Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Preseason-Recap und "My Guys" für diese Saison

Es wird wieder richtiger Football gespielt! Wir sagen euch, was in Week 1 der Preseason wichtig war und welche Spieler und Storylines ihr im Auge behalten solltet. Außerdem enthüllen wir unsere 5 "My Guys" für die kommende Saison - und sprechen über die jüngsten Verletzungen.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach acht Folgen ist die Offseason-Division-Serie abgeschlossen - wer eine Folge verpasst hat, wir haben uns in jeder Episode ganz einer Division gewidmet, die Zu- und Abgänge in der Free Agency und im Draft für die Teams diskutiert und über Stärken und Schwächen der Teams gesprochen. Zum Start der Preseason gab es dann den großen Preseason-Guide für euch.

Heute konzentrieren wir uns auf die kommende Saison - und präsentieren unsere "My Guys" für die 2018er Spielzeit! Außerdem blicken wir natürlich auf Week 1 der Preseason und erzählen euch, was uns aufgefallen ist - und welche Storylines ihr im Auge behalten solltet!

Der Rundown von Folge 18 sieht so aus:

4:43 - News

12:30 - Quick Question

15:51 - Preseason Week 1: Das war wichtig

50:42 - My Guys für 2018

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns