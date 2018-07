NFL-News: Running Back DeMarco Murray hat seine Karriere beendet

MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA -

Running Back DeMarco Murray hat seine NFL-Karriere beendet. Das erklärte er in einer Show bei ESPN.

"Die letzten ein, zwei Jahre waren körperlich und mental sehr hart für mich", sagte er. "Es fühlt sich bittersüß an, aber ich denke, dass die Zeit für mich und meine Familie gekommen ist, um diesen Schritt zu machen."

Der ehemalige Offensive Player of the Year stand in der vergangenen Saison bei den Tennessee Titans unter Vertrag, wurde von diesen aber entlassen und ging somit als Free Agent in die Offseason. In seinen zwei Saisons für die Titans war er ihr erster Running Back, in der Saison 2016 führte er die AFC bei den Rushing Yards an (1.287).

Nun ist für den 30-Jährigen, der 2011 von den Dallas Cowboys in der dritten Runde gedraftet wurde, allerdings Schluss.