Jimmy Garoppolo über seine Zeit bei den New England Patriots: Besser als Tom Brady

MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs

Jimmy Garoppolo hat sich in einem Interview mit dem Magazin Bleacher Report über seine Zeit als Rookie-Quarterback bei den New England Patriots geäußert und mit Aussagen bezüglich seiner Einstellung zur damaligen Quarterback-Situation überrascht.

"Als ich hier ankam, dachte ich mir: 'Du bist besser als der Typ'", sagte Garoppolo bezüglich seiner Ankunft bei den Patriots und der damaligen Konkurrenzsituation mit Star-Quarterback Tom Brady. Ihm sei völlig klar gewesen, dass es nicht so gewesen sei, schließlich sei die Rollenverteilung klar gewesen. "Doch man muss genau diese Einstellung an den Tag legen, Starter sein zu wollen", so Garoppolo.

Garoppolo als Starting-Quarterback der 49ers noch ungeschlagen

Nachdem Tom Brady zu Beginn der Saison 2016 eine Vier-Spiele-Sperre wegen des Deflategate absitzen musste, kam Garoppolo zu seinen ersten beiden Starts als Quarterback der Patriots und überzeugte. Allerdings zog er sich im Spiel gegen die Miami Dolphins eine Schulterverletzung zu und wurde erst nach der Rückkehr von Brady wieder fit.

Garoppolo wurde im Laufe der vergangenen Saison zu den San Francisco 49ers getraded und ist dort als Starting-Quarterback (1542 YDS, 6 TD, 5 INT) noch ungeschlagen. Patriots-Headcoach Bill Belichick soll den Abgang nur widerwillig hingenommen haben.