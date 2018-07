NFL-News: Brandin Cooks unterschreibt Fünfjahresvertrag bei den L.A. Rams

MLB All-Star Game: National League -

Die Los Angeles Rams haben sich mit Wide Receiver Brandin Cooks über einen neuen Fünfjahresvertrag geeinigt. Das berichtet die Franchise auf ihrer Webseite.

Damit steht Cooks bis einschließlich der Saison 2023 in der Stadt der Engel unter Vertrag. Über Vertragsdetails ist bisher nichts bekannt.

"Brandin Cooks hat sich seit seinem ersten Tag im Team als absolutes Vorbild auf und abseits des Platzes präsentiert", sagte Rams Head Coach Sean McVay in einem Statement. "Er ist ein gestandener Spieler in dieser Liga und es war immer unser Ziel ihn langfristig zu binden. Wir erwarten, dass Brandin bis einschließlich 2023 in der Rams Uniform spielen wird."

Die Rams hatten ihren 2018er First-Round Pick (Nr. 23) und ihren Sixth-Round Pick (Nr. 198) in dieser Offseason für Cooks und einen Fourth-Round Pick (Nr. 136) zu den New England Patriots getradet.