplätze stehen auf dem Spiel

Woche 3 der Preseason ist da! Der traditionell spannendste Spieltag der Saisonvorbereitung, an dem die Starter die meiste Spielzeit erhalten, ehe sie in Week 4 zum Großteil komplett aussetzen. Das rückt auch die Starter-Duelle konkret in den Fokus - genau wie einige andere Fragen: Wie sieht die Quarterback-Situation bei den Philadelphia Eagles aus? Empfiehlt sich Josh Allen für den Startplatz? Wie funktioniert die Offensive Line der Seahawks und was bekommen wir von den Los Angeles Rams zu sehen?

Cleveland Browns (1-1) - Philadelphia Eagles (0-2) (Fr., 2 Uhr live auf DAZN)

Die Eagles haben zwei Wochen ehe sie die Regular Season gegen die Atlanta Falcons eröffnen - und die Quarterback-Situation ist noch immer nicht ganz klar. Nick Foles plagte sich zunächst mit Problemen am Nacken herum, ehe er dann im Spiel gegen die Patriots, in dem er nicht gut aussah, eine leichte Schulter-Blessur erlitt. Aus Philly gab es bereits Entwarnung, dennoch wird Coach Doug Pederson mehr von Foles im dritten Preseason-Spiel sehen wollen.

Denn: Carson Wentz hat zwar grünes Licht für die 11-gegen-11-Einheiten erhalten, allerdings ist er von den Ärzten noch immer nicht für Kontakt freigegeben. Die Tendenz aktuell scheint darauf hinzudeuten, dass der Vorjahres-MVP-Kandidat nach seinem Kreuzbandriss den Saisonstart verpassen könnte. Bei den Startern ebenfalls spannend: Das Wide-Receiver-Corps, in dem Alshon Jeffery vorerst noch (und womöglich für mehrere Wochen) fehlt. Darren Sproles und Jason Peters werden in der Preseason wohl nicht zum Einsatz kommen.

Bei den Browns stehen die Quarterbacks ebenfalls im Fokus, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Head Coach Hue Jackson bestätigte unter der Woche abermals, dass Baker Mayfield in der Preseason keine Snaps mit den Startern erhalten wird: "Jeder fragt mich das. Wir lernen ein neues System und ich denke, Tyrod Taylor braucht jeden Snap mit den Startern, den er bekommen kann." Somit wird die Preseason vorerst die letzte Möglichkeit sein, Mayfield zu evaluieren.

Star-Receiver Josh Gordon ist inzwischen zwar wieder beim Team, doch haben die Browns bereits klar gemacht, dass er gegen die Eagles nicht spielen wird. Antonio Callaway und Rashard Higgins können also weiter Argumente für sich sammeln.

Washington Redskins (1-1) - Denver Broncos (0-2) (Sa., 1.30 Uhr)

Die Washington Redskins haben nach der Verletzung von Derrius Guice zum Wochenbeginn schnell Nägel mit Köpfen gemacht: Adrian Peterson einigte sich am Montagabend mit dem Team aus der Hauptstadt. Es wird spannend sein, wie Washington darauf reagiert - spielen die Redskins jetzt tatsächlich mehr Under-Center-Formationen, wie sie Peterson liegen? Oder bleibt die Shotgun, die Quarterback Alex Smith bevorzugt, das oberste Mittel der Wahl?

Interessant ist bei den Hausherren auch die Defensive Line, Jonathan Allen, Da'Ron Payne, Matt Ioannidis und Ryan Kerrigan lassen auf eine dominante Front hoffen, für Denvers Offensive Line somit ein guter Test: Die Broncos-Starting-Offense mit ihrem neuen Quarterback Case Keenum wirkte in der bisherigen Preseason meist noch ziemlich wacklig - was zeigt Denver in Week 3? Und kann sich Royce Freeman weiter absetzen und den Starting-Job im Backfield gewinnen?

Außerdem ist es der vorletzte Akt im Backup-Quarterback-Duell: Chad Kelly hat Paxton Lynch überholt und spielt bisher deutlich besser. Lynch bräuchte wohl schon zwei außergewöhnliche Auftritte, um den ersten Backup-Spot (und damit womöglich auch einen Kader-Platz) zu erobern. Defensiv indes konnte Denver in der Vorwoche gegen Chicago sein enormes Potential andeuten, ebenfalls insbesondere an der Line of Scrimmage. Setzt sich das gegen eine gute Redskins-Line fort?

New York Jets (1-1) - New York Giants (1-1) (Sa., 1.30 Uhr)

Das nächste Quarterback-Duell! Die New York Jets haben aktuell vielleicht die ligaweit spannendste Quarterback-Situation, Teddy Bridgewater präsentiert sich nach langer Verletzungspause fit und hinterließ bislang einen sehr guten Eindruck in der Preseason, was die Trade-Gerüchteküche brodeln lässt. Zusätzlich haben die Jets Routinier Josh McCown, der einst als der klare Week-1-Starter galt, inzwischen aber eher eine Mentoren-Rolle eingenommen hat.

Und im Fokus von alledem? Sam Darnold. Die Berichte aus New York häufen sich, wonach Darnold eine ernsthafte Chance hat, in Week 1 zu starten. Wie teilt Todd Bowles also die Quarterback-Snaps auf? Darf Darnold erneut beginnen, ehe sich Bridgewater zeigt? Spielt McCown überhaupt? Und finden die Jets möglicherweise einen Trade-Partner für Bridgewater, der in der bisherigen Preseason noch besser gespielt hat als Darnold? Und vor allem: was passiert, sollte Darnold in längerer Einsatzzeit mit den Startern Probleme offenbaren?

Der hoch gepickte Erstrunden-Rookies der Giants indes könnte im Stadtduell abermals draußen bleiben: Nach seiner im Training erlittenen Oberschenkelverletzung bleiben die Giants bei Saquon Barkley vorsichtig, ein Einsatz ist unwahrscheinlich - auch wenn er inzwischen wieder trainiert.

Der andere Offensiv-Superstar könnte dagegen mitwirken: Für Odell Beckham ist es die letzte Chance, nach seinem Knöchelbruch ein paar Snaps zu sammeln, ehe die Regular Season beginnt. Auf die Frage, ob OBJ spielen wird, hielt sich Coach Pat Shurmur bedeckt: "Wir werden sehen." Sollte Beckham spielen, ist ein Duell besonders im Auge zu behalten: Jets-Safety Jamal Adams hatte Anfang August öffentlich erklärt, dass er Beckham - weil er ihn als Spieler so bewundert - von allen NFL-Receivern am liebsten mal mit einem Hit erwischen würde.

Carolina Panthers (2-0) - New England Patriots (2-0) (Sa., 1.30 Uhr)

Spannender Test für eine deutlich verbesserte Patriots-Front gegen Carolinas Run Game; die Mischung aus Christian McCaffrey als klarer Starter und Cam Newton sieht bisher gut aus, New England dürfte gegen die Panthers einige Dinge ausprobieren, nachdem die Run-Defense letztes Jahr immer wieder ein Problem war. "Man muss gegen Carolina den Run stoppen, ansonsten laufen sie dich über den Haufen", mahnte Adrian Clayborn, der nach sieben Jahren in der NFC South im Frühjahr nach New England kam.

Und sonst? "Zu dieser Zeit des Jahres passieren so viele Dinge. Die Preseason-Spiele, das Bewerten der Spieler, die Regular Season Spiele schon im Blick. Es ist ein Balance-Akt", brachte es Coach Bill Belichick vor einigen Tagen auf den Punkt. Die Spieler-Bewertungen betreffen nach der schweren Verletzung von Isaiah Wynn unter anderem die Line-Tiefe, auch im Backfield ist - abgesehen von James Whites Rolle - noch viel offen. Das gilt auch für das Receiver-Corps, wo Chris Hogan zum Saisonstart als einziger Spieler wirklich gesetzt scheint. Kann Eric Decker nach der Entlassung von Kenny Britt Argumente für sich sammeln?

Auch bei den Panthers geht es unter anderem im Backfield, hinter McCaffrey und C.J. Anderson, um Kader-Spots. Elijah Hood, Cameron Artis-Payne, Kenjon Barner und Fullback Alex Armah streiten sich um die Plätze. Vor allem aber werden die Panthers-Coaches hoffen, dass sich D.J. Moore nach einem schlechten Auftritt in der Vorwoche wieder empfehlen kann - und dass die Offensive Line besser hält, als zuletzt. Hier wird Left Tackle Matt Kalil nach einem Eingriff am Knie allerdings vorerst ebenfalls ausfallen.

Minnesota Vikings (1-1) - Seattle Seahawks (0-2) (Sa., 2 Uhr)

Die Offensive Line ist auch ein gutes Stichwort für die Seahawks und die Vikings. Bei Seattle ist in der bisherigen Preseason bereits die gesteigerte Nutzung von vertikalen Pass-Konzepten in der neuen Offense aufgefallen - dafür muss die Line aber auch mitmachen.

Im Run Game ist Chris Carson aktuell der klare Favorit, Erstrunden-Pick Rashaad Penny fällt noch aus. In der Vorwoche hatte Carson aber einen schweren Stand hinter einer wackligen Line. Doug Baldwin steht indes noch immer nicht zur Verfügung, was das Wide-Receiver-Corps noch stärker in den Fokus rückt. Jaron Brown konnte hier zuletzt punkten.

Doch auch Minnesotas dezimierte Line hatte im zweiten Preseason-Spiel gegen Jacksonville so ihre liebe Mühe, Kirk Cousins stand deutlich häufiger unter Druck. Die junge Seahawks-Front, in der vor allem Rasheem Green in der laufenden Preseason überzeugen konnte, wird hier ebenfalls eine interessante Herausforderung für eine dann wohl wieder mit mehr Startern besetzte Line. Im Idealfall sollte die Offense so auch wieder einen besseren Rhythmus an den Tag legen.

Dabei wird es für Vikings-Fans wohl auch endlich die Rückkehr von Dalvin Cook geben. Der Running Back hat sich nach seinem Kreuzbandriss zurückgearbeitet, konnte im Training teilnehmen und hat auch die ärztliche Freigabe für Kontakt erhalten. In den ersten beiden Partien kam er nicht zum Einsatz, Coach Mike Zimmer deutete an, dass Cook gegen Seattle spielen wird. "Ich bin bereit, mein Knie ist bereit. Jetzt geht es einfach um Football", fügte Cook selbst hinzu.

Tampa Bay Buccaneers (2-0) - Detroit Lions (0-2) (Sa., 2 Uhr live auf DAZN)

Vor dem dritten Preseason-Spiel bleibt bei den Bucs die Quarterback-Frage ein Thema: Jameis Winston spielte in Week 2 mit den Backups stark, warf aggressiv und sorgte für mehrere Touchdown-Drives. Ryan Fitzpatrick dagegen hatte gegen Tennessee keinen guten Auftritt, da Winston zum Start der Regular Season gesperrt fehlt, wird Fitzpatrick auch gegen Detroit mit den Startern auflaufen.

Generell interessant zu sehen: Wie teilt Tampa die Formationen auf? DeSean Jackson im Slot? 2-TE-Sets? Chris Godwins Rolle? Das dritte Preseason-Spiel wird weitere Aufschlüsse über das geben, was Dirk Koetter vorhat. Im Backfield derweil muss sich Rookie Ronald Jones dringend mal positiv empfehlen - aktuell ist er klar hinter Peyton Barber.

Auch bei den Lions ist das Backfield ein Thema. Kerryon Johnson hatte nach starkem Training Camp einen sehr vielversprechenden Auftakt, in der Vorwoche klappte dann im Run Game generell wenig. LeGarrette Blount spielte noch spät mit den Backups - wie sieht hier die Aufteilung auf? Generell wird die Starting-Offense stärker in den Fokus rücken, nachdem Matt Stafford bisher nur drei Series in der gesamten Preseason gespielt hat

